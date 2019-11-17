【健肝食物】解毒氣清肝火中醫薦護肝湯水　營養學家推9類食物

日常生活中難免接觸污染有毒的空氣，人體代謝時亦會產生毒素，肝臟作為身體主要的排毒器官，加強肝臟健康可以藉天然食物來「清潔肝臟」。外國營養學家推薦的9大項食物有助優化肝臟健康。

你有常常感到身體疲憊不堪，或在消化和腸道健康方面感到不妥？那可能是肝臟的健康狀態不好，肝臟是排毒的主要器官，其中包括從血液中去除毒素及代謝酒精。其他重要功能包括將體內乳酸轉化為能量，激活酵素，調節血液中的脂肪、蛋白質和碳水化合物，產生和排泄膽汁及儲存必需的維他命、礦物質和糖原。

肝臟是排毒的主要器官，其中包括從血液中去除毒素及代謝酒精。（Elevate/Unsplash）

攝取足夠的維他命A、B和C及礦物質（如鋅、鎂、鈣和硒），對於支持肝臟健康有效地排毒有正面幫助，而胺基酸對於改善排毒和消除體內化學物質也十分重要，其中的穀胱甘肽（Glutathione）在幫助排毒時更擔起重要角色，這種抗氧化劑有助減少從煙霧、輻射、車尾廢氣、化學品、藥物及其他致癌物中所積累的毒素。

空氣污染嚴重，除了中醫提議護肺、潤肺之外，護肝改善並提升肝功能運作良好，對身體健康亦十分重要。（帖文Twitter@Yurukuyaru/相片樹仁大學新傳網黃錦瑜攝）

據外國營養學家Dr.Anju Sood的說法，肝臟會自我「清潔」，過程主要在午夜開始，因此建議盡早吃晚餐使肝臟能夠休息。此外，有些天然食物會促使排毒過程更暢順，包括菠菜及紅蘿蔔等富含纖維的食物。

請按圖了解以下9大項食物有助優化肝臟健康︰

+ 10 + 9 + 8

除了以上９大項食物外，記者亦曾諮詢註冊中醫師楊恩劍寧有關護肝湯水的意見，其中家常湯水「紅菜頭西芹蘑菇湯」有清肝火、護肝解毒的功效，較適合在炎熱的天氣時飲用。不過，痛風、低血壓、脾胃虛寒及消化系統過弱的人士需慎服，此湯品一星期可飲用一至兩次。其次，湯水材料中的紅菜頭、西芹、蘑菇及甘筍皆是高纖食物，有助促進腸道蠕動。

紅菜頭西芹蘑菇湯食譜

參考資料︰FOOD NDTV、Paleohacks（Registered Holistic Nutritionist- Samantha Gladish）