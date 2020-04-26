【頭痛】紅酒、熱狗、糖　7種你意想不到會引發頭痛的食物！

總是反覆頭痛嗎？也許是這些食物，引發你的頭痛症狀發生！以下帶你了解這些食物會引發頭痛的原因是什麼。

經常頭痛好難受？你該避免這些地雷食物...（按圖看清！）

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1. 含酪胺酸成分食物

「酪胺酸」是一種非必要胺基酸，會造成血管痙攣，容易引發頭痛，在我們的日常食物中主要包含三類，也就是所謂「3C」食物，乳酪芝士（Cheese）、朱古力（Chocolate）、柑橘類食物（Citrous fruit）。其他還包括醃漬沙甸魚、雞肝、番茄、牛奶、乳酸飲料等。

2. 加工或醃製食品

像臘肉、鹹魚、香腸、火腿、煙肉、熱狗等，因為這些食物裡面含有「硝酸鹽」或「亞硝酸鹽」的成分，對消化道、心血管功能都有傷害，也容易誘發頭痛。

3. 酒精

酒精會誘發神經的不穩定性，含有的乙醛成分也會讓血管擴張，加速發炎反應。容易頭痛體質的人要盡量避免紅酒，因為紅葡萄皮含有很多的單寧，會在釀造成酒的過程中，發酵的程序產生組織胺，容易導致疼痛發作。

容易頭痛體質的人要盡量避免紅酒，因為紅葡萄皮含有很多的單寧，會在釀造成酒的過程中，發酵的程序產生組織胺，容易導致疼痛發作。（Unsplash/ Kelsey Knight）

4. 味精或人工調味料

味精，就是麩胺酸鈉（Monosodium Glutamate）。麩胺酸是一種普遍的胺基酸，人體會自然產生，是身體內重要的神經傳導物質，而在很多天然的食物中也會存在。但若攝取過多時，很可能會使麩胺酸在神經突觸的濃度過量累積而引發頭痛。

5. 刺激性食物

避免過辣或是過燙的東西，像麻辣鍋或是泡菜。一方面有辣椒調味，一方面又經過醃漬，有可能會比較容易誘發疼痛。

6. 含醣量高的食物

醣類，也就是泛指所有的碳水化合物，研究已經證實醣類與疼痛有密切關聯，當身體的血糖不正常升高時會誘發身體釋放發炎的細胞激素，尤其是白糖（來源是蔗糖），其幾乎不含有任何的維生素或礦物質，不僅是讓疼痛發炎進入惡性循環，更是腸道內壞菌的食物，進而產生消化道症狀如胃炎、脹氣等。

經常頭痛？你該避免這些地雷食物（HEHO健康授權使用）

7. 代糖食物

代糖就是阿斯巴甜（Aspartame）。研究發現，代糖「阿斯巴甜」（Aspartame）可能會過度刺激或干擾神經末梢，增加肌肉緊張的神經毒物。包括一些無糖乳酪、低卡飲料（低糖可樂、低糖汽水）、無糖香口珠、雪糕、綜合維他命和許多成藥都含有阿斯巴甜。所以對代糖過敏的人，只要啜飲一小口低糖汽水，可能就會引發頭痛。在產品包裝上的食品內容標示上，有時廠商會改列出阿斯巴甜的成分——Amino acids aspartic acid 跟 Phenylalanine。

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