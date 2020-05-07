【脂肪肝保健茶】減肥易患脂肪肝？每日3分鐘按穴加食療輕鬆護肝

脂肪肝，愈來愈受重視，因為若沒積極控制，脂肪肝會發展成脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌！此外，脂肪肝與代謝綜合症（糖尿病、高血壓、中央肥胖及血脂過多）、心血管病等有密切關係，大家日常可以如何預防？飲食上又應該注意什麼？ 撰文：註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿

香港中文大學於2011年的研究發現約有一百萬港人患上脂肪肝，是亞洲地區最高，而10歲以下兒童也有機會患病。《衛生防護中心》2015年的資料顯示，非酒精性脂肪肝的患病率為27.3% ，男性為36.8% ，而女性為22.7%。患病率隨年齡增長而上升，由年齡少於30歲人士的14%上升至超過70歲人士的67%。那麼大家又可如何預防或舒緩脂肪肝呢？（按圖）：

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什麼是脂肪肝？

肝內的脂肪（主要是三酸甘油脂）含量超過肝臟容積的5%以上。

有些人會誤解脂肪肝是因為飲酒而成的，但其實脂肪肝可以分為酒精性和非酒精性兩種。患上脂肪肝可以沒有任何症狀，但大部分脂肪肝的患者都有肥胖、大肚腩的問題。不要輕看「大肚腩」，《香港中文大學肝臟護理中心》指出，有研究顯示，七成非酒精性脂肪肝的患者同時患有代謝綜合症（即「大肚腩」兼高三酸甘油脂、 高血壓、高血糖、好膽固醇水平過低，4項其中2項）。若患上代謝綜合症，會增加患上中風和心臟病的風險高達三倍。所以即使脂肪肝本身未給予任何症狀，也未發展成肝硬化、肝癌，但它帶來的警號卻不容忽視。

按圖看清肝病5大症狀：

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脂肪肝的症狀

輕度脂肪肝可以沒有症狀，中度脂肪肝，可以伴有食欲不振、疲倦乏力、作嘔、嘔吐、右上腹隱隱作痛等。

脂肪肝高危族群

1）肥胖，尤其是中央肥胖 2）飲酒 3）飲食失節（煎炸、油膩、濃味食物） 4）情志失調 5）缺乏運動

但也順帶一提，不一定肥胖人士才會有脂肪肝，瘦人也有機會有，尤其是營養不良、或快速減肥的人士，也容易有脂肪肝。

中醫看脂肪肝

中醫認為脂肪肝的原因主要是「肝失疏泄、脾失健運」，形成氣滯、濕阻、熱藴、痰凝、血瘀等病理因素互相影響。

簡單來說，就是病人喜歡吃肥膩濃味的食物、食無定時、過飢過飽、損害脾胃功能，生濕成痰；加上生活緊張壓力等因素令到情志失調，影響肝臟的氣機運行，使氣血運行不暢，進一步濕聚成痰、痰凝血瘀。

中醫醫治脂肪肝

中醫會判斷病人的脂肪肝屬於哪類型病理因素較明顯，開出處方， 例如：

氣滯型為主的脂肪肝：以疏肝解鬱，理氣行血為主 濕阻型為主的脂肪肝：以健脾化濕、祛濕化痰為主 血瘀型為主的脂肪肝：以疏肝養血，活血化瘀為主

推介3款保健茶飲

大家可透過食療保健，預防和舒緩脂肪肝（按圖）：

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1）決明子菊花降脂茶

功效：健脾去濕、清肝降脂

材料：決明子15 克， 菊花12 克，茯苓12克，澤瀉12 克，生熟薏米各15 克，玉米鬚15 克

做法：以5碗水大火煲10分鐘，轉細火再煲30分鐘成兩碗即可飲用，每日2次，每次1碗。

2）玫瑰山楂茶

功效：疏肝解鬱、消脂健胃、清熱解毒

材料：玫瑰花12 克，山楂9克，甘草5克

做法：以上3種材料，以500毫升滾水焗20 分鐘，即可飲用。

玫瑰花有疏肝解鬱、活血調經的功效；山楂能消食健胃，可以促進脂肪消化和增加胃消化酶的分泌，對胃腸功能有一定調節作用；甘草能清熱解毒。因此玫瑰山楂甘草合用能疏肝解鬱、消脂健胃、清熱解毒，起到預防和舒緩脂肪肝的作用。

3）杞子陳皮茶

功效：消脂減肥、理氣健脾，除胃脹

食材：杞子20 克 陳皮10 克

做法：以上兩種材料，以500毫升滾水焗20 分鐘，即可飲用。

杞子入肝經，能養肝血，肝得到滋養則肝氣運行順暢，也有現代研究藥理證明，杞子裏的藥用成分參與脂肪代謝，有消脂減肥的作用。陳皮能理氣健脾，能除胃脹，對中央肥胖的人不無好處。

推介3大保健穴位

大家可透過揉按穴位保健，每日揉按每穴2次，每次1至2 分鐘（按圖）：

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1）中脘穴

位置：在上腹部，前正中線上，胸骨下端（俗稱雞心）和肚臍連線的中間點

功效：理氣和胃，健脾化濕，幫助消化

對於沒有症狀的輕度脂肪肝，和伴有食欲不振、疲倦乏力、作嘔、嘔吐、右上腹隱隱作痛的中度脂肪肝皆有幫助。

2）合谷穴

情緒失調引起的肝鬱氣滯是形成脂肪肝的重要因素之一，合谷穴加太沖穴能夠很好地把肝鬱氣滯調整過來，使人有舒暢的情緒面對生活壓力。

位置：合谷穴在第一、二掌骨之間，也就是俗稱的「虎口」。

功效：調整大腸經的氣血，化濕解毒，配合太沖穴調整肝鬱氣滯

合谷是大腸經的原穴， 能使大腸經的氣血暢通，使體內的代謝產物和毒素及時排出體外，當然對脂肪肝有好處。

3）太沖穴

位置：足背第一、二跖骨之間（即腳指公和第二隻腳趾中間的位置）

功效：調節肝臟的功能、情緒舒暢，氣血調和

太沖穴為肝經的原穴，可以有效地調節肝臟的功能，使情緒舒暢，氣血調和，避免多餘的脂肪堆積在肝臟。合谷穴和太沖穴，均為是人體的重要保健穴位。

臨床上選用針灸穴位治療脂肪肝，當然不只這3個穴位，還會配合肝經的穴位疏肝理氣，按實際臨床需要而定。

不論是保健湯水或穴位，只供大家參考；如真有脂肪肝的情況，建議去找中醫處理，對症下藥。

中醫健康小貼士

除了以上的保健茶飲，及穴位外，日常也應多注意（按圖）：

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1）積極改善生活習慣，控制飲食 2）戒酒 3）戒煎炸濃味食物，高糖食物或飲品（例如梅菜扣肉、雞煲、吉列豬扒、燒味、蛋糕、西餅、朱古力、台式飲料包括珍珠奶茶等等），糖分很容易轉化為脂肪積存在肝臟 4）陶冶性情（肝與情緒很有關係，肝鬱氣滯是脂肪肝的主要原因之一） 5）適當運動（運動可以健脾，健脾則運化好，防治脂肪肝）

脂肪肝屬於慢性疾病，可以沒有症狀，但我們千萬不可掉以輕心啊！

註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿

（資料來源：香港中文大學的研究、《衛生防護中心》、《香港中文大學肝臟護理中心》）

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