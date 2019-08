【職場健康】減肥飲品比全糖飲品不健康？　研究：或增心臟病風險

不少人會嘗試藉「減甜」來實踐減肥目標,甚至選擇以聲稱無糖的飲料來代替以往常喝的甜飲。然而有健康研究顯示,部份無糖的飲料竟比全糖飲料對健康有更大威脅,究竟原因在哪?

有研究顯示,這些飲品竟然比全糖的飲品還要差!﹙hussain-ibrahim/unsplash﹚

什麼?坊間不少飲品商都推出健怡版(Diet)飲品時,竟說它們比傳統正常版的更不健康?雖然這些健怡版飲品以少糖或無糖作招徠,卡路里含量不僅較少,又以甜味劑來代替糖份,但有研究指它們卻可能對身體造成一些大家未必想到的身體負荷。

減肥是不少人的終生目標,不少上班族過了三十歲後,就會開始認真注意自己的體重與健康。因為新陳代謝變得慢,彷彿連呼吸都會肥,所以需要注意一下食品的成份,盡量少吃多油、鹽及糖的食物和飲品。那飲那些無糖減肥飲料不就好了嗎?然而,有研究顯示,這些飲品竟然比全糖的飲品還要差!

增加患病風險

引述外國生活資訊網站Ladbible指,紐約布朗克斯區阿爾伯特愛因斯坦醫學院﹙Albert Einstein College of Medicine in the Bronx﹚的Yasmin Mossavar-Rahmani博士曾就女士與減肥為題進行研究,發現每天飲用兩罐或以上的健怡版飲品人士,中風的風險會增加四分之一,患心臟病的風險則增加三分之一,而與那些從不喝酒的人相比,他們早逝的風險亦會高16%。

很多超重或肥胖人士都會選擇飲用這些聲稱熱量較低的健怡飲品,而Yasmin博士表示,雖然是次研究的結果並不能證明這些飲品與心臟病、中凡甚至痴呆症等疾病有直接關係,但它們卻會增加上述疾病的風險。

每天飲用兩罐或以上的diet版飲品,會令中風的風險增加四分之一,心臟病的風險則增加三分之一。﹙josh-applegate/unsplash﹚

甜味劑增加肌餓感

而另一項由馬薩諸塞州綜合醫院的科學家在《醫學新聞日報》(Medical News Daily)上所發表的研究顯示,飲用健怡版飲品中的甜味劑,如糖精﹙saccharin﹚或阿斯巴甜﹙aspartame﹚,是會令人產生更大的飢餓感,令人們對甜食的渴望會有所增加。倘若人們屈服於這些渴望下,就會有機會變成暴飲暴食,不僅由瘦身變增肥,更會令患上糖尿病的機會大增!

大眾懂得更關注健康本是值得欣賞的事情,不過醫學界仍需更多時間去研究甜味劑及代糖等的健怡飲品成份對身體會造成什麼影響,例如英國心臟基金會﹙British Heart Foundation﹚的高級營養師Tracy Parker便表示,她需要就這方面作更多研究,並認為雖然現在並沒有研究指健怡飲料與疾病風險之間有着聯繫,但同時間,這也不代表飲用這些飲品就是健康。她建議在未有相關研究所得前,人們不妨先將含糖與健怡飲料統統放下,改為飲用清水,這樣對身體會較好。

這說法也是不錯吧!打工仔如要減肥或保持健康,就應全力戒糖才是,而多喝清水就是最有保證的做法。

﹙資料來源:Ladbibble、Medical News Today﹚

始終水最安全,真正的甚麼糖分也沒有。﹙jean-sabeth/unsplash﹚

打工仔在辦公室工作,還是喝水吧!始終水最安全,真正的甚麼糖分也沒有,要減肥、要健康,就得有毅力一點,全力戒糖吧。

﹙資料來源:Ladbibble﹚

