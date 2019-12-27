【減肥】腰圍及頸圍粗易患心血管病 　 4條健康線超標就太胖了！

一般人針對自己的健康狀況，最會關注的恐怕不外乎血糖值與血壓值，頂多再加上體重數字，但事實上在我們人體還有幾個攸關健康狀況、非常重要的關鍵檢測數值，如同設定的隱形健康紅線，如果一旦不慎跨越，就代表你的健康已經亮起紅燈。

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1. 身體質量指數（BMI）

身體質量指數是由19世紀中期的比利時統計學家及數學家凱特勒（Lambert Adolphe Jacques Quetelet）最先提出，它的定義是體重（公斤）／身高（公尺）的平方。

身體質量指數是一個用於公眾健康研究的統計工具，是人體整體營養狀態的指標，以往被拿來做為肥胖的指標，是因發現BMI與體脂肪在統計上有高度相關性。

根據台灣衛福部在2002年公布的健康身體質量指數（BMI）數值是介於18.5到24，低於18.5就是體重過輕，若低於15，就代表非常嚴重的體重不足；而如果高於24就是體重過重，而如果高於40，就是非常嚴重的肥胖。

而眾所周知，肥胖容易引發高血壓、糖尿病、心肌梗塞與中風等心血管疾病。

身體質量指數是一個用於公眾健康研究的統計工具，是人體整體營養狀態的指標，以往被拿來做為肥胖的指標，是因發現BMI與體脂肪在統計上有高度相關性。（Unsplash@i yunmai）

2. 心律（心跳數）

心率是指正常人安靜狀態下每分鐘心跳的次數，也叫安靜心率，正常人的心跳一般為每分鐘60到100次，但心跳的快慢可因年齡、性別或其他生理因素產生個體差異。

如果成人心跳每分鐘超過100下，就稱為心搏過速，而如果成人心跳每分鐘低於60下，則稱之為心搏過緩。這兩種症都屬於心律不整的症狀。

嚴重的心律不整會導致頭暈、昏厥、呼吸困難或胸痛，而有些心律不整更會增加中風或心臟衰竭等併發症的風險，甚至導致心跳驟停、休克、猝死。

3. 頸圍（脖圍）

2010年時美國《臨床與內分泌學》雜誌上的一篇研究提出，頸子愈粗的人，心血管存在問題的風險就愈大，日後罹患心血管疾病的機率也愈高。

根據臨床研究，男性的頸圍不要超過39公分，女性的頸圍則不要超過35公分。仔細觀察肥胖的人脖子通常比較粗，這主要是因為體內脂肪代謝能力較差所導致。而脖子粗的人除了有較高罹患代謝性疾病的風險，如果加上禿頭，罹患心血管疾病的機會更高。

國際醫界已將腹部肥胖、和血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低等，並列為代謝症候群的診斷標準。（資料圖片）

４. 腰圍

真正容易造成疾病的是人體內臟囤積過多脂肪，因此腰圍成為測量內腹肥胖重要指標，國際醫界已將腹部肥胖、和血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低等，並列為代謝症候群的診斷標準，只要上述五項有三項或超過三項異常，即屬代謝症候群，會增加罹患心血管病和糖尿病的危險性和死亡率。

由於東西方人體型差異，所以各國所定的腰圍標準也有所不同，台灣男性以90公分（約36寸）、女性80公分（約30寸）為標準。男性腰圍每增加1公分，得代謝症候群機率上升14％；女生腰圍每增加1公分，得代謝症候群機率增加5％。

【編按：香港男性及女性腰圍的標準又如何呢？可根據國際糖尿病聯合會的亞洲分類標準，女性腰圍多於80厘米 （約31寸），男性腰圍多於90厘米（約35寸）為中央肥胖。資料來源：二零一四至二零一五年度人口健康調查報告書】

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