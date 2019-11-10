【糖尿病】無糖食品可放心品嚐？　糖尿病人應知的4大代糖迷思

不少糖尿病人需要因病而戒甜食或飲品，不過，有一些時候難免「口痕」。市面上有不少使用代糖的產品，如無糖汽水、無糖朱古力等，究竟這些食品或飲品對糖尿病人而言是否安全呢？內分泌及糖尿科醫生丁昭慧會就四個有關代糖的疑問為大家解惑。

撰文：丁昭慧醫生

代糖泛指一些甜度比普通蔗糖高的物質，所以只需要微量已足夠提升食物的甜度。（資料圖片）

病人問：我本身有糖尿病，但又喜歡飲無糖汽水，每天都飲一點，會否影響糖尿病病情呢？又會否影響肝腎功能?

在未詳細討論之前，作為心急的香港人，當然識睇一定睇結論。懶人包的答案：

「咦？丁醫生，真係咁正？」

真係咁正，並非梁特首（前行政長官梁振英）啲「冇呃你」。有興趣就睇埋落去。

代糖泛指一啲甜度比普通蔗糖高的物質，所以只需要微量（即是只含少量／沒有卡路里），已足夠提升食物的甜度。佢可以是天然成份，也可以是化學提煉出來。在市面上有以下的代糖，如醋磺内酯钾（ACE-K）、糖精（Saccharin）、阿斯巴甜（Aspartame）、三氯半乳蔗糖（Sucralose），幾乎不含熱量。

健怡可樂使用醋磺内酯钾（ACE-K）及阿斯巴甜（Aspartame）提升甜度。（VCG）

好多時病人都會問一啲關於代糖的問題，最常見／最經典有以下四大煩惱：

1）代糖同有糖飲品一樣會致肥／令糖尿病患者血糖升高？

有一派學說認為代糖會令一個人對甜味的敏感度變低，長遠會増加其食慾同糖份吸收，反而愈食愈肥。的而且確從好多研究看到，吃代糖多的人較多有肥胖的現象，但問題係我哋好難去確立因果關係。究竟係肥胖的人才多改吃代糖，定抑或是多吃代糖導致肥胖？這問題其實好類似「有雞先定有蛋先」？

我通常見到我的病人「呻」戒口戒得好慘，都會叫佢哋用少少代糖過吓口癮，例如飲罐代糖汽水、食粒代糖薄荷糖等等。間唔時飲罐汽水是不會令你肥胖的，因為代糖幾乎是零卡路里的，同樣道理，佢本身不會令血糖升高，所以不用擔心它會令病情變差。當然，唔好今日開始當佢係清水咁每日飲六七罐，所有嘢過量小學生都知唔好。

2）代糖食物／飲品可以減肥？

調返轉，我有啲病人又會以為飲咗代糖飲品就天下無敵，以為自己攝取少咗卡路里，就會慢慢瘦返。實情係自己過度放鬆，以為自己有quota（限額）而食多了食物，因而導致肥胖同血糖飆升。另外，好多糖尿病朋友誤以為所有含代糖的產品，例如代糖餅乾／蛋糕好健康，但事實上為了保持食物的口感，其脂肪同澱粉質往往同非代糖的同類產品差唔多高，所以多吃一樣會肥，一樣會血糖高，呢樣要自己小心。

很多研究指出，代糖在正常使用下是不會增加癌症風險。（GettyImages.VGC）

3）代糖食物／飲品增加患癌症機會？

早幾十年有研究見到糖精（saccharin，代糖的一種）會增加老鼠患膀胱癌的機會，因此推測／害怕會發生在人類身上。事實上糖精已經在市面上使用咗幾十年，膀胱癌的發病率並冇因此而上升。之後亦有好多硏究證明代糖在正常使用下，即係就算一日飲一罐無糖可樂加幾粒代糖糖果，是不會增加癌症風險，所以大可放心使用。

4）代糖食物／飲品增加糖尿病患者的肝腎負擔？

都係嗰句，正常使用係唔會傷肝傷腎。有一點要留意：如果本身患有苯丙酮尿症（Phenylketonuria，簡稱PKU）呢種罕見的先天性代謝疾病，千祈唔好使用亞斯巴甜（aspartame）呢種代糖，因為病者身體缺乏某種酶素，唔識分解亞斯巴甜，令身體積聚過量的phenylalanine（苯丙胺酸）而構成危險。

糖尿病患者每日要減少食甜嘢，旁人又點會明白其實有幾辛苦。在心癢癢的時候，不妨適量選用一些代糖產品，在枯燥乏味的治療路上，找回一點甜味、一點幸福的感覺。

（本文授權轉載自香港糖尿病資訊，原文標題為【糖尿病人真的不可以飲代糖飲料？ 關於代糖的四大疑問】）

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