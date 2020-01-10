【脫髮】染髮、洗頭過密可致脫髮？　10大提問教你洗頭、電髮須知

脫髮是一個令人困擾的問題，坊間更有傳電髮、染髮及戴帽等會傷害髮絲，促成脫髮的可能。究竟哪些行為會導致脫髮？正確的護理頭髮方式又是怎樣？看看皮膚及性病專科林旭強醫生意見，一同了解日常護髮法則！

不少人道聽途說誤用生髮或美髮方法，例如白蘭地生髮等謬誤。一旦不慎使用錯誤的護髮方式，或會使秀髮變成「銹」髮，更甚造成脫髮。要學懂正確的護理「髮」則」，以下10點一定要知！

現代人都流行使用電髮夾打造不同髮型，熱力會否傷害頭髮？（陳嘉元攝）

快速了解有關脫髮和護髮的迷思（按圖了解）：

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Q1：清洗頭髮次數過多會否導致脫髮？

洗頭水是用於頭皮，主要清除油脂及污穢物，並不會傷害毛囊。只要清洗時水溫沒有過熱或過份大力地搓揉頭髮，洗髮並不會令脫髮機會增加。

至於清洗次數則是因人而異，大部分人每天清洗一次，但髮質偏乾爽人士及當天沒有使用定型產品的話，可不須每天清洗頭髮。

Q2：護髮素聲稱只可用於髮尾，但若不慎接觸頭皮，會否傷及頭皮，從而增加脫髮機會？

一般護髮素集中用於髮尾，其作用是增加頭髮光澤度，並使頭髮柔順易於梳理。林醫生不建議用於頭皮上，但不慎接觸頭皮亦不會傷及毛囊和造成脫髮。

Q3：頭髮愈長愈易脫髮？

頭髮長度與脫髮並無關係，脫髮因素除了身體疾病或遺傳等，主要視乎平日如何護理頭髮。

Q4：經常戴帽會更易出現脫髮?

正常情況下並不會增加脫髮機率，不過，若所戴的帽子太緊則會勒住頭髮，如同綁紮過緊的馬尾辮子一樣，過緊的拉力會導致「牽引性脫髮」（Traction Alopecia）。

林醫生亦補充，大家在一般狀況下是不會戴過緊的帽子，因此毋須過份擔心戴帽會引致脫髮。

Q5：染髮會否影響頭髮生長？

坊間流傳染髮會引致脫髮，但林醫生想釐清這一點：一般情況下，染髮並不會導致脫髮或斷髮，因為色素只會接觸頭髮，就算一旦色素接觸到皮膚，亦只是有機會引致皮膚敏感（接觸性皮膚炎），這亦是染髮最常引致的問題，而一般的接觸性皮膚炎是不會引致脫髮的，只有情況十分嚴重時才有機會造成脫髮。

Q6：使用電髮夾（曲髮夾／直髮夾）會否增加脫髮機率？

一般電髮夾的使用原理是透過熱力為頭髮造型，但使用時須注意電髮夾的溫度，因當頭髮接觸高溫時，頭髮纖維是有可能被破壞或造成斷髮。不過，因為這種傷害並沒有傷及毛囊，因此不會引致脫髮。

那麼什麼溫度才不會傷害頭髮纖維？林醫生指乾頭髮與濕頭髮可承受的溫度不同，只要溫度適中，使用電髮夾便不會對頭髮有大影響。

乾頭髮：超過攝氏235度會損害頭髮纖維 濕頭髮：超過攝氏155度會損害頭髮纖維

市面上的電髮夾琳瑯滿目，大部分都可自行調節熱度，大家必須好好控制熱力，避免出現斷髮的情況！

Q7：到髮型屋電髮會否增加脫髮可能?

在正常情況下，電髮是不會造成脫髮，但若電髮過程不當，便可能會傷及頭髮，從而增加斷髮的機會。林醫生叮囑大家，如要電髮便應到專業的髮型屋。

Q8：有指逆梳頭髮有助頭髮生長，此言是否屬實？

現時並沒有任何科學根據顯示逆梳頭髮有助頭髮生長。

Q9：防脫髮洗頭水是否真的具效用？

暫時未有充足的醫學數據能證明防脫髮洗頭水能幫助預防脫髮，不過，洗頭水實際停留在頭皮的時間短，短期的接觸對防脫髮未必有很大幫助。

Q10：深層潔淨洗頭水可否每天使用？

倘若使用了髮蠟等定型美髮產品，便需要使用深層潔淨洗頭水清洗。不過，林醫生並不建議每天使用這些洗頭手，因使用過於頻密的話會令頭皮變乾，而頭皮乾是會令人感到痕癢，嚴重者或會出現濕疹，因此在正常情況下，應以每星期使用一次為佳。

日常的頭髮護理十分重要，若護理不善有機會導致脫髮或斷髮。（unsplash/ericklarregui）

相信不少人都想聽別人稱讚皮膚如「剝殼雞蛋」，一樣光滑和有光澤，卻不希望頭髮頂變成「剝殼雞蛋」光禿禿。若想預防脫髮，大家必須從日常生活入手，林醫生亦提供了6項日常護髮建議供大家參考。

日常護髮須知（按圖了解）：

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坊間有眾多護髮及生髮的方法，但未必每種都具效用及安全，大家如有疑問，最好先諮詢醫生。

皮膚及性病專科林旭強醫生（受訪者授權提供）

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