【鼻敏感】戴口罩吃辣紓緩？能否斷尾？8招對抗鼻敏感2穴位通鼻塞

鼻敏感患者，於春季來臨，或轉天氣期間會敏感加劇，經常鼻塞、鼻痕、流鼻水及打噴嚏等。網上傳言吃辣能紓緩鼻敏感，戴口罩對鼻敏感亦有幫助，究竟是否屬實？還有哪些對抗鼻敏感的有效方法？耳鼻喉科醫生陳鍵明，為我們拆解鼻敏感的各種迷思！

鼻敏感患者飽受鼻塞、流鼻水之苦。(資料圖片)

戴口罩助紓緩鼻敏感？

新冠肺炎肆虐，任何人看見別人打噴嚏都會退避三舍，生怕那人就是肺炎帶菌者。鼻敏感患者心裡喊冤，「我只係鼻敏感⋯⋯」鼻敏感患者可能會好奇，戴口罩究竟能紓緩鼻敏感，還是令鼻敏感更嚴重？

耳鼻喉科陳鍵明醫生指，戴口罩的確能紓緩鼻敏感，有三大原因（按圖）：

鼻敏感原理

鼻敏感是過敏症的一種。患者會對特定致敏原出現過敏反應。當患者有過敏症時，免疫系統會把無害的過敏原識別為有害物質，例如貓狗的毛髮、塵蟎等，引致白血球內的免疫球蛋白E（IgE）與一些肥大細胞結合，產生連鎖反應，繼而分泌前列腺素、組織胺等，造成過敏症狀。

鼻敏感有什麼症狀？（按圖）

鼻：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等

眼：眼睛發癢、流眼水

濕疹、哮喘

鼻敏感成因

衛生署資料顯示，有五大因素可誘發過敏性鼻炎。你可留意自己對什麼東西有過敏反應，或進行致敏原測試確認，從而預防過敏。究竟有哪五大成因誘發鼻敏感？（按圖了解）

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紓緩方法

陳醫生指紓緩鼻敏感，需在致敏原著手。患者需先了解鼻敏感是由哪種致敏原引起。

致敏原：塵蟎

假如致敏原是塵蟎，做好家居環境清潔，減少塵蟎積聚，可以用攝氏60度以上的水去清潔寢具、用UV燈照射寢具、把寢具放在太陽下晾曬，或使用除塵蟎的吸塵機都有助改善此類鼻敏感症狀。

致敏原：動物

如果對貓、狗等動物的毛髮敏感，則宜盡量減少接觸牠們。

致敏原：霉菌

春天潮濕易生霉菌，特別對霉菌敏感的人士，則要做好家居清潔和抽濕，讓室內環境保持乾爽。

到春天回暖時，必先清洗冷氣機後才重開冷氣。因為一年無開過冷氣，又經過春天，冷氣內容易積聚塵埃。

另外，中醫師徐澤昌對改善鼻敏感亦有5大建議。（按圖）

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1.戒食生冷食品

中醫師徐澤昌表示，鼻敏感患者應戒涷飲及生冷食物如魚生、雪條。

2. 注意保暖

避免長期留在冷氣地方，如無法避免者，應避開風口位及多添加衣服保暖。

3. 按摩鼻附近穴位

按摩鼻附近的穴位如印堂、迎香等，以疏通經絡，使氣血流通，宣通鼻竅，以舒緩鼻敏感。印堂穴位置在前額，兩眉頭連線與前正中線交點處，可用中指指腹點按印堂穴3至5分鐘。迎香穴位置在鼻唇溝內，橫平鼻翼外緣中點處，可用拇指按揉迎香穴100至200次。

穴位位置及按摩方法（按圖）

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4. 做適量運動

徐醫師表示要根治鼻敏感的關鍵是增強體質，改善肺脾腎虛狀態，故做適量運動，加上曬太陽均有幫助。

5. 天灸療法

近年流行的天灸療法對治鼻敏感亦有幫助。天灸療法即利用中藥研成的粉末，以薑汁調成糊狀，敷於特定的穴位上。

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為何春天轉季鼻敏感會更嚴重？

天氣轉暖，溫差大，室內及交通工具開冷氣，一冷一熱的溫差轉變會刺激鼻膜，引致鼻敏感。

鼻敏感患者適宜吃辣嗎？

傳聞指鼻敏感患者食辣可以紓緩鼻敏感。而陳醫生指出，此說法無西方醫學根據。而且食辣後不同人有不同反應，部分人鼻膜會腫脹，增加鼻水分泌，更有可能刺激到鼻子，引致更多鼻敏感的症狀。

鼻敏感能斷尾嗎？

鼻敏感是內在免疫系統的過敏反應。通常醫生給予的治療是以紓緩病徵為主。能否斷尾視乎免疫系統能否不再對特定致敏原有過敏反應。現時的脫敏治療，以改變免疫系統為目標。經過脫敏治癒後，希望免疫系統再接觸致敏原時也不會有過敏反應。

資料來源：衛生署、香港過敏協會

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