【慢性腎衰竭】小便痛、血尿暗示腎功能異常　腎衰竭可分五階段

腎病未必像癌症般令人聞風喪膽，但如果沒得到適當治療，令腎臟功能受到嚴重傷害，有機會惡化成奪命的腎衰竭。根據衛生防護中心，2001至2018年港人主要死因中，腎病（包括腎炎、腎衰竭）排行第六，其中不少都是慢性腎衰竭所致。 早期慢性腎衰竭徵狀並不明顯，但一旦病情到了末期，就可能一發不可收拾。那慢性腎衰竭其實有多少個階段？早期及末期的徵狀又是如何？下文為你詳解慢性腎衰竭。

腎臟透過製造尿液，把人體的廢物及多餘水分排走，因此腎功能出現問題時，通常會在小便情況中反映出來。（Tim Mossholder/usplash）

常聽說「腎虧」，但你又知不知道腎其實有何功能？人的腎臟是由約100萬個腎元組成，不但為人體排走經新陳代謝產生的廢物，協調體內各種重要元素，包括水分、電解物、酸鹼度、血壓等，更負責製造紅血球激素及協助製造維他命D。因此，若腎功能長期受損致無法正常運作，演變成慢性腎衰竭，人體就會累積廢物，繼而引發多種身體問題。

慢性腎衰竭分五個階段，末期病人需要透過定期透析治療維持生命。（Olga Kononenko/unsplash）

慢性腎衰竭分五期

評估腎臟功能可透過腎小球濾過率（GFR，即腎臟清除血液中廢物的效率），濾過率越高即腎功能越好。

正常GFR值（單位為ml/73m2/min）是90至100，可把100視作腎功能的100%。如腎功能低於60%的情況或腎臟損傷的現象（包括蛋白尿、血尿等）維持超過三個月，就可視為慢性腎衰竭。

以下看看慢性腎衰竭的五個階段（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

慢性腎衰竭有什麼徵狀？

慢性腎衰竭在初期階段時，徵狀並不明顯，而且多數與排尿有關，導致不少人忽略問題；但當病情越發嚴重，腎功能降至少於25%，病人就可能出現尿毒症的徵狀，除了排尿問題外，更會有帶來全身性影響。

早期及後期的慢性腎衰竭病徵（按圖）：

+ 15 + 14 + 13

慢性腎衰竭一旦出現，基本上是無法治癒，治療主要是延緩腎衰竭的速度、減少併發症和控制徵狀，因此大家應提早警覺，一旦懷疑有相關不適，就應盡快求醫！

（資料來源：醫管局健康資訊天地「智友站」、港島西聯網醫院、腎友聯）

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