【水腫】肝硬化營養不良水腫成因多　6招去水腫多吃香蕉少食包

經常水腫卻不知道怎麼辦？水腫原因有很多，可能是由營養不良、或藥物引起，也可能代表你有其他更嚴重的問題，例如肝硬化、腎病或心臟衰竭等。不過，其實只稍需在飲食上作出改變，便可以改善水腫情況。

水腫和飲食或營養息息相關，或許只要你的飲食習慣有所改變，就可逐漸擊退水腫。《Healthline》報道列出了6個大家日常飲食上須注意的地方（按圖）：

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1）少食鹽

鈉有助維持細胞內外的液體保持平衡，不過如你經常高鈉飲食，例如食用大量加工製品；這些食品的鈉含量十分高，或會令身體留有水分，造成水腫。因此，最常見去水腫的建議，就是減低鈉的攝取量。

據《世界衞生組織》建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。以下就列出茶餐廳常見食物的鈉含量，供大家參考：

- 星洲炒米（1750毫克） - 乾炒牛河（1750毫克） - 焗豬扒飯（1600毫克） - 咖喱牛腩飯（1450毫克） - 切雞飯（1350毫克） - 魚蛋粉（1300毫克） - 叉燒飯 （1250毫克） - 豆腐火腩飯（1100毫克） - 粟米肉粒飯（1050毫克）

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2）增加鎂攝取量

鎂對身體功能十分重要，而增加鎂的攝取量，或能有助你去水腫。1998年的研究發現，每日攝取200毫克鎂，改善了經前症候群（PMS）女性的水腫情況。而1991年的研究和2012年的研究，也在PMS女性身上發現相似的結果。可見，攝取鎂或能有助改善去水腫的情況。

你可進食果仁、全穀物、黑朱古力和綠葉蔬菜攝取鎂。此外，你也可透過服用營養補充品，補充身體所需的鎂。

3）增加維他命B6攝取量

維他命B6對製造紅血球，和支持不同身體功能都十分重要。2012年的研究指出，維他命B6可改善經前症候群女性水腫的情況。香蕉、馬鈴薯、核桃和肉類都富含維他命B6。

按圖了解維他命B雜的不同效用：

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4）進食含鉀的食物

鉀有助心臟健康，及維持身體機能運作外，也能有助去水腫。1998年的研究發現，鉀可從2方面改善水腫的情況，分別是降低鈉水平，以及增加尿量。

你可進食以下含高鉀質的蔬果，改善水腫的情況：

- 南瓜（100克，340毫克鉀） - 菠菜（1杯，540毫克鉀） - 馬鈴薯（約136克，515毫克鉀） - 枝豆（約155克，676毫克鉀） - 西瓜（2件，640毫克鉀） - 香蕉（100克，358毫克鉀） - 牛油果（半個，487毫克鉀） - 乾杏桃（6粒，488毫克鉀）

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5）避免進食精製碳水化合物

進食精製碳水化合物（Refined Carbs）會導致血糖和胰島素水平急速上升。高的胰島素水平，會令身體留有更多鈉，繼而令體內的液體量增加。精製碳水化合物包括經加工的糖和穀物，例如餐用砂糖及白麵粉。

你可選擇食用纖維高的碳水化合物，滿足對碳水化合物的渴望，同時不會增加額外的體重：

- 南瓜 - 蘋果 - 香蕉 - 大麥（洋薏米） - 黑豆 - 豆類（扁豆、鷹嘴豆、豌豆等） - 藜麥 - 蕃薯 - 全麥穀類 - 乳酪

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6）嘗試食用天然利尿劑

藥用蒲公英（Taraxacum officinale）為一種草本植物，並被視為一種天然的利尿劑。2009年的研究中，17名志願者在24小時內，服用了3劑的蒲公英葉萃取物（dandelion leaf extract），隨後被監察他們飲用液體，和排尿的情況。結果發現，在服用蒲公英葉萃取物後，尿量大大增加。不過這個研究十分小型，加上沒有對照組，所以仍需進行更多研究去肯定蒲公英的藥用功效。

（資料來源：《Healthline》、1998年研究、1991年研究、2012年研究、1998年研究、2009年研究、《世界衞生組織》）

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