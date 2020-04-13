【甲狀腺低下】脫髮肥胖關節痛？10個甲減症狀64%女性現抑鬱

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，為主要內分泌器官之一。它所分泌的甲狀腺素對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等，都十分重要。因此，當甲狀腺素分泌不足時，或會令你變得疲勞，甚至體重突然飆升。究竟甲狀腺機能低下症患者會出現什麼症狀呢？

甲狀腺機能低下症（俗稱甲減），是因甲狀腺分泌過少甲狀腺素引致，令代謝功能減慢，患者或較難發現。《Healthline》報道列出10個甲減症狀，你平日又有否注意呢？（按圖）：

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1）感到疲勞

甲狀腺機能低下症的其中一個常見症狀，就是感到疲勞。甲狀腺荷爾蒙控制能量平衡，並可影響你的活力。1998年的研究就發現，冬眠的動物甲狀腺水平低，令牠們可長時間睡眠。甲狀腺荷爾蒙水平高的人，會感到緊張和心煩意亂；相反，甲狀腺荷爾蒙水平低的人，則會感到極其疲憊及行動緩慢。

2010年的研究發現，138名甲減患者，表示自己感到疲倦，並減少活動。同時，也表示他們的積極性低，精神上也感到疲勞。甲狀腺機能低下症的患者，即使睡眠時間更長，也可能會覺得缺乏休息。因此，如果你比起平日感到更想入睡，可能是甲狀腺荷爾蒙不足的症狀。

2）體重上升

不尋常的體重上升，也是甲狀腺機能低下症的常見症狀之一。除了因為患者活動減少，也可能代表患者的肝臟、肌肉和脂肪組織儲存卡路里。當甲狀腺水平低，代謝會變更其模式。生長和活動會燃燒卡路里，但休息所用的能量，或基礎代謝率下跌，結果，身體會傾向從飲食中攝取的卡路里儲存為脂肪。所以，在甲狀腺荷爾蒙低的情況下，即使攝取同等的卡路里，也可導致體重上升。

2011的研究發現，剛被診斷出甲減的患者，從被診斷出患病的一年內，平均體重會上升7至14公斤。如果你發現自己體重上升，你應先考慮生活上有否出現新的轉變，導致這結果。不過，如你飲食均衡，又有運動習慣，卻突然體重上升，就應諮詢醫生意見找出背後的原因。

3）畏寒

熱能是燃燒卡路里後的產物，當你運動時感到很熱，就是因為你正在燃燒卡路里。其實當你坐下時，也正在燃燒少量卡路里。不過，當你有甲減的問題時，基礎代謝率下降，因而減少產生的熱能。

加上，甲狀腺荷爾蒙會推動棕色脂肪（brown fat）恆溫，而棕色脂肪是專門產生熱能的脂肪，尤其是在寒冷天氣下，有助維持身體熱能。可是，甲狀腺機能低下，就阻止棕色脂肪發揮其功能。因此，患者會比身旁的人感到更寒冷。1997年的研究發現，大約40%甲狀腺機能低下的患者，會比平常更畏寒。

有哪些經常怕冷的原因？（按圖）：

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當然，如你發現自己一向比其他人更怕冷，或許沒有問題。不過假如你發現自己突然畏寒，就應注意，可能是甲減的症狀。

4）肌肉及關節痛

甲狀腺荷爾蒙低，會令代謝轉變為分解代謝（catabolism），也即是身體會分解組織，例如肌肉，以獲取能量。在分解代謝的期間，肌肉力量會下降，因此你會感到虛弱，而分解肌肉組織的過程中，也可導致痛楚。

1997的研究指出，雖然每個人都會間中感到虛弱，不過甲減患者，相比健康的人，感到虛弱的機會高出1倍。加上，有約34%的患者，在近期沒有活動的情況下，出現肌肉痛的情況。另一項2012的研究發現，35名甲減患者，以左旋甲狀腺素（levothyroxine ），一種合成的甲狀腺荷爾蒙，取代低水平的甲狀腺荷爾蒙後，相比沒有接受治療的患者，肌肉力量有所增加，並減少了痛楚。

