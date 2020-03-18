【靜脈曲張】藥膏壓力襪外5個貼士助改善　高危因素不止企得多

靜脈曲張下，大小腿出現一條條凸出的血管，絕對是女性大敵！其實，靜脈曲張不止影響外觀，更可能引致色素沉澱、濕疹等皮膚病變，不容輕視。想改善靜脈曲張，靠坊間常說的壓力襪、藥膏有沒有用？除了常說的站得多，還有什麼因素增加患靜脈曲張的機會？由外科專科醫生謝卓華為我們解答。

靜脈曲張是什麼？

天氣回暖，不少人準備換上短褲、短裙，卻見腿上有條礙眼的血管？在正常情況下，血液會經由靜脈血管由下而上輸送回心臟，但當腳部的靜脈血管失去正常功能，如血管中的單向活瓣壞了，令血液倒流回腳，壓迫血管，就會出現這種血管變明顯甚至凸起的問題，也就是我們不時聽說的靜脈曲張。

靜脈曲張已是常見的都市問題，常見發生在下肢，其中小腿病情一般較嚴重，血管外科專科醫生謝卓華解釋：「站立時，小腿是在身體最低的地方，血液返回心臟的路很遠，血管承受壓力最高。」

靜脈曲張是常見的都市病，最常見發生在小腿，主要因為站立時小腿血管承受壓力最高。（資料圖片/蔡正邦攝）

了解靜脈曲張的病情及成因（按圖）：

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靜脈曲張病情分六期

從醫學角度，靜脈曲張的病情可按對健康的影響程度分六期，謝醫生說惡化速度因人而異，但通常都是以年計發生：

第一期：出現蜘蛛網狀靜脈，即微絲血管變明顯第二期：血管開始突起，但沒特別不適第三期：腳出現腫脹、疼痛的感覺，甚至會晚上抽筋第四期：開始有皮膚病變，例如皮膚因色素沉澱變深 第五期：患處出現濕疹、痕癢，甚至有傷口 第六期：患處慢性潰爛，傷口一直不復原

謝醫生指，首三期的靜脈曲張相對不太影響健康，患者可以視乎需要選擇先觀察或求醫，但到了第四期或以上，就必須接受治療，「會經常損傷、發炎，當第六期出現的傷口拖延太久，亦有機會細菌感染，甚至出現細胞病變，惡化成皮膚癌，最極端的情況更可能需要截肢，甚至有生命危險」。

女性才會患靜脈曲張？

靜脈曲張常被視為女性病，事實又是不是？謝醫生說，數據上女性患者較多，相信主要是由於女性擁有的患病風險因素多於男性，並不代表男性就可倖免！以下看看增加患靜脈曲張的高危因素：

1. 長時間站立：站立時下肢靜脈血液向下流，對腳的靜脈血管造成較大壓力，尤其穿高跟鞋時，由於足部血液循環要靠腳掌活動，從而令小腿肌肉收縮及放鬆，把血從靜脈泵走，但高跟鞋會固定腳跟，令腳掌減小活動。2. 懷孕：肚裡的胎兒或會壓迫盆腔靜脈血管，令血液向上流有困難。一般產後情況會有所改善，但如果靜脈血管已經被壓壞，病情有可能會繼續惡化。3. 肥胖：原理與懷孕一樣，因腹腔內的脂肪或會壓迫盆腔靜脈血管。 4. 經常體力勞動：全身用力時，通常腹部肌肉會收縮，靜脈血管壓力變高，血液從腳回流就會變得困難。 5. 家族遺傳血管結構較弱

不少工種難避免要長時間工作，唯有嘗試各種方法減慢病情惡化。（資料圖片）

靜脈曲張如何治療？（按圖）

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不少人因工作需要經常站立，靜脈曲張愈來愈普遍，也衍生形形色色的相關治療產品，包括壓力襪、藥膏等，是否有效？謝醫生表示，這類產品屬紓緩性治療，最理想的效果都只是令病情維持原狀，並不能令患處復原或好轉，對早期患者而言確可減慢惡化，對後期的情況則只能紓緩症狀：

首選：壓力襪

謝醫生稱，靜脈曲張患者使用的是醫療用漸進式壓力襪，設計上是腳跟位置最緊，壓力再往上遞減，「血不會聚在腳，亦幫助把血推上去。」他又指，一般坊間的長襪以橡筋頭位置最緊，是剛好相反的設計，會反過來阻礙血液向上流，故不合規格的襪是「不穿好過穿」！

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而專業的壓力襪按壓力程度分不同級數，患者需按病情使用較高級數的壓力襪，通常要透過醫生購買；至於較低級數的壓力襪，原來亦有助血液循環，一般人可以預防為目的穿著。但謝醫生提醒：「年紀大要小心，不少長者有周邊血管阻塞，血向下流受阻，再穿或有危險及不適。」

藥膏

坊間針對靜脈曲張的藥膏有不少，謝醫生說它們的原理基本上相同：「當血管發脹嚴重，有機會出現發炎情況，導致按壓時會腫痛，這類藥膏就是用作減輕發炎情況。」他強調，實際上藥膏本身是不會令血液消失或縮小，反而許多人塗抹時會按摩患處，會有助血液循環。

除了依靠外力，我們日常許多習慣看似只是一個微小動作，原來對靜脈曲張的病情亦可起到改善作用，謝醫生分享以下幾個生活貼士：

1. 如果無法減少站立時間，應該盡量多些活動雙腿，如原地踏步、來回走動。2. 坐的時候可以抬高雙腿，幫助血液上流。 3. 盡量減少蹺腳，以免膝部靜脈血管受壓。 4. 首三期患者可穿壓力襪進行正常運動（可選容易揮發汗水的物料）；但第四至六期患者就算運動也對病情幫助不大，甚至會加重靜脈血管負擔，應盡快以手術治理。

徹底康復只能靠手術

謝醫生指，目前要根治靜脈曲張，只有透過手術（微創或開刀）徹底清除或封閉壞血管，尤其當病情到達後期時，壞血管不但維持不到原本功能，還會增加從上倒流的血液，需要完好的血管再帶走，會加重它們負荷，令它們都有機會一起變壞，「很多時，一開始只是幾條血管突起來，但時間一久就發現愈來愈多血管出事」。

不過，手術過後不代表可一勞永逸。謝醫生提醒，同一條血管再出問題的機會雖然很小，但其他血管再出現靜脈曲張的情況並非不可能，還是要注意生活習慣，減少再患的風險！

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