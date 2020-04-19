【脂肪肝】減肥復胖傷害大！4大檢查方法減脂肪肝最重要做一件事

過去說到「肝不好」，我們會想大概是太累，或酒喝太多才會引起的吧！然而，最近「非酒精性脂肪肝」愈來愈常見，值得我們注意。

脂肪肝

脂肪肝是指脂肪聚集於肝臟，過去大家以為不過就是油包著肝，那有什麼問題嗎？但我們現在知道，聚集於內臟脂肪會干擾內臟功能，增加肝臟發炎，讓肝臟裡出現纖維化的疤痕組織。時間久了，疤痕組織取代了愈多肝臟細胞，會讓肝功能愈來愈差，產生嚴重的肝硬化。

脂肪肝（照護線上授權使用）

這樣聽起來好恐怖，原來不用得到乙型肝炎、丙型肝炎，也不用酗酒，就可能讓肝臟壞掉？大家看到這裡，可能就會想：「那我該不該去檢查一下是否有脂肪肝呢？每個人都需要去檢查脂肪肝嗎？要如何檢查呢？」

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需要檢查是否有脂肪肝的族群

確實，脂肪肝患者初期不會有什麼症狀，假使平時本身有體重過重的問題，或已經被診斷為代謝症候群，腹部內臟脂肪多，患有高血壓、高血脂、對胰島素有阻抗性等狀況的人，就該考慮檢查是否有脂肪肝。

按圖看清脂肪肝的檢查方式↓↓↓

脂肪肝的檢查方式

檢查脂肪肝時，最常見的是用抽血和影像兩種手段。

抽血時醫生會驗AST、ALT等肝臟酵素指數，看看肝臟是否發炎。抽血檢查白蛋白指數、黃疸指數、和凝血時間，也是了解肝臟功能的方式。

影像則可以用來了解肝臟的樣貌，除了電腦斷層與核磁共振檢查之外，臨床上最常使用的是黑白影像的腹部超音波檢查。做腹部超音波時，醫生能看肝臟的質地，並了解是否有膽結石、肝臟囊腫、肝臟腫瘤等其他會影響肝臟功能的原因，並評估肝臟纖維化的程度。許多患者原本不知道自己有非酒精性脂肪肝，可能是在健康檢查的腹部超音波中意外發現自己患有脂肪肝。

若從抽血和超音波檢查得知「非酒精性脂肪肝」，還可以再利用一個相對來說較新的技術評估：肝臟纖維掃描儀（transient elastography）。這檢查同樣是以超音波的方式，以回傳的音波訊號來了解肝臟纖維化的程度，數值愈高，肝臟纖維化愈嚴重。然而這方式對過度肥胖、腹水很多的患者並不適合。

若肝臟還有其他狀況需要更確切診斷，要考慮肝臟穿刺切片，經過皮膚穿刺長針進到腹腔，取出一小塊肝臟化驗。

那被診斷為「非酒精性脂肪肝」後，有沒有什麼好藥呢？

要減少「非酒精性脂肪肝」，還是要先減少內臟脂肪。這時最重要的事情是：要運動。

多運動，增加身體活動的機會，不要一直坐著工作、追劇、滑手機。改變飲食習慣，減少大吃大喝也很重要，但記得在減重的過程中，務必搭配運動，才能減少內臟脂肪，而不是變成偷肥族、泡芙人。如果一直反覆減肥、復胖、減肥、復胖，對身體傷害更大，所以如果覺得減重很困難，還是要尋求醫生專業幫忙。如果真的體重到了嚴重肥胖的程度，可和醫生討論「減重手術」的可能性。

控制飲酒量也是必要的，可以不喝就不要喝酒，如果想喝，每周請勿喝超過14單位的酒，而且不要一次狂飲，要分散喝，但是一周內至少要留兩三天完全不碰酒精的日子。

脂肪肝與代謝症候群的關係密切，患者常有血糖、血壓、血脂等三高問題，因此需要根據醫生的建議，改變生活型態，並服藥控制三高，才能避免狀況繼續走下坡。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：我該檢驗脂肪肝嗎？（懶人包）】