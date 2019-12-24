【飲酒】出現短暫失憶、隱瞞飲酒量？　7條問題測試是否酒精上癮

聖誕、新年間，不少人喜歡在用餐及餐後喝點酒助慶。閒時輕酎一、兩杯或無傷大雅，但若然是慣常過量飲用，便可能造成酗酒，甚至引致酒精依賴，對身體及生活帶來很大影響。不想令喝酒由樂事變成負擔，便應了解不同酒品的酒精含量、酒精對身體的影響及學習如何理性飲酒。

不少人會在聖誕節與朋友飲酒狂歡，醫院管理局急症科統籌委員會主席徐鍚漢提醒公眾，享樂之餘也須注意健康，以免樂極生悲。（ K15 Photos/Unsplash）

短時間飲用過量酒品當然會引致酒醉，造成嘔吐、頭暈甚至昏厥等不同程度的不適，但另一方面，長期過量攝取過量酒精亦會造成酗酒，有機會引致肝硬化、肝癌、高血壓及中風等疾病。

​飲酒的健康風險（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

不存在安全的飲用水平

其實，酒精是一種致癌物，故此不存在「安全」或「無害」的飲用水平，而世界衞生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）甚至已於2007年把飲酒列為「令人類致癌」（第1組）的食品，而且至目前為止，世界衞生組織並沒有發出任何健康飲酒的指引。另外，酒精對健康構成的危害是持續的，即是說人們飲越多酒，要承受酒精相關危害的風險便越大。所以，若你選擇飲用酒精飲品，便應盡量節制，以減少與酒精相關的危害出現。

下圖為各種酒類的酒精單位參考（單位份量只是約數，並視乎所選品牌及酒精濃度而有所不同），一個「酒精單位」等於含10克純酒精。

長期大量飲酒或出現酗酒問題

酗酒形容一個人的飲酒模式，已達致損害健康、人際關係或工作能力的程度。一個人如長期大量飲酒，便有機會出現酗酒問題，甚至患上酒精依賴（亦稱「酒精上癮」）此慢性病。

酗酒的表徵包括：

不能履行工作、學校或家庭裏的責任 於危險的情況下飲酒，如駕駛或操作機器期間飲酒 因為飲酒而犯法（如因酒後駕駛或醉酒傷人而被捕） 即使因為飲酒而持續導致人際關係問題，仍繼續飲酒 長期酗酒可演變成酒精依賴

酒精依賴的徵狀包括：

強烈渴望飲酒 無法停止或減少飲酒量 當停止飲酒時，脫癮症狀會出現，如震顫、出汗、噁心、嘔吐、無食慾、焦慮、失眠、神智不清等。

酒精已被世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構列為「對人類致癌」（即1類），因有足夠證據顯示飲用酒精飲品能引致多種癌症，當中包括大腸癌、乳癌、肝癌等一些香港常見的癌症。飲酒越多，你患這些病的機會就越高。（Eaters Collective/Unsplash）

不過好杯中物的朋友可留意，長期飲酒並不一定有酗酒，重點是是否已把飲酒這回事變成上癮的行為。如果你有懷疑，可以進行自我測試，回答以下問題，看看自己是否有酗酒問題：

+ 5 + 4 + 3

理性飲酒 免損健康

為避免醉酒失儀或飲酒太多而損害健康，你應多留意酒類的選擇、飲酒時的行為及飲酒的習慣，例如多了解所飲的酒和它的酒精濃度、知道人體吸收有汽的酒類飲品（如香檳）比無氣的酒類飲品快、忌空肚飲酒、每飲一杯酒之間加插一杯非酒精飲品等。

理性飲酒貼士：（按圖了解）

+ 10 + 9 + 8

如果你有酗酒問題，但難以遵守上述貼士或覺得自己已無法控制，切勿嘗試自行解決。你應徵求專業人士的意見，並且向支援組織尋求援助。

1. 東華三院「心瑜軒」預防及治療多重成癮綜合服務中心

電話： 2827 1000

網址： http://icapt.tungwahcsd.org

2. 東華三院「遠酒高飛」預防及治療酗酒服務

電話： 2884 9876

網址： http://atp.tungwahcsd.org/

3. 香港戒酒無名會

電話： 2578 9822

網址： http://aa-hk.org/chinese/

（資料圖片：衛生署、衛生署長者服務網站、活出健康新方向）

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