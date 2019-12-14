【高血壓】手指穴位紓緩失眠及高血壓　 每天按摩手指護眼防衰老

俗話說「十指連心」，這句話說的並沒錯!因為我們的手指上布滿著許多穴位，接連著我們的五臟六腑。所以每天捏捏按按我們的手指頭也是預防疾病的一個方法。以下告訴你透過按一按手指，就能夠預防的7種疾病。

按一按手指，就能夠預防7種疾病（點擊下圖看清！）

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1. 預防腎虛 – 左手小指第三個關節內側

經常按壓此處可以起到補腎養陽的作用，對腎臟有很好的保健作用。

2. 預防糖尿病 – 左手大拇指第二個關節

可以刺激身體分泌更多的胰島素來「消化」糖類，降低糖尿病的發病。

3. 預防眼部疾病 – 雙手小拇指根部外側

小指外側的根部有一個治療眼睛衰老的穴位，即老眼點，老年人按此穴可以緩解眼花現象，年輕人按此穴可以舒緩眼部疲勞，少年兒童按摩此穴可有效地預防近視，日常保健腰部健康都少不了老眼點穴。

按按手指遠離7種疾病!（Heho健康授權提供）

4. 緩解、預防高血壓 – 左手無名指的第三個指節

可以有效預防高血壓，有效緩解血管壓力，從而起到保護心臟的作用。一般高血壓患者感覺頭暈，可能是其血壓有升高，此時按壓左手無名指第三指節可以緩解頭暈現象。如果頭暈比較嚴重，還可以按一按手心部位，掌心對應著心臟，可以緩解心臟的壓力。

5. 預防乳房腫塊 – 右手拇指的第二關節處

經常按壓，可有效預防乳房部位相關疾病。

6. 緩解失眠症狀 – 雙手食指根部外側

經常按壓可以有效的緩解大腦疲勞，刺激其能夠有效分泌出睡眠激素。

7. 預防支氣管炎 – 右手無名指的第三個指節

對應身體的氣管部位，經常按壓，可有效保護支氣管和肺部的健康。

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