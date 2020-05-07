【頭痛】突然劇痛頸僵硬可能中風？解構3類頭痛症狀及潛藏風險

頭痛有很多種，引發的原因也非常多元。病發時可能是緩慢或突發的、悶痛或刺痛的、局部或大範圍的、短暫或數天的。仔細觀察頭痛的部位、徵兆及可能引發的原因，有助於預防和舒緩頭痛。 文: 陳靜筠 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

頭痛的定義

頭痛有分原發性頭痛和次發性頭痛；原發性頭痛的發生原因與其他疾病無關，像是偏頭痛（Migraine）、緊張型頭痛（Tension headache），和叢集型頭痛（Cluster headache），都屬於此類；而次發性頭痛，是指因其他疾病所導致的頭痛，如腦瘤、牙齒或耳朵問題等。

頭痛有多常見？

不分年齡與性別，頭痛經常發生，但是可以與醫生討論減少誘發的方法。

頭痛有哪些症狀？（按圖看清！）

不同類型的頭痛症狀皆不盡相同。可能還有其他症狀未被列出，若尚有疑慮請諮詢醫生。

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什麼時候該看醫生？

頭痛通常無害，過一段時間就可自行康復，但有些很嚴重的頭痛可能就是重病前兆，如腦瘤、中風（Stroke）。每個人的身體狀況都不盡相同，就醫時請仔細描述自己的頭痛症狀，以找到適合的因應措施。若同時出現以下情形應尋求醫療協助：

1. 突然有劇烈疼痛 2. 發燒、頸部僵硬 3. 因頭部受傷、跌倒，或受到衝擊而開始頭痛。 4. 起紅疹、意識不清、痙攣、虛弱、視力異常、說話困難。 5. 經過治療後頭痛仍沒有改善

頭痛通常無害，過一段時間就可自行康復，但有些很嚴重的頭痛可能就是重病前兆。（tjump/Unsplash）

頭痛的原因

可能是環境、疾病，或從事的活動所造成，可能引發原發性頭痛的常見原因有：

- 喝酒 - 食用特定食物，或含硝酸鹽的加工食品，如煙燻肉。 - 缺乏睡眠、睡眠品質欠佳 - 姿勢不良 - 三餐不正常 - 脫水 - 壓力、憂鬱、焦慮 - 運動不足或過於激烈 - 濫用藥物 - 吃冰冷的東西

頭痛的風險因素

許多因素都會增加頭痛的風險，尤其是下列幾點：

家族病史 年齡：40歲以上較易偏頭痛。 性別：女性頭痛的機率比男性高3倍。 荷爾蒙改變：生理期前後較易頭痛。

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頭痛的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，請務必諮詢醫生以了解更多細節。

頭痛該如何診斷？

一開始會先做體檢、檢閱病史。請盡可能詳述頭痛的病史、種類、部位、時間、為期、是否出現其他症狀等等。若經常頭痛，記錄每天的症狀能讓醫生更精確地診斷。

頭痛該如何治療？

最常見的治療方式是服用非處方藥，像緊張型頭痛，大多都可用止痛藥改善，如阿斯匹靈（Aspirin）、萘普生（Naproxen，商品名：愛力方Aleve）、乙醯胺酚（Acetaminophen，商品名：泰諾Tylenol）、布洛芬（Ibuprofen，商品名：安舒疼Advil、莫痛寧Motrin）。使用這些非處方藥時切勿服用過量，因為一旦習慣依賴止痛藥，藥效一消失就會頭痛，進而形成反彈性頭痛（Rebound headache），或止痛藥引發之頭痛（Pain reliever induced headache），兩種非常難治的頭痛。

生活調整與居家療法

以下生活習慣調整與居家療法，可能有助於預防和應付頭痛：

1. 靜坐、冥想等 2. 針灸 3. 認知行為治療（Cognitive behavioral therapy） 4. 放鬆訓練，如生物回饋（Biofeedback，一種教導病患如何應對疼痛與壓力的放鬆術）。 5. 按摩和頸部的伸展。

若有其他疑慮請諮詢醫生，以了解更多資訊。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭痛】