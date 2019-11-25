【足底筋膜炎】腳跟長期劇痛未必因扁平足　嚴重發炎可致鈣化骨刺

【醫護隨筆】足底筋膜炎是許多都市人都經常飽受的腳痛困擾，如處理不善更可導致腳跟疼痛、扁平足及骨刺等問題。不少人以為足底筋膜炎僅由疲勞引致，但它其實亦可以是一個職業病，對需要長期站立或步行的打工仔威脅甚深。 正所謂「千里之行，始於足下」，足部健康其實相當重要，由骨科專科醫生沙惠良為大家解答何謂足底筋膜炎及箇中成因，並提供預防方法作參考。 撰文：骨科專科沙惠良醫生

大部分穿高跟鞋的女士都有足痛問題，但長時間走路和站立的人士也會腳痛困擾！（krisatomic/unsplash）

睡醒下床 腳跟痛楚劇烈

足底筋膜炎在臨床中頗為普遍，以成年至中年患者較為常見。患者常感到腳跟疼痛，靜止良久後郁動或睡醒時下床，腳跟痛楚會非常劇烈，但走動一陣子或拉筋後，便有所改善。此症可纏繞甚久，由數月至數年不等，相當影響日常生活。

腳底筋膜由腳跟延伸至腳趾，雖是硬膜但具有彈性，有助保持腳形，承托身體重量。然而經年累月的使用，不免令足弓（腳板內側深陷部位）受到一定程度壓力。

足弓是腳板內側深陷部位。（janromero/unsplash）

常見筋膜炎成因（按圖了解）：

疑問１：扁平足人士必會有足底筋膜炎？

未必！很多人以為，有扁平足必然出現足底筋膜炎，但其實只要足弓有足夠承托力，亦未必有問題出現。

消炎藥、類固醇治療

如腳跟疼痛持續1至2星期，為免病情惡化，應要儘快求醫。使用消炎藥已可紓緩急性足底筋膜炎，物理治療也能止痛或軟化筋膜；病情嚴重的話，可考慮局部注射類固醇減痛，惟多次注射可令軟組織變弱，導致筋膜斷裂，形成後天扁平足，故須慎重使用。此外亦可用手術方法切除受損筋膜，較常見是內側的位置，但此方法並不普遍。

疑問２：治療後會否復發？

由於筋膜拉扯的根源位置是腳跟，所以這個部位最為疼痛。若然足底筋膜長期受壓，便會導致發炎，甚至帶來輕微撕裂。假如已屆嚴重發炎，筋膜組織可能形成永久性結疤，之後鈣化，從X光中可看到骨刺，有此情況代表日後容易復發。

多拉筋可有效預防

可按圖快速了解有那些預防方法：

+ 3 + 2

最好做法，是預防炎症出現或復發。平日我們可多作拉筋動作，如用腳踏網球按摩足弓，或以腳趾抓毛巾等。另外，假如經常長時間走路或站立，也要多做拉筋運動。保持體重穩定，可避免增加足弓壓力；選擇鞋子時也要注意鞋底，切勿太硬或太平，鞋墊腳橋位也要柔軟。

香港港安醫院－荃灣 骨科專科沙惠良醫生（撰稿人授權提供）

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