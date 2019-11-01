【嘴唇乾燥】甩皮、爆拆不僅源於水份不足　中、西醫解說唇乾成因

秋風起，秋高氣爽的天氣為大家帶來一張「龜裂」的嘴唇，變得乾巴巴，甚至皮屑脫落。這是因為秋季來臨所致？還是身體在冷冽的秋冬給予你的一點「溫馨」提示，告訴你身體何處不適？從中、西醫角度看，嘴唇乾燥有著不同的身體提示！

皮膚及性病專科林旭強醫生（受訪者授權提供） 西醫：三大常見成因 嘴唇乾燥的成因眾說紛紜，有指身體缺水或缺乏某些維他命，其實嘴唇乾裂的成因眾多，皮膚及性病專科林旭強醫生則指嘴唇乾燥有三大常見原因。

成因一：天氣乾燥 乾燥天氣「偷走」人體水份，使嘴唇的黏膜失去水份，嘴唇會變得乾燥。

成因二：缺乏水份 衛生署建議成人每天水份攝取量應為六至八杯流質飲品，如清水、清茶、奶、清湯，不過實際所需水份因人而異。當飲水不足時，缺乏水份使嘴唇的黏膜容易乾燥。

成因三：嘴唇發炎（唇炎） 林醫生指唇炎一般劃分為兩類，包括皮膚濕疹、接觸性皮炎，均使嘴唇變得乾燥。皮膚濕疹為眾所周知的皮膚疾病，它無處不在，可以分佈在身上任何一處，最常見於身體上的關節位置，而臉上包括嘴唇位置亦無一倖免；至於接觸性皮炎，指接觸到的食物或物質成份對嘴唇造成刺激及過敏，例如潤唇膏當中的顏料、香料、部分防曬成份均有機會引致接觸性皮炎。

一般能從肉類、魚類、蛋及乳制品攝取維他命B12。（freestockpro/unsplash）

缺維他命B12可致唇乾？

除了上述三大常見成因，相信不少人聽聞過缺乏維他命B12會致唇部乾燥。林醫生回應指，通常缺乏維他命B12的人士唇角位置會較乾燥，伴隨發炎。其實，缺乏維他命B12引致唇乾的病例相對較鮮見，因為在正常或均衡飲食下已能吸收足夠的維他命B12，不過，缺乏維他命B12的情況在長者身上較為常見。

冷風使皮膚變得乾燥無比，嘴唇更會乾得粗糙、脫皮，應該如何改善？（iStock）

西醫處理方法：針對唇乾成因對症下藥

欲改善唇部乾燥問題，必先找出問題的癥結，從而對症下藥。如果因天氣乾燥引起的唇乾問題，林醫生指塗抹潤唇膏，鎖住水份及保濕是不可或缺的步驟；若水份不足引致唇乾，只要補足充足水份便可迎刃而解。

或許大家內心疑問：我該如何辨別我只是飲水不足，還是嘴唇發炎？林醫生解答：「若只是缺乏水份，嘴唇會較乾燥；不同於唇炎，唇炎患者的唇部更會變得紅腫、疼痛、痕癢，並不止於唇乾。」他續指，一般會使用外用藥膏控制唇炎情況，分別有類固醇及非類固醇藥膏。普遍人聞類固醇便色變，擔心誘發副作用，但林醫生釐清，不能將類固醇藥膏一概以論，只要在醫生診斷及監察下適當使用，副作用並不常出現。

唇部護理Ｑ＆Ａ

防患始於未然，日常多加護理的話，便不再懼怕俗稱「水份小偷」的秋風。至於如何護理為佳？林醫生提出了數項注意事項！

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註冊中醫師黃晶晶（受訪者授權提供） 中醫：唇乾因脾臟陰液不足 與此同時，中醫對嘴唇乾燥別有一番見解。在中醫角度而言，黃晶晶中醫師指嘴唇乾燥是由於身體內部開始乾涸。她解釋：「都市人因工作忙碌、飲食不定時、飲水不充足、長待有空調的室內、睡眠不足都使他們開始消耗自己的真陰，亦即脾臟陰液不足，令陰虛的症狀浮現。」何謂陰虛？她續指，陰虛即是人體陰血、津液缺乏、不足、耗損的症狀。陰虛與陽虛不同，陰虛的體質會致皮膚乾燥，口乾舌燥，手心和腳心發熱，睡眠質素差等症狀。

中醫：建議多吃滋陰潤燥的食物

黃醫師建議嘴唇乾裂，並有明顯脫皮狀況的人士，當務之下應先塗抹溫和的潤唇膏保濕唇部。其次，唇乾人士應勤力飲水，定時一杯以補充水份，不能因忙廢飲。另外，從飲食方面著手，應多吃滋陰潤燥的食物，尤現在為立秋之際。滋陰潤燥的食物包括蓮子、百合、桑椹、雪耳、雪梨等；最後，她勸喻唇部乾燥人士對辛辣、刺激及偏鹹的食物可免則免。

滋陰潤燥的食物（按圖了解）：

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