【荷爾蒙】肥胖生暗瘡經期亂因內分泌失調？7大症狀女性最明顯

肥胖、生暗瘡、經期不準、情緒低落，你有這些困擾嗎？這些女性常見問題可能與內分泌失調有關。 婦產科專科醫生梁巧儀指，內分泌系統非常複雜，而且受多種因素影響，包括環境毒素、情緒壓力、營養、年齡增長等。內分泌失調會造成月經失調、體毛過盛、皮膚問題、睡眠質量差、肥胖等問題，想知道如何預防內分泌失調，便要參考梁醫生的建議。

婦產科專科醫生梁巧儀表示，內分泌系統負責調節人體的新陳代謝、生長發育、生殖衰老等。當內分泌系統出現紊亂，某種荷爾蒙水平出現異常（過多或過少），就造成內分泌失調，人體亦隨之會出現各種症狀表現。由於荷爾蒙是內分泌系統裡分泌出來的，因此荷爾蒙失調其實等同內分泌失調。

內分泌失調的成因 （按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

「所有人都有可能出現內分泌失調，只是女性的症狀更為明顯。」梁醫生說。內分泌是一個複雜的系統，受很多因素影響，如環境毒素、情緒壓力、營養、疾病、年齡增長等。因此，生活壓力大、精神長期繃緊、睡眠不足、飲食營養不均衡，又或者因為錯誤的減肥節食，都有可能影響到體內荷爾蒙，打亂原本順暢的溝通運作，引起内分泌失調。

女性內分泌失調的徵狀（按圖了解）

+ 15 + 14 + 13

1.月經失調

最常見的症狀是月經失調（閉經、月經遲來、月經不準、月經量少等）。身體的荷爾蒙如卵泡刺激素、雌激素、黃體素的分泌能讓月經周期穩定，並促進排卵，一旦失調，不但會影響月經周期，亦有可能引致不孕問題。

2.體毛過盛

如女性內雄激素分泌過多，就可能引致多毛的症狀。過多的體毛分佈有男性化傾向，可出現於嘴唇、胸前、腹中線、小腿及腳趾等。

3.皮膚問題

荷爾蒙分泌失衡會造成皮脂分泌過盛，引起長期生暗瘡的情況。此外，皮膚未能對抗外界不良刺激時，更會引起面色暗啞、色斑等肌膚惡化表現。

4.睡眠質量差

內分泌失調的女性經常會出現失眠或睡不好的情況，容易疲勞，精神難以集中，甚至出現疼痛不適的症狀，影響日常工作及生活。這是因為褪黑激素分泌不足，直接影響睡眠質量。

另外，雌激素過低時，特別是更年期婦女，會引起夜汗、潮熱等徵狀，其他如骨質流失造成腰痠背痛、皮膚變乾、痕癢不適，都可能在半夜打斷睡眠，影響睡眠質素。

梁醫生指，內分泌失調的原因很複雜，一部分因為個人體質、基因遺傳等因素造成，疾病、藥物、營養或環境毒素都有一定影響，壓力大、生活作息失衡，如日夜顛倒都有機會引發内分泌問題。 （資料圖片）

5.脾氣情緒不穩

多種內分泌都對情緒有影響，如雌激素、甲狀腺素、腎上腺等。停經後，婦女體內的雌激素水平逐漸減少，情緒有機會變得鬱結低沉、容易心煩氣躁、善忘及難以集中精神。而患上甲狀腺亢進的人容易出現心慌、心跳加快、情緒不穩定、易焦慮急躁、激動等症狀。

6.肥胖

肥胖和内分泌系統息息相關，互為因果，跟肥胖可能相關的問題包括甲狀腺低下、腎上腺皮質醇過多、多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症是婦女最常見的內分泌問題，患者會有閉經、經期周期長、量少、體毛過盛、暗瘡等問題。由於患者對胰島素有抗阻性，胰島素抵抗性會增高體內的胰島素水平，進而提昇睪丸酮的水平，促成肥胖。而甲狀腺分泌減少，令細胞代謝能力降低，亦可能引起水腫和肥胖問題。

7.乳房改變

女性的雌激素內分泌失衡紊亂，會引起乳腺密度的改變，導致乳房脹痛、乳腺增生等問題。

內分泌失調影響不同身體機能（按圖了解）

身體機能運作需要內分泌正常調節，如有失調情況可引起身體不同方面的徵狀及疾病。例如多囊卵巢綜合症患者，由於長期閉經、沒有排卵，子宮內膜長時間暴露於不被抑制的雌性激素刺激，會造成子宮內膜的增生及子宮內膜癌的風險。此外，多囊卵巢綜合症婦女因為有胰島素抗性的關係，通常有較高機率發展成第二型的糖尿病，她們患高血壓、血脂肪異常及冠心病的發病率亦比正常人高。

另外，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可能會導致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等的慢性疾病。至於缺乏雌激素則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

預防內分泌失調的方法（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

要預防內分泌失調，應從最基本調理身體入手。

1.均衡飲食

日常生活應注重均衡飲食，食物多元化，不偏食。應多進食蔬菜、水果等含豐富維他命及礦物質食物；少吃高脂肪、高糖、剌激性、及含有人工激素的食品。每天喝充足水分亦是促進排毒的方法。

2.適量運動

注意多做有氧運動，提高自己的身體素質和免疫力。帶氧運動可以大量消耗人體內的脂肪，提高人體細胞的代謝能力。另外，運動亦能促進腸胃蠕動，有助身體排走毒素。

3.作息定時

盡量保持生活規律，按時作息，盡量不要熬夜，保證充足的睡眠。睡前盡量減少刺激活動及長期使用電子產品，避免失眠。

4.保持心情愉快

時刻保持愉快、樂觀的情緒，保持心態平靜、放鬆身心，減輕過分壓力、焦慮、緊張等不良情緒。

相關文章：【肥胖】晚餐吃飽半夜仍起床吃宵夜？ 夜食症候群5大症狀