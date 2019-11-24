【肝臟健康】指甲斷裂肝血不足　眼睛頭髮指甲可知：肝不好！

「肝若不好，人生就是黑白的」至今這句廣告詞仍深深烙印在我們的腦海中，究竟從哪裡可以看出肝不好呢？從以下這三個地方就可以看出端倪：

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【指甲】

肝藏血，主筋，而指甲是筋之餘，也就是說肝的氣血是否充足，也可以藉由觀察指甲來知道，一般來說，健康的指甲應該會呈現平滑且紅潤有光澤，但當指甲出現顏色變化或是斷裂凹陷時，多和肝血不足有關。

【頭髮】

髮為血之餘，血盛則髮潤，血衰則髮衰，排除掉遺傳或不當染燙所造成的掉髮，頻繁掉髮通常和貧血有相當大的關係，當肝血不足時，就無法滋養髮根，而呈現乾燥、斷裂的現象，此外若肝火太旺，也容易造成頭髮油膩等現象。

【眼睛】

肝開竅於目，肝血如果充足，雙眼自然就會明亮有神，現代人日常生活中經常使用電腦、手機等3C用品，所謂久視傷血，肝火旺時，容易出現眼睛紅癢或充滿血絲的症狀，肝血不足時則眼周黯淡無神、眼睛乾澀疲勞。

中醫認為從觀察體表的變化，可以反映臟腑的狀況，中醫望診的範圍相當廣泛，包括外在的神、色、形、色的變化以及局部情況，像是耳朵、舌診、指紋等，當出現以上這些徵兆時，還要配合其它的望、聞、問、切，結合臨床症狀協助診察疾病，才能找出真正的病因。以上提供給大家參考！

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【本文獲「扶原中醫」授權轉載。】