【武漢肺炎】病毒感染可致眼睛結膜發炎　戴隱形眼鏡及兒童風險高

武漢肺炎疫情持續，帶口罩亦未必可完全可阻擋病毒，病毒的飛沫、黏膜分泌物，亦可能經眼睛結膜而傳播開去。一般情況下，眼睛結膜是否容易被病毒入侵？眼睛結膜發炎，是否風險更高？通常是什麼原因引起？又有什麼病徵？下文由視光師許佩珍為大家講解具高傳染性的結膜炎。

武漢肺炎個案上升，傳播途徑確認可以人傳人。眼科醫生林順潮早前指出，上呼吸道疾病的患者飛沫、黏膜分泌物亦可能帶病毒，假如患者飛沫接觸到其他人的黏膜，包括眼睛的結膜，病毒便有可能經此入侵身體。他又指，參考2003年沙士疫情，當年患者的眼淚水、眼分泌物都會存在沙士冠狀病毒。

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假如結膜接觸到冠狀病毒患者的飛沫，有可能受感染。（Well Cabral/ Unsplash）

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生承認，冠狀病毒一般透過飛沫傳播，有時為病人插喉、抽啖或急救後，有可能會令病毒霧化，如果病毒入眼，有機會受感染，因此醫院內的醫護人員需要時會戴備眼罩或面罩。



早前，國家衛生健康委員會專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發也染上新型病毒，他就曾透露自己或因沒有配備防護眼鏡而受到感染。



但醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生認為，公眾毋須戴眼罩，反而應該勤洗手及用潔手液，「因為好多時係因為無洗手去摸眼。」

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其實，結膜受到病毒感染並不罕見，大家或許都聽過結膜炎，其實也可因為受到病毒感染而引起。

結膜炎知多啲（按圖）：

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結膜炎主要分3大類：

1. 病毒性結膜炎（通常和上呼吸道感染有關，主要病原體為腺病毒及腸病毒） 2. 細菌性結膜炎（由多種細菌引起，最常見為流感嗜血桿菌和肺炎鏈球菌，衣原體感染） 3. 過敏性結膜炎（由致敏源所引起，例如空氣污染、戴隱形眼鏡）

在了解結膜炎病徵之前，要先知道結膜的位置。結膜是眼球表面的薄膜，在角膜的邊緣，貼近鞏膜之上，並呈C字型，環繞在上下眼皮。結膜負責保持眼球濕潤，會分泌蛋白，令淚水成分包含這種物質。

不同原因引起的結膜炎，有不同病徵（按圖）：

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1. 病毒性結膜炎（傳染性急性結膜炎） - 眼睛紅腫 - 淚水汪汪 - 眼白的位置會出現眼紅，並呈淡粉紅色，但視乎發炎的程度，決定眼紅的顏色深淺 - 受感染眼睛流出的分泌物會較細菌性結膜炎的分泌物稀薄

2. 細菌性結膜炎（傳染性急性結膜炎） - 眼紅 - 受感染眼睛會流出黏稠的白色或黃色分泌物 - 不停地眨眼就會不斷出現分泌物

3. 過敏性結膜炎 - 當翻起眼皮 (瞼結膜) 時，會有一粒粒凸起 - 有分泌 - 眼睛乾澀 - 有異物感

病毒性結膜炎和細菌性結膜炎臨牀症狀相似，一般都會同時影響雙眼，但通常其中一隻眼會首先出現病徵，兩者都是傳染性急性結膜炎。

結膜炎傳染性高，直接接觸患者的眼睛或上呼吸道的分泌物，或透過受污染的手指、衣服和其他物品，包括與別人共用眼部化妝用品、毛巾或外用眼科藥物，都可受感染。另外，在受污染的水源游泳，也可能會感染結膜炎，而產婦於生產時亦有機會令初生嬰兒受感染。

結膜炎治療

按圖瞭解結膜炎治療方法：

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病毒性結膜炎和細菌性結膜炎，都為傳染性急性結膜炎，狀況較輕微，通常可自行痊癒。不過，由於新型病毒亦有機會透過結膜感染，因此大家不應掉以輕心。

一般來說，除非連眼球前方的角膜也受感染並結疤，否則視力不會受影響。患者應使用醫生處方的藥物，以及持充足休息，在適當治療下，通常可於一至兩星期內痊癒。

各類結膜炎的主要治療藥物：

1. 病毒性結膜炎：雖然沒有針對性治療，但也有醫生會處方收縮血管及潤眼藥水以舒緩症狀，若情況嚴重，也有可能會處方類固醇藥物，以減輕不適 2. 細菌性結膜炎：抗生素眼膏或眼藥水 3. 衣原體眼部感染：口服抗生素 4. 過敏性結膜炎：找出致敏源，並盡量遠離。假如戴隱形眼鏡為主因，要檢查有否正確清洗隱形眼鏡，隱形眼鏡孤度會否引起物理磨擦，使用的眼藥水有否引起過敏等

戴隱形眼鏡患結膜炎高危

有很多人都會問，戴隱形眼鏡會否掉到眼後，在了解了結膜結構後，就知道答案是不會的！隱形眼鏡只會藏到結膜中，只要翻起眼皮，就可以找到「消失」的隱形眼鏡。任何人都有機會感染結膜炎，不過戴隱形眼鏡的人，由於經常出現磨擦，會較易患上。

按圖瞭解結膜炎高危人士：

結膜炎較高危患者包括：

1. 配戴隱形眼鏡人士 2. 5 歲以下兒童 3. 過敏人士 4. 患慢性疾病（抵抗力差）的人士

結膜炎的預防方法

按圖瞭解如何預防結膜炎：

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衞生防護中心建議：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後 - 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法 - 避免用手觸摸眼睛。如不能避免，在觸摸眼睛前後要徹底清潔雙手 - 不要與別人共用個人物品，如毛巾、枕頭、眼藥水、眼部藥物、眼部化妝品、隱形眼鏡和其他可能接觸眼睛的用品 - 受感染的人士在痊癒前不應上班、上學或游泳，以防傳染他人

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視光師許佩珍 （廖青霞攝）

（資料來源：衞生防護中心）

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