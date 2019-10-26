【頭痛】不只對睡眠、情緒有影響？　6種特殊頭痛要趕快就醫！

頭痛，是很多人會遇到的一個常見問題。它很可能會耽擱我們的既定行程，影響工作效率，甚至不免也會讓人擔心是不是腦袋出問題了。有時候我們也會搞不清楚，到底是單純頭暈，還是頭痛。而且令人好奇的是，為什麼會頭痛？

頭痛頻發作 觸動腦中警報器的開關

台灣台南市立醫院神經內科主治醫生蔡青芳表示，頭痛好比上帝在我們身體安裝的警鈴，以「為什麼警鈴會響」的角度思考，不外乎：1、真的危險示警；2、警報器故障或過於敏感，例如：顱內構造異常，包含顱內腫瘤，腦部創傷出血，腦膿瘍，腦部動靜脈畸形等之紅色警告；但有時候它只是黃色警告，告訴我們身心過於勞累，該休息了，像是：原發性頭痛，包含偏頭痛，緊張型頭痛等。

另外，也就是大腦結構正常，卻過度敏感，頻頻引發頭痛，例如：慢性每日頭痛等，還大大降低生活品質。

頭痛常伴隨著頭暈，頭暈也常伴隨著頭痛。（視覺中國）

頭痛、頭暈如影隨形 釐清病因對症下藥

頭痛常伴隨著頭暈，頭暈也常伴隨著頭痛。台灣佳里奇美醫院神經內科主治醫生陳南丞表示，許多內科疾病，甚至情緒、睡眠品質、藥物以及壓力等都會引起。它們可以是無害的，也可以是個警訊，但不論是頭痛或頭暈，應尋求專業醫療協助，排除器質性問題後，調整生活作息及解除誘發因子，才能回復平靜生活。

頭痛傷腦筋？ 有待更多研究證實

然而，頭痛會不會傷腦筋？神經内科診所神經科主治醫生柯登耀說，答案是會，但也是不會。近年來逐漸發現，偏頭痛是會造成腦部小血管的傷害，特別是預兆偏頭痛關聯性更是顯著，但相關的證據可能需要更多的研究來佐證。

柯登耀醫生也提醒，當頭痛出現以下6症狀，要盡快就醫免後遺症▼▼

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