【骨質疏鬆】容易骨折？駝背兼變矮？　不良習慣可加速骨質流失

隨著人口老化，香港人患有骨折及骨質疏鬆症的發病率有上升的趨勢，患病人數亦日益增多。 骨質疏鬆症是常見的骨骼健康問題，它會令骨質密度降低，骨頭容易折斷，並可引致病人疼痛、失去活動能力及自理能力，影響健康及生活質素。

據香港骨質疏鬆學會資料指，估計香港現時有30萬名絶經婦女及10萬名50歲以上的男士患有骨質疏鬆症。其實，骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝出現問題會的病症，患者的因骨質的密度減少，令骨骼結構變得脆弱，從而容易導致骨折。它亦會造成痛楚及引發其他併發症，減低患者的自我照顧能力。

骨質疏鬆症徵狀

骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者會因輕微碰撞或因跌倒而導致股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

骨質疏鬆症的高危一族

長者、女性、體型瘦小、有家族病史、不良生活習慣、長期服用高劑量類固醇藥物的人等都是患上骨質疏鬆症的高危群組。

患骨質疏鬆症高危一族（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見並接受檢查。至於常見測量骨質密度的方法有兩項：

雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：用於診斷及監察治療的效果。

超聲波儀器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

預防骨質疏鬆症的方法

正常的骨質增長需要攝取足夠的鈣質和維生素D，及作適量的負重運動。由於骨質須在年輕時奠定基礎，所以如要預防骨質疏鬆症，不僅要從年輕時開始，更要一生都注重適當飲食和運動。

+ 8 + 7 + 6

骨質流失不用絕望

即使已證實患上骨質疏鬆症，亦可透過上述的飲食和運動習慣，減慢骨質流失的速度。醫生會因應個別的情況而建議患者服用治療藥物，例如二磷酸類藥物、選擇性雌激素受體調節劑、降鈣素／降血鈣素、副甲狀腺素、鍶及維生素D、鈣質補充劑等。

此外，骨質疏鬆症患者在日常生活中要提高警覺，慎防跌倒，以減低骨折的機會，例如：注意家居安全、過馬路要小心、穿防滑的鞋子、避免服用令人暈眩的藥物、改善視力障礙等。

其實，骨質流失是一種自然現象，一般來說，骨質會在35歲起逐漸流失，因此最佳的護骨是早在兒童和青少年時期便建立足夠強健的骨質，以減低出現骨質疏鬆症的機會。不過，即使患上骨質疏鬆症，亦可透過健康生活模式來減低由骨質疏鬆症所帶來的影響。

（資料來源：衛生署家庭健康服務、衛生署長者健康服務網站）

相關文章：【坐骨神經痛】糖尿病、肥胖高危發病 6大貼士紓緩坐骨神經病