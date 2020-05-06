【化痰飲食】有痰會口臭！食辣戒奶戒豆漿試吓7個清痰小偏方

天冷或天氣突然驟變時，很多人都會感覺喉嚨裡有痰（Phlegm）。痰不只令人感到困擾，而且還可能導致惱人的口臭，本篇文章將提供您7個清痰的小偏方，一起來看看吧！ 文：Kai Shih 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

7個祛痰小偏方（按圖放大閱讀↓↓↓）

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1. 咳嗽

假如您喉嚨裡有痰或口腔黏液，最簡單的方式就是把它咳出來，去廁所或找一個不影響他人的地方咳痰。咳嗽的時候請注意不要太用力，否則會傷到喉嚨。

2. 溫鹽水漱口

將1茶匙的鹽倒入約226公克（8盎司）的溫水或熱水裡攪拌一下，然後漱口，您可以盡量將鹽水漱到靠近喉嚨的位置。

3. 每天多喝水

您每天都應該多喝水，因為喝水會把喉嚨的痰沖淡。這邊也提供2個祛痰偏方，您不妨試試看：

- 熱茶加檸檬和蜂蜜。調味過的茶不僅風味更佳，檸檬酸還有清痰效果，而蜂蜜能適當保護喉嚨，以免檸檬太酸傷喉。 - 很多人喉嚨有痰的時候很愛喝雞湯或其他熱湯，因為不僅美味，還有清痰的效果。

4. 喝薑黃熱飲

大家都知道薑黃有很好的殺菌功效，也有清痰的作用。將1茶匙的薑黃粉加入約226公克（8盎司）的熱水，然後喝下。常喝薑黃水可加速祛痰。

5. 吃辣

要清痰，可以試試下面5種食物：山葵、辣根（Horseradish）、胡椒、薑、大蒜

6. 少喝牛奶和乳製品

雖然喝牛奶和乳製品是否會讓痰更濃稠或狀況更糟仍有待證實，但若您發現喉嚨有痰的時候，少喝這些乳製品對您有用，那就該少喝些。

7. 避免攝取黃豆類製品

雖然黃豆類製品會讓痰更濃稠，但像是豆漿、天貝、豆腐都富含蛋白質和鈣質，對身體發育和成長很有幫助。假如您不確定這些黃豆製品對身體到底好不好，那就先避免吧。

下次吃藥之前，您不妨先試試看以上7個清痰小偏方吧！而要好得快，多休息也很重要。若您仍有疑慮或問題，請趕快去看醫生，他們才能給您更深入的意見和指點。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：薑黃熱飲可清痰！7個祛痰的小偏方】