【新冠肺炎】抗病毒漂白水不如肥皂？3大缺點外套手機點消毒最好

新冠肺炎疫情持續，多國出現新冠肺炎在社區爆發的情況，香港也因輸入個案急增，被指已進入第二輪新冠肺炎爆發期，全城加強消毒，漂白水、酒精成為防疫必備用品。不過，經常被派上用場的漂白水被指原來不及一般肥皂安全有效，而且不適合用於很多物件上？一起看看肥皂勝過漂白水的地方，以及適合不同物件的消毒方法。

本港新冠肺炎疫情日益嚴峻，昨（27日）新增65宗確診個案，破單日紀錄！在人人自危的形勢下，市民每逢外出過後，就要擔心會否不慎把病毒帶回家居，只好加強消毒家居及隨身物品。在各式各樣的清潔產品中，漂白水尤其人氣高企，但有專家提出，最有效對抗新型冠狀病毒的是另有其「物」？

「肥皂加清水」可能勝過漂白水？

國家地理雜誌網站刊登文章指，對抗新冠肺炎的最強利器，始終是最傳統、簡單的「肥皂加清水」！文章解釋，肥皂的化學成分能破壞冠狀病毒的外層套膜，並使其降解，然後肥皂分子就會吸住病毒的小片段，令其隨水被沖洗掉。

與肥皂相比，漂白水有什麼缺點？（按圖）

+ 8 + 7 + 6

漂白水或損呼吸系統健康

那漂白水哪裡不如肥皂？文章引述美國喬治亞州立大學環境衛生學家莉莎．卡薩諾瓦（Lisa Casanova）就指，把漂白水噴灑在很多灰塵的表面上，灰塵反而會將漂白水吸收；英國劍橋大學病毒學家珍．格里托雷克斯（Jane Greatore）也指，用漂白水消毒不但可能會腐蝕金屬，長期吸入過量還會引發呼吸系統健康問題。

相關文章：【武漢肺炎】漂白水不要常用和囤積 成分揮發誘發小朋友氣管問題

因此，要知道漂白水並不是萬能消毒物品！由於具有腐蝕性，根據消費者委員會，在以下物料上都不適宜使用漂白水：

1. 金屬（除不鏽鋼） 2. 羊毛 3. 尼龍 4. 絲綢 5. 染色布料 6. 油漆表面

不過，不少研究都證實新冠病毒的確能停留在物件表面一段時間，一旦在病毒仍然活躍的期間不慎觸摸到，就有機會受到感染，故加強消毒絕對是防疫必不可少的一環！

相關新聞：【新冠肺炎】病毒存活氣霧3小時 塑膠表面72小時內最活躍易傳播

新冠病毒在不同物件上的存活時間（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

不同物品消毒方法有分別！

其實，消毒用品難以「一支走天涯」，不同物件各有特性，要配合適當的消毒方法，才可更有效殺絕病菌！以下看看不同物品的消毒貼士（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

雙手：首選肥皂、次選酒精搓手液

美國疾病管制與預防中心（CDC）指，以肥皂和清水洗手在大部分情況下都是最佳方法，而次選則是搓手液，但建議最好選擇含最少60%酒精。

相關新聞：【武漢肺炎】洗手做足至少20秒！ 病毒依附雙手6個步驟不能少

洗手時，手掌、手背、手指縫及指甲都不能忽略！點擊下圖逐個步驟看：

+ 4 + 3 + 2

一般物件表面：皂性清潔劑

肥皂雖好，但始終難以用作擦拭物件，又有什麼取代方法？喬治亞州立大學環境衛生學家卡薩諾就建議，大家可使用較溫和的皂性清潔劑，例如洗潔精（dish soap），對物體表面進行消毒。

手機：消毒酒精

手機是其中一個最貼身卻又最易沾上病菌的物件，必須頻繁清潔。根據Apple官方，消毒機身不應使用漂白水或噴灑清潔劑，建議使用沾了70% isopropyl alcoho（異丙醇消毒酒精）抹布或一般家用消毒濕紙巾輕抹。

相關新聞：Apple教消毒清潔iPhone、AirPods正確方法 小心7點做錯會整壞機

眼鏡：肥皂

有視光師指出，酒精具有刺激成份，用來清潔眼鏡或令鏡片的鍍膜受損。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅早前就透過港大醫學院FB專頁指出，可於洗手時順道清洗眼鏡，先由雙手以肥皂揉出泡沫後，輕輕抹上眼鏡再過水。

相關新聞：【清潔眼鏡】亂用酒精洗眼鏡會損壞鏡片 一招學識點洗最乾淨方便

相關新聞：武漢肺炎｜手機眼鏡點抹先啱？港大醫學院教6大隨身物品清潔方法

外衣：清水

孔教授指，若沒長時間暴露於多菌空氣（如醫院），內搭衣服沾到病毒的機會其實不大，每日如常清洗就可；至於外套，他就建議可用加清水的濕布簡單清潔，或透過曬太陽或用熨斗隔濕布熨等方法作高溫消毒。

渠口：稀釋漂白水

由於漂白水會腐蝕金屬，要避免把未稀釋漂白水倒進渠口，令金屬管道有機會因此被腐蝕而洩漏。食環署網站就指引，可約每星期把約半公升清水倒入所有排水口，再以倒進一茶匙1:99稀釋家用漂白水。

相關文章：【武漢肺炎】與沙士相似病毒藏在糞便 抗疫5件事大家齊心做！

除了渠口，廁所還有不少病毒高危藏身地（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

（資料來源：國家地理雜誌網站）

相關文章：【武漢肺炎】酒精、漂白水用錯或有反效果！15個防疫不能犯的錯

防疫咁做 大錯特錯！（01製圖）