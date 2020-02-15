【高血壓】頭暈易累又記性差？　 7大徵兆話你知身體慢性缺氧

早上起不了床，總是覺得累、胸悶、腦袋混沌嗎？這些看似很普遍的症狀，可能就是慢性缺氧的症狀。氧氣對人體非常重要，是人體維持生命的三大要素之一，人可以好幾天不吃飯，但缺氧的話身體機能只能維持數分鐘。當人體血一旦沒有足夠的氧進入，細胞就會開始受損對身體產生連鎖性的傷害，也會導致許多疾病發生。如何知道身體處於慢性缺氧的狀態，以下就來告訴你身體慢性缺氧時會有什麼徵兆。

身體慢性缺氧的7大徵兆（點擊下圖看清！）

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早上起不了床，總是覺得累、胸悶、腦袋混沌嗎？這些看似很普遍的症狀，可能就是慢性缺氧的症狀。（Doğukan Şahin／Unsplash）

身體慢性缺氧的7大徵兆

1. 打呵欠

當大腦處於缺氧的狀況下，就會傳遞缺氧的訊號，使人打呵欠來讓血液中的含氧量增加。打呵欠其實也是增加大腦血液含氧量的自我保護，所以日常的打呵欠是一個好現象，但如果太頻繁可能就需要檢視你的生活作息了，因為大腦缺氧的主因就是睡眠不足。

2. 頭暈

根據研究指出，如果腦部供氧量不足時會影響腦部正常運作，但在缺氧情況比較輕微時，腦部的運作會有初步的障礙，產生頭暈、頭痛的整狀。而且不只是人體本身缺氧，當處在氧氣濃度不足18%的環境下，大腦也會有缺氧的情況。

3. 過敏

「過敏」其實就是免疫系統對於一些外來的物質或病原體，產生了「過度敏感」的反應。而過敏的狀況有可能是因為呼吸道細胞的氧氣不足，這些細胞為了快速取得多一點的氧氣，而預先發生慢性發炎，進而激化免疫功能，造成過度防禦引起過敏。

4. 身體疼痛

在《醫用生理學》（Textbook on Medical Physiology）書中提到「所有慢性疼痛，皆導因於缺少正常細胞生理用量之養份所致。」也有研究指出，某些缺氧的細胞會發出些微疼痛的訊號，因為缺氧的細胞會改變細胞周圍液體與血液的鈉鉀平衡，導致血流內的電場改變，讓礦物質流到細胞周圍並沉積，引發疼痛。

身體慢性缺氧的7大徵兆（Heho健康授權提供）

5. 高血壓

當身體組織缺氧造成能量短缺時，身體就會設法增加血液的供應量，人體會加大心臟的推力來增加血流量，進而引起高血壓。

6. 記憶力下降

大腦功能全靠氧氣的充分供應來維持運作，佔了人體內氧氣消耗的20%，所以比起身體的其他細胞需要更高的代謝率。當大腦缺氧，會使腦血擴張來增加血流量，讓顱內壓力升高，導致頭痛、記憶力下降等狀況發生。

7. 水腫

當細胞缺氧時，會使細胞內的鈉離子增加，讓較多的水分進入。而水腫後的細胞又會壓迫到周圍的微血管，造成微血管的循環不良，產生缺氧的惡性循環。

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