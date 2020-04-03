【脫髮】貧血缺蛋白質11個脫髮成因　6個穴位改善髮線後移Ｍ字額

脫髮問題令人困擾，M字額、地中海、禿頭、「鬼剃頭」，各種戲稱都叫人難受。究竟脫髮有甚麼成因？電髮、染髮過程傷害髮絲？還是先天性使然？原來攝取過多維他命或壓力大也有影響，以下便介紹11個掉髮原因及改善方法，中醫還推薦6個穴位幫助解決脫髮問題。

日常的頭髮護理十分重要，若護理不善有機會導致脫髮或斷髮。（unsplash/ericklarregui）

脫髮種類

正常的頭髮生長會經歷生長期（長達2年至6年）、退化期（長達2至6星期）、休止期（長達3至4個月）。若頭髮生長和脫落期間受干擾，或毛囊受破壞等，便會有脫髮的情況。脫髮有三大不同種類，要了解清楚才能對症下藥，根治脫髮問題。

皮膚及性病專科林旭強醫生早前接受我們訪問時指出，常見脫髮可歸納三大類：

1. 雄激素性脫髮

雄激素性脫髮屬漸進脫髮類型，可分為男性型脫髮及女性型脫髮。此類脫髮可早在青春期出現，常見於20至30歲人士。

男性雄激素脫髮：一開始會出現髮線後移、Ｍ字額，後期頭頂部分漸漸變得稀薄及頭髮脫落，最後變成「地中海」，嚴重情況可引致大面積的禿頭。

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女性型脫髮：一般從頭頂開始，頭頂的頭髮變得稀疏。更年期後的患者，脫髮更明顯。

2. 斑禿（俗稱鬼剃頭）

不同年紀的人士均有機會出現斑禿，常見於少年和青年人。斑禿可在短時間內形成，幾天或幾星期便見禿髮的現象。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。

斑禿一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大面積的脫髮。除頭髮外，甚至多於一個地方出現毛髮脫落。

3. 休止期脫髮

正常人有一成頭髮處於休止期。當休止期脫髮出現，處於休止狀態的頭髮可增至3成或以上，使頭髮密度下降。

知道脫髮類型之餘，要對症下藥，也須了解脫髮成因（按圖）：

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11個脫髮成因

1. 情緒緊張

情緒壓力可導致暫時性掉髮，例如工作壓力大、失戀、家庭破碎、親人去世的情況下。

2. 攝取過多維他命A

維他命A有助保持頭皮濕潤，刺激頭髮生長，但如攝入過量，會令頭髮生長過程加快完成而脫落。此時若毛囊無法趕及長出新的毛髮，便會變得愈來愈稀疏。不過，當減少攝取多餘的維他命A後，頭髮便恢復正常生長。一般認為維他命A的用量不宜超過每日1萬單位。

3. 缺乏維他命B

美國貝勒醫學院的一項研究指，維他命B主要幫助身體新陳代謝，保持頭髮健康。如缺乏維他命B會使新陳代謝減慢，阻礙頭髮生長。 補充維他命B已可改善脫髮問題，如牛奶、燕麥、蛋、魚或瘦肉等。

4. 缺乏蛋白質

根據美國皮膚病學會的數據，若沒有攝取足夠蛋白質，身體會停止毛髮生長以儲存蛋白質。 減少蛋白質攝取量的2~3個月後，已可見脫髮情況。建議食適量含優質蛋白質的食物，包括奶類、魚、肉和蛋等。

5. 貧血

20至49歲的女性中，不少人因缺鐵而患有貧血症，症狀包括易攰、頭痛、頭暈、皮膚蒼白以及手腳冰涼。因此，可多吃黑芝麻、黑豆等補充鐵質。

6. 荷爾蒙變化

產後體內激素會改變，容易引致掉髮，但情況通常幾個月內便會改善。更年期期間荷爾蒙產生變化，毛囊會萎縮。如在早期察覺到，可接受皮膚科專科醫生建議的治療來保養，例如口服藥物外或塗頭髮再生劑。

7. 甲狀腺功能下降（Hypothyroidism）

甲狀腺功能減退造成甲狀腺素分泌不足。甲狀腺位於頸部，會生產對新陳代謝以及生長發育重要的激素，當激素不足時便會導致掉髮。

8. 免疫系統失調

俗稱「鬼剃頭」的圓禿，是一種短期內發生的掉髮現象。導致圓禿有不同原因，免疫系統失調是其中之一。患者的白血球在不明原因下，將頭髮視為外來者，錯誤地攻擊毛囊細胞，使毛髮無法生長而形成不同局部性禿頭。

9. 基因遺傳

約有3分之2的男性，在60歲時會出現掉髮。男性的掉髮會使髮際線呈M形，通常由基因遺傳和雄性激素造成。而女性也可出現雄性禿，但與男性不同的是，女性的髮線不會往後退，而是髮根變細且髮量變稀疏。

10. 手術後與康復期

如曾做手術，手術後的康復期可能會導致暫時性掉髮，尤其在創傷後3至6個月，掉髮情況會變得更明顯。此時毛囊未死，待身體問題如消除壓力或疾病康復後，頭髮可以再生長，化療病人與懷孕掉髮同屬此類。

11. 藥物與化療

包括避孕藥、用於癌症治療的化療藥物、血液稀釋劑和用於控制血壓的β受體阻斷藥，皆可導致暫時性掉髮。治療癌症的標靶藥物會破壞迅速分裂的細胞，如髮細胞。

脫髮人士應求醫，找出自己的脫髮成因，對症下藥。以下為常見8大改善脫髮的方法。（按圖了解）：

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1. 攝取足夠的營養

從飲食中攝取足夠的蛋白質與維他命B，可改善頭髮生長。

2. 避免刺激性食物

油炸、辛辣飲食會增加皮脂腺分泌，加重頭皮的不良刺激，容易讓頭髮不潔，甚至脫落，建議減少食刺激性食物。

3. 避免煙酒

煙和酒對身體來說都是不良的刺激性物質，最好及早戒煙、限制飲酒，以免加速身體老化。

4. 少吃高糖分食物及飲品

註冊中醫師潘仲恆指太甜的飲食容易引起「痰濕」，有礙頭皮健康，易致頭油多及滋生細菌，對頭髮有負面影響。

5. 少吃生冷食物

避免頭皮的血液循環變差，宜減少進食魚生、雪糕及冷飲等。

6. 按摩穴位

按摩頭頂太陽穴、百會穴、四神聰穴、前額頭維穴、神庭穴、耳後風池穴皆可促進頭皮血液循環，改善頭髮生長。不同穴位更能針對改善M字額、地中海。按下圖放大了解:

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7. 心情放鬆

學懂減壓十分重要，可善用靜觀（mindfuless）減壓。打工仔可善用番茄工作法，即每工作25分鐘，休息5分鐘，以提供效率，減輕壓力。

8. 晚上11點入睡

失眠或晚睡可能傷及肝腎，造成脫髮。宜晚上11時入睡，因為這段時間身體開始進行修復，屬於肝臟排毒時間。

資料來源:Hello醫師,衛生署藥物辦公室

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