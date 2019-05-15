【消委會】壓力襪表現參差　三款難預防靜脈曲張　呢款物美價廉…

長期站立工作的上班族及少活動或是靜脈瓣膜老化的長者，都是罹患靜脈曲張的高危族群。為了緩解腿部不適症狀，預防靜脈曲張，不少人會選擇穿著壓力襪。消委會今日（15日）出版最新一期《選擇》月刊，檢視市面上10款壓力襪在壓力、耐用性、舒適性、標籤資料等方面的表現，發現有三款未能有效促進血液回流、一款洗濯後嚴重縮水變形，而且大部分型號未提供詳盡的尺碼資料，變相令消費者難以選擇適合的尺碼。 此次共測試10款壓力襪，當中SLIMWALK表現最佳，總體得分達5星，售價只有148元，物美價廉；而售價139元、sk ANGEL的一款壓力襪在壓力表現及耐用程度方面都表現欠佳，總評只有1星。消委會並提醒，壓力襪並不是越緊越好，若無嚴重的靜脈曲張，自行穿上壓力過大的壓力襪，反而影響血液循環、造成反效果。

今次消委會的測試由本港獨立實驗室進行，參考國際ISO標準、英國BS標準、美過紡織化學師協會AATCC標準、美國材料及實驗協會ASTM標準及日本JIS標準進行。其中SLIMWALK（PH652）、CAROLON（Health Support Medical Compression/Knee C）以及Gloria（Lady Gloria 18 Support Stockings/G-140-PS4）綜合表現較好。

因中高壓及高壓級別的壓力襪須經由醫生或專業人士診斷後處方購買，是次消委會測試的10款壓力襪均為非處方、可公開購買到的產品，主要用作預防靜脈曲張或防止症狀惡化。10款當中，有3款為襪褲款，7款為膝襪款式，售價介乎於139元至468元之間。

消委會對市面上10款壓力襪，根據壓力表現等進行測試。（香港01製圖）

3款壓力比例不合要求 或不能有效促進血液回流

消委會指，壓力襪所提供的壓力必須平均分布，且需要下緊上鬆，才能達到促進下肢靜脈血液向上推進至心臟的功效。售價達468元的德國產「ofa bamberg」膝襪（gilofa 2000 Support and travel stockings）、165元「旅行家KOOLFREE」（醫用輔助健康壓力襪/28901）、以及「sk ANGEL」（保健舒適壓力褲/8002）在小腿提供的壓力位足踝壓力的88.8%至90.4%，壓力比例不符合要求，或許未能有效將靜脈血液向上推進。

sk ANGEL受測試的襪褲大腿所有壓力只有小腿的35.3%，低於標準下限，同樣未能有效將靜脈血液向上推進。

2款洗濯後變形不合格 1款嚴重縮水 甚至有「止血帶」效應​

壓力襪為貼身衣物，需經常清洗保持衛生。技術人員參考ISO 6330標準對樣本進行50次洗滌及晾乾，發現有2款壓力比例變化較大，超過參考標準的要求。

其中「旅行家KOOLFREE」小腿位置的平均壓力值較足踝大，用家穿上身後容易產生「止血帶」效應，影響血液流動。另外「sk ANGEL」壓力襪的壓力比例亦變化較大，不符合標準要求，未能有效幫助血液回流心臟。

經過洗滌後，大部分壓力襪在外觀上沒有明顯變化，但「ofa bamberg」膝襪縮水嚴重，襪筒長度縮減了15.2%，表現較差。

研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，當壓力襪清洗多次後變形，足踝承受能力有可能低於小腿，反而增加靜脈曲張機會。（梁鵬威攝）

壓力超出應有水平 會致肌肉壞死

研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，壓力襪多次洗滌後，穿著會變得「好緊、好難穿」，當壓力超出應有的水平，足踝承受壓力低於小腿，可能令血液積聚在小腿，增加靜脈曲張機會，嚴重或肌肉壞死。她又認為，產品供應商應訂明洗滌次數上限及正確清洗方式，及使用年期。

另外，消委會亦考察了標籤資料，有5款樣本的實際纖維成分與標示不符。同時，除「SLIMWALK」、「CAROLON」及「Healthy Hosiery」有提供足踝及小腿周長資料外，其餘並未有詳細的尺碼資料，「ofa bamberg」甚至未有提供壓力值。變相令消費者難以選擇適合的尺碼。

▼消委會教你精明消費貼士▼

+ 18 + 17 + 16

物理治療師：狀況較輕者應購買壓力值較小的壓力襪

消委會提醒，壓力襪並非越緊越好，若是選擇壓力過大的壓力襪會適得其反；另外消費者需以自己腿部尺寸選購產品。消委會並諮詢專家的意見，物理治療師魏志榮表示消費者需要應以狀況的嚴重程度及範圍選購壓力襪，建議下肢未有明顯靜脈曲張症狀的人士選擇壓力值為10至15mmHg的壓力襪。

另外消委會提醒有糖尿病、皮膚炎或其他血管疾病的患者及長者應諮詢醫生意見，否則有機會引致肌肉壞死。

部分廠商對是次測試作出回應。當中價格最貴，但綜合評分只有3分的「ofa bamberg」的代理商回應，廠商有定期進行品質檢測，並解釋已於產品說明書中提示用家小心使用乾衣機防止變形，今後則會將提示印在包裝盒上；綜合評分只有兩星半的「旅行家」代理商表示將會提交廠商根據BS661210標準進行的測試報告，證明產品符合聲稱數值。

靜脈曲張是女性常見的健康與外觀問題。（iStock）

醫生：若設計不妥當 穿了比不穿更糟

外科專科醫生謝卓華指，設計有問題的壓力襪，較緊的地方倒轉在腿部較上位置，可能是小腿位置，於是就像有條橡皮筋綁着腳部，造成止血帶效應，血液要去到心臟更困難，失去了壓力襪幫助血液循環的原意。如果因為壓力的設計不妥當，對血液循環造成壞影響，穿了比不穿更糟。

坊間不少瘦小腿瘦腳的壓力襪，這些大部分都是低壓力的壓力襪，壓力值一般不高，維持於15-20mmhg，對身體風險應很低，但相對地未必能有效瘦小腿。想穿高壓力值的壓力襪，最好詢問醫生意見，假如病人本身有其他血管問題，例如周邊血管阻塞、血管閉塞等，若在不知情下自己買壓力襪穿著，只會令腳部更不適。

醫生又指壓力襪多穿多洗，會鬆弛屬正常現象，建議長期穿著的人士，約半年更換一次壓力襪。