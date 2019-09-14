【健康湯水食譜】蓮藕栗子合桃湯不溫不燥　健脾補腎助安神入眠

「秋老虎」天氣炎熱帶乾燥，宜開始飲用湯水滋潤。不溫不燥，老少咸宜的湯水「蓮藕栗子合桃湯」，可健脾補腎，養心安神，也有助入睡。 攝影：尹嘉蔚

踏入早秋，仍是暑氣逼人，養心安神的湯水有助紓緩煩悶毛燥感覺。簡單的湯水，方便買到的食材，不用四處張羅，市售的湯包已經為懶人預備妥當，譬如蓮藕栗子合桃湯，加點陳皮提味，紅棗平衡屬性偏涼的蓮藕。加一些成熟於深秋的蓮子，它是秋燥的補品，並以湖南湘蓮為最好。栗子有「腎之果」美譽，可養胃健脾、補腎強筋，建議直接買坊間的去殼栗子來煲湯，節省時間及工夫。因為碳水化合物（醣類）的關係，以合桃及栗子代替肉類煲湯可增加素湯的甜味。

蓮藕栗子合桃湯。

問到註冊中醫師潘仲恆「蓮藕栗子合桃湯」的功效，當中的蓮子、合桃及栗子也有健脾補腎的作用。蓮藕可清熱；蓮子可安神，此湯有助睡眠質素提升，紓緩緊張情緒。

蓮藕栗子合桃湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕栗子合桃湯」的食用建議︰

蓮藕栗子合桃湯可以健脾補腎，養心安神，有幫助睡眠的功效。 此湯水不溫不燥，老少咸宜，可以一星期飲用一至兩次。 但蓮藕性偏涼，產婦不宜食用過多。如有疑問，請向中醫師諮詢。

食譜 蓮藕栗子合桃湯（煲） 材料 蓮藕半斤、去皮栗子250克、合桃2兩、蓮子1兩、陳皮2塊、紅棗6粒、薑1大塊、水2.5升、鹽適量 做法 1.將全部材料洗乾淨，蓮藕切塊或切段。 2.大火煲滾水，放入全部材料。 3.水再滾後，轉慢火煲1小時。 4.加鹽調味完成。

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