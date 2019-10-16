【頭髮健康】中醫推薦生髮湯零食養血生髮　女士白髮脫髮4大成因

女士們關心減肥護膚的問題外，早生白髮及脫髮的問題也備受關注，除了外觀上顯老之外，可能還暗示身體已經出現問題。記者請教註冊中醫師有關早生白髮及脫髮的原因，並諮詢有效及實用的建議改善白髮及脫髮。

年輕女士廿幾三十，有些人已有白髮頻生的煩惱，甚至乎有脫髮的困擾，頭髮自然脫落雖是正常的生理現象，不過大量掉髮，或者是身體及飲食問題而致，不能掉以輕心。註冊中醫師潘仲恆指出遺傳、飲食習慣及生活小習慣也可能導致早生白髮或者脫髮的問題，同時提議了一款湯水有益頭髮健康生長，有助益氣養血及滋補肝腎。

年紀尚輕的女士，有些人已有早生白髮及大量脫髮的困擾，此現象中醫歸納出3大原因。（Le Buzz/Unsplash）

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以上提及過長白髮和脫髮原因，除了壓力大及衰老，還有很大部分與飲食原因有關，想有效促進黑髮慢慢生長，除了生髮湯之外，潘醫師亦建議平日可吃腰果、核桃或栗子當為零食，每天30克大概是15粒腰果、10粒合桃（以半邊計）及4粒栗子的分量，三者都有補腎的作用，藉此有助烏髮。此外，原來高糖飲食也有礙健康髮質及頭皮健康！

潘醫亦建議平日可吃30克腰果、核桃或栗子當為零食，三者都有補腎的作用有助烏髮。（資料圖片/黃寶瑩攝）

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