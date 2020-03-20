【飲水】水會過期？過期樽裝水損免疫力？梳打水影響健康5大疑問

人體有70%是由水組成的，可見水分對身體的重要性。人體如果喪失10％水分時即會感到不適，開始對身體組織造成損傷，而喪失20%至25％水分時，就會對生命帶來危險。因此每天喝到足夠的水分很重要，但你對水的認識又有多深呢？你平日會飲用普通水還是碳酸水呢？你真的懂得飲水嗎？

樽裝水，相信是當你出外時買得最多的飲品，不過你曾否好奇過，到底水會不會過期呢？而平日大家又應如何正確存放飲用水或樽裝水呢？飲水又有什麼需要注意呢？（按圖）：

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水都會過期？

你在購買樽裝水時，可能都曾留意到包裝上，有寫明「此日期前最佳」或過期的日子，那麼「過期」後的水，又能否繼續飲用呢？

樽裝水：會過期

雖然水本身不會過期，不過樽裝水一般都有過期的日子。樽裝水一般都使用膠樽，而愈長時間，塑膠會逐漸開始融入水中，而水也會受到膠樽含有的化學物質污染，例如銻（antimony）及雙酚A（BPA）。如果你經常飲用這些受污染的水，這些塑膠化合物會慢慢在體內累積，有可能會損害腸道健康、免疫力，以及呼吸功能。

此外，樽裝碳酸水的味道，或會隨著時間改變，會「漏氣」，並失去其口感。

正確存放樽裝水小貼士

- 要將樽裝水存放在乾爽的位置，避免受陽光直射，可有助減低出現負面健康影響的風險- 由於膠樽可被滲透，因此應避免將樽裝水、家居清潔用品或化學品一起存放- 如你發現樽裝水的味道有異，應在飲用前重新煮滾，或直接將樽裝水丟棄

自來水：正確存放可儲存6個月

香港人在家中，未必會直接飲用自來水（tap water），不過在一些公共場所，例如體育館或公園的飲水機，或有機會飲用到自來水。那麼飲用這些水，又有什麼要注意呢？

根據《Healthline》報道，在正確存放的情況下，自來水可最多儲存及飲用6個月，而不良副作用的風險最低。加入二氧化碳的自來水，即是碳酸水（carbonated water），隨著時間增加，氣體會逐漸消散，令口感產生變化。而自來水，因空氣中的二氧化碳，和水產生作用，隨著時間變化，也會令水的味道，稍稍變酸。

雖然這些水的味道，隨著時間改變可能會產生變化，一般來說，在6個月內，仍可安全飲用。不過大家應盡快飲用已斟的自來水，不要存放太久，以免出現問題。

正確存放自來水小貼士

使用乾淨、已消毒的食品級的裝水器皿，並在容器上標示添加水的日期，和標示清楚樽內的是「飲用水」。存放在乾爽陰暗的位置。最多可存放6個月。

按圖一覽多飲水的好處（按圖）：

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水含卡路里嗎？

所有的水都不含卡路里嗎？（按圖）：

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白開水本身就不含卡路里的，但就含有不同的礦物質，包括鈣、鎂、鈉、鋅和銅等。不過，有些「水」可能會含有卡路里。以碳酸水為例，大部分的碳酸水都沒有含卡路里，但其中一種碳酸水「湯力水（tonic water）」，通常就添加了糖分。一支355毫升的湯力水，就可能含有124卡路里，以及含有32克的添加糖，而不同品牌的湯力水卡路里和糖分含量可能有所差異。

至於含有果味的水、含有香草或切片水果的水，即使你在飲用水後，連水果一起吃，攝取的卡路里也較低。不過大家要留意食物標籤，有些含果味的水，可能添加了糖分，有機會增加卡路里含量。而含有分離式乳清蛋白的蛋白水，卡路里含量低，同時又含有大量蛋白質。一瓶蛋白水大概含有70至90卡路里，以及15至20克的蛋白質。

什麼是碳酸水？

早前在日韓，曾興起「碳酸水減肥法」。不少人都對這種碳酸水存有疑問，擔心碳酸水對身體有壞影響，那麼碳酸水對人體有益或有害呢？下面就為大家解開有關碳酸水的5大疑問（按圖）：

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碳酸水，又名梳打水或氣泡水，是在壓力下將二氧化碳氣體溶入水中的飲品。碳酸水帶有氣泡，通常都加入鹽，以改善其口感；有時也會添加少量的其他礦物質。

天然有氣礦泉水（natural sparkling mineral waters）通常來自天然泉水，含有礦物質及硫化合物（sulfur compounds），而一般也帶有天然的氣泡。

至於湯力水（tonic water）是碳酸水的一種，不過當中含有奎寧（Quinine），以及糖或高果糖玉米糖漿。

1）碳酸水為酸性？

碳酸水一般的酸鹼值（pH）為3至4，即是代表稍偏酸性。不過飲用像碳酸水的飲品，並不會令身體變得更酸。腎臟和肺都會去除過多的二氧化碳，令血液保持在酸鹼值7.35至7.45。

2）碳酸水會傷害牙齒嗎？

不少人都曾質疑，偏酸性的碳酸水會否影響牙齒健康。現時針對這個主題的研究，仍十分少。不過普通無糖的碳酸水似乎對牙齒健康造成的影響十分少，而含糖的汽水破壞琺瑯質的風險，比起碳酸水高出100倍。

如果你十分擔心，可在用餐時飲用碳酸水，或在飲用碳酸水後，以清水漱口，減低碳酸水對牙齒造成的損害。

3）碳酸水會影響消化嗎？

碳酸水或有益消化健康，有助提升飽足感及紓緩便秘。碳酸水或有助食物在胃部停留較長時間，相比在餐後飲用普通水，可更有效提升飽足感。另外，曾有2011年的研究發現，參加者在飲用碳酸水後，便秘的症狀減少58%。2002年也有研究指出，參加者在飲用碳酸水後，消化症狀及便秘等，有明顯改善。

4）碳酸水會影響骨骼健康嗎？

有些人指出高酸性的碳酸飲品，會對骨骼健康造成負面影響。不過研究結果卻指出，影響骨骼健康的主因不是碳酸化。

2006年曾有一項大型觀察型研究發現，只有可樂和大大減低骨質密度有關，而碳酸水似乎對骨骼健康沒有造成影響。研究人員表示，可樂中含有大量磷（phosphorus），飲用可樂的人可能攝取太多磷，而攝取鈣質不足，變成骨質疏鬆的潛在風險因素之一。

5）碳酸水會影響心臟健康嗎？

2004年曾有一項研究指出，碳酸水或有助改善心臟健康。研究發現，飲用富含鈉的碳酸水（sodium-rich carbonated water），降低了壞膽固醇、炎症指標及血糖；並且發現好的膽固醇有所增加。不過此項研究十分小型，未來仍需進行更多研究或實驗，以作出相關的論證。

（資料來源：《Healthline》、2011年研究、2002年研究、2006年研究、2004年研究、《Healthline》）

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