【眼睛】黃斑病變可致視力模糊或失明　5種營養可護眼

黃斑病變與白內障及青光眼為全球三大致盲眼疾之一，一旦得病，便可導致視力模糊、視力下降、變形扭曲甚至失明等後果。據推算，全港現時約有50多萬人患老年黃斑病變，確診人數仍然每年上升中。 大眾以往常視黃斑病變為一㮔「老人病」，以為它只是長者才會患上的眼疾，但其實此病已有年輕化趨勢，而且三高、BMI超標及吸煙等原因更會加劇患病風險。想從生活習慣及飲食等方面入手，不妨參考眼科專科醫生葉佩珮的意見，從五方面護眼，減緩黃斑病變對視力造成影響。 撰文：眼科專科醫生葉佩珮

長者身體機能退化，容易患上各種疾病，老年黃斑病變就是其中之一，嚴重可奪去視力。（Christian Langballe/unsplash）

隨着年齡增長，身體的各種機能會逐漸退化，並出現毛病，有機會患上大部分人都不願意接受的老人病。眼睛是靈魂之窗，亦是我們與外界接觸的重要器官，但它們同樣會老化並出現各種問題，其中最直接影響視力的，就是黃斑病變。

眼睛是人的靈魂之窗，視力一旦受影響，會對日常生活造成重大影響。（Joyce Romero/unsplash）

可影響中心視力

如果把眼睛比喻為一部精密的相機，黃斑點就是相機中的底片，決定了照片的質數。黃斑點位於視網膜中心，且是最敏感的地區，若然出現老年黃斑病變，會使中心視力下降，甚至產生影像變形、扭曲，更會影響患者辨別顏色的能力等。

黃斑病變是導致失明的殺手之一，尤其年長患者很多時會伴隨老花和白內障，因而容易忽略症狀，延誤治療的黃金時期。此病過去一直被標籤為老人病，但事實上已有年輕化現象，特別是有「三高」或吸煙習慣的人，更易未老先「中招」。

生活入手保護黃斑區

想避免黃斑病變找上門，最重要的就是保護眼睛的黃斑區，降低對其細胞的傷害，減緩黃斑點退化，以下是一些日常生活習慣建議（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1. 多進食含抗氧化及豐富維生素的食物（Balanced Diet）

Ａ. 葉黃素（Lutein）及玉米黃質（Zeaxanthin）

充足的黃斑色素能抵抗藍光對黃斑區細胞的傷害，維持視覺的敏銳度，而葉黃素及玉米黃質就是黃斑色素的基本組成色素，來源包括深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、玉米、蛋黃等。

Ｂ. 維生素E（Vitamin E）

具有高效抗氧化功能，可保護眼睛免受氧化作用影響，令視網膜色素上的皮細胞層不受光害，來源包括果仁、種子、菜油等。

Ｃ. 維生素C（Vitamin C）

屬於水溶性抗氧化物，有助促進維生素E的還原再生，來源包括大部分蔬果，如奇異果、橙、西蘭花等。

維生素C是對人體非常有益的營養，對保護眼睛健康亦大有幫助，橙就是其中一種含豐富維生素C的食物。（Christine Wehrmeier/unsplash）

D. 鋅（Zinc）

是不同蛋白酶和轉錄因子的輔因子，對保持正常的眼睛運作非常重要，來源包括牛肉、豬肉、海鮮等。

Ｅ. 花青素（Anthocyanin）

是一種活性抗氧化劑，能夠吸收藍綠色的光，並保護細胞免受輕度壓力，來源包括藍莓、黑加侖子、山桑子等。

2. 服食營養補充品（Nutrient Supplement）

過往沒有確實數據指哪些營養補充品能有效減緩黃斑退化，但由美國國家眼科研究所主導的「老年眼疾研究」（Age-Related Eye Disease Study；包括AREDS及AREDS2）近年證實，如每日服用推薦劑量的指定營養成份（見下圖），有效令高風險人士（即其中一隻眼睛已患濕性老年黃斑病變或已出現中等至嚴重的乾性老年黃斑退化者）進展為嚴重的濕性老年黃斑病變的風險降低25%。

AREDS 2 營養成分指標（01製圖）

不過，雖然以上營養成分能夠延緩黃斑病變造成的視力惡化，但任何的營養補充品實際上都是以保護細胞為目標，而非治療眼疾，所以在服用高劑量營養補充劑之前，建議先諮詢你的眼科醫生。

3. 注意紫外線對黃斑區的傷害（UV Block）

戶外活動對身心健康有好處，但大部分人進行這些活動時，只知道抵抗紫外線曬傷皮膚，卻忽略了針對眼睛的防護措施，有機會導致黃斑點加速退化。

有研究指出，眼睛長期間暴露於陽光下，會增加患上黃斑病變的風險。因此，進行戶外活動時，建議配戴棕褐色的太陽眼鏡，以阻擋紫外線直接照射黃斑點。

4. 戒煙以停止損害黃斑點健康（Quit smoking）

吸煙是患上老年黃斑病變的重要因素；據統計，有吸煙習慣的人士罹患黃斑病變的機會比一般人高於兩倍，原因是吸煙有機會對眼睛的血液循環構成影響，也可能會刺激血管增生，引起黃斑病變，因此應盡早戒煙。

有吸煙習慣的人是患老年黃斑病變的高危一族，因此戒煙就是最直接的預防方法之一。（視覺中國）

5. 減輕體重（Weight reduction）

據報導，乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大，所以平日要多做運動，控制三高指數及體重，以減低患老年黃斑病變的風險。

50歲以上長者應定期驗眼

培養良好生活習慣以保護黃斑區固然重要，但定期進行眼睛檢查亦是必不可少。一般正常人會建議每年驗眼一次，而50歲以上長者，特別是同時患三高的人士就更應加強檢查，如檢查後發現有任何問題亦要因應情況定期覆診，確保即使出現病變，仍可盡早治療，保存良好視力。

眼科專科醫生葉佩珮（撰稿人授權提供）

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