【高血壓】在家量血壓6大注意事項　正確量血壓不可只量一次？

血壓是血液在動脈內的壓力值，在家測量血壓有助於在家監控血壓。血壓計會記錄2項數值，單位皆為毫米汞柱（mmHg）：1. 收縮壓（Systolic Pressure）：代表心臟收縮時，血壓的最高值。2. 舒張壓（Diastolic Pressure）：代表心臟舒張時，血壓的最低值。例如：測量到的收縮壓是120毫米汞柱，舒張壓是84毫米汞柱，血壓計會顯示的測量記錄即為120/84。一般正常的血壓，收縮壓應低於120，舒張壓應低於80。 文: 陳靜筠 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

血壓計的種類

電子血壓計：電子血壓計（Automatic Blood Pressure Monitors），是一種使用電池的血壓測量儀器，會透過麥克風來檢測脈搏。使用方法是在上臂套上壓脈帶（袖套），使其緊縮，暫時限制動脈的血液流動；當壓脈帶放鬆，血液又開始流動，血壓計就會自動把血液流動的壓力記錄下來。只測量手指和手腕的血壓計通常不太準確，因此不建議使用。

手動血壓計：家用的手動血壓計，跟醫生在醫院用的很類似，通常含有臂套、需手動按壓充氣的臂套、聽診器或麥克風，及血壓儀。使用方法是手動讓臂套充氣、洩氣，並用聽診器聽脈搏。血壓會顯示在有指針的圓盤上，當臂套充氣、壓力增加，指針會順時針移動；臂套洩氣、壓力降低，則會逆時針移動。收縮壓是臂套洩氣後，指針在首次聽到脈搏的瞬間所指的數字；指針在脈搏聲消失的瞬間所指的數字，則是舒張壓。

攜帶式血壓監測：攜帶式血壓計是一種很小的儀器，可整天穿戴。一次的配戴的時間通常為24~48小時，血壓計會一直自動測量血壓。若先前其他血壓測量方式結果不一，醫生就可能會建議此種在家測量方式。

血壓是血液在動脈內的壓力值，在家測量血壓有助於在家監控血壓。（Getty/VCG）

為什麼需要在家量血壓？

若有以下情形，醫生可能會建議您在家量血壓：

1. 已診斷出為高血壓前期：收縮壓／血壓最高值介於120~139毫米汞柱，或舒張壓／血壓最低值介於80~89毫米汞柱。2. 已診斷出有高血壓：收縮壓／血壓最高值有140毫米汞柱以上，或舒張壓／血壓最低值有90毫米汞柱以上。 3. 符合罹患高血壓（Hypertension）的風險因素

在家量血壓的事前須知（點擊下圖看清！）

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1. 除非醫生有指示，否則不可依據在家測量到的血壓，自行調整血壓藥物。2. 血壓可能每天不一樣，有時還會隨著受測者的移動方式改變。

3. 通常血壓都早上較高，晚上較低。

4. 壓力、吸煙、進食、運動、感冒、疼痛、噪音、藥物甚至講話，都會影響到血壓。

5. 一次測量到有很高的血壓，並不代表罹患高血壓（Hypertenion）。同樣的，只測量到一次正常值，也不代表就沒有高血壓。因此一天中測量數次，並取得平均值，會比單次側量來得準確。

6. 血壓有可能在家測都很正常，只有去醫院時很高，這個現象稱作白袍高血壓（White-coat/Office Hypertension），可能是因為看到醫生而感到壓力所致。這種時候，醫生可能會建議您使用攜帶式血壓監測。

在家量血壓的流程

測量血壓前應做到下列事項：

確保處於舒適放鬆的狀態預先上好廁所 處於安靜，或聽得到脈搏的地方。 將手臂的衣袖捲起，或是移除過緊的衣袖。 在旁邊有桌子的椅子上，兩腳著地，坐著休息5~10分鐘。將上手臂微彎，靜置於桌上與心臟同高的地方，手掌朝上，上半身直立，背靠椅背，腿不可交叉。

開始量血壓時應注意下列事項：

量血壓時盡量不要移動或說話臂套的最低處最少應離手肘2.5公分 兩隻手量到的血壓可能會一高一低，因此每次測量請用同一隻手臂。 剛開始自己在家量血壓時，可以連續量3次，每次間隔5~10分鐘。等到上手後，每次量1~2次就好。 量完血壓後要記錄測量日期、時間與血壓數值。每日的活動，例如幾點服藥、心情、壓力，也要紀錄下來，因為也會影響血壓，有助於讓醫師更有依據地調整您的藥物。

在家量血壓的結果

成人（18歲以上）的血壓解讀如下，單位皆為毫米汞柱。

理想值：收縮壓91~119，舒張壓61~79。高血壓前期：收縮壓120~139，舒張壓80~89。 高血壓：收縮壓140以上，舒張壓90以上。 低血壓：收縮壓低於90，舒張壓低於60。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：在家量血壓】