一般在運動或進行艱苦的活動後，感到虛弱，或出現痛楚是正常的；但假如你發現自己有新出現並持續增加的痛楚或虛弱，就應求醫。

5）脫髮

毛囊和大部分細胞一樣，都是由甲狀腺荷爾蒙所規管。而毛囊中含有壽命短的幹細胞，並會快速更替，因此毛囊對甲狀腺水平低，也比其他組織的反應更敏感。

甲狀腺荷爾蒙水平低，會導致毛囊停止重新製造，因此造成脫髮問題。一般接受甲狀腺治療後，脫髮情況會得到改善。2013年的研究發現，大約25–30%諮詢脫髮問題的患者，也有甲狀腺低下的問題；而這些人中，40歲或以上的人出現甲狀腺低下，更上升至40%。

除了甲狀腺問題外，其他荷爾蒙問題，也可能會導致脫髮（按圖）：

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因此，如你出現脫髮問題，應諮詢醫生意見，找出問題根源。

6）皮膚乾燥及痕癢

皮膚細胞和毛囊一樣，都會快速更替，因此也對甲狀腺荷爾蒙變化反應敏感。一旦正常的皮膚更新周期被打亂，皮膚重新生長，就可能需要更長時間。這也代表皮膚外層會更長久地，並累積損傷，死皮或需更長時間才會脫落，導致皮膚變得乾燥。

1997年的研究指出，74%甲減患者都表示皮膚乾燥。2011年的研究也發現，50%的甲減患者，也表示皮膚在過去一年變差。如果皮膚突然出現轉變，又不是因為敏感或使用新的護膚產品而造成的話，或可能是由甲狀腺所造成。

可是，自體免疫性疾病間中也可能導致甲狀腺機能低下症，並可影響皮膚，出現黏液水腫（皮膚紅腫）的情況。因此，如你發現皮膚出現問題，應諮詢醫生意見，找出確實的原因。

7）感到抑鬱

現時還未清楚成因，不過甲狀腺機能低下症和抑鬱有關，有可能是因為整體的能量和健康變差。2015年的研究發現，甲狀腺機能低下症患者中，64% 的女性患者，及57%的男性患者，都表示出現抑鬱情緒。同時，也有過半的患者出現焦慮情緒。

如你經常感到抑鬱，你可以諮詢醫生或治療師，有助你解決情緒問題，並可找出令你感到抑鬱的原因。按圖了解影響情緒的營養：

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8）不能專注或記憶力差

不少甲減患者都表示有不能集中精神的問題，情況因人而異。1997的研究發現，甲減患者中，有22%表示面對日常數學問題時，逐漸感到困難；有36%的患者表示，他們比平常思考得更慢；也有39%的患者指出，記憶力變差。

2001年的研究指，雖然未清楚導致甲狀腺水平低，影響記憶力的成因，不過就發現接受甲狀腺治療後，記憶問題得以改善。

9）便秘

甲狀腺水平低，也可影響結腸運作。1997年的研究發現，便秘影響17%甲減患者，但只影響10%甲狀腺水平正常的人。同一研究發現，20%的甲減患者指便秘情況變差，而甲狀腺水平正常的人中，只有6%的人有同樣的情況。

雖然便秘是甲減常見症狀之一，不過很少患者只出現這個症狀，因此出現便秘時，不必過份擔心。如便秘情況持續，就應求醫，以解決問題。

10）經期失調，或經量多

經期失調或經量多，也和甲減有關。1997年的研究指出，大約40%甲減的女性患者，在過去一年出現經期失調，或經量過多的情況增加。不過甲狀腺水平正常的女性，只有26%有同樣的問題。另外，1999年的研究也有類似發現，約有30%的甲減女性有月經失調，或經量多的問題。

甲狀腺荷爾蒙會影響其他控制經期的荷爾蒙，並會直接影響卵巢和子宮。當然造成經期失調，或經量多的原因有很多，因此如情況影響健康或日常生活，你應求醫，找出背後的根源。

（資料來源：《Healthline》、1998年研究、2010年研究、2011研究、1997年研究、2012年研究、2013年研究、2011年研究、2015年研究、2001年研究、1999年研究）

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