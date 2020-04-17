【肚瀉】濕熱脾虛5款湯水針對5類腸胃病　長期胃炎可致癌變！

肚痛、胃痛、胃脹及消化不良等腸胃疾病在香港十分普遍，有些人更會每次用餐後就胃脹及胃酸倒流，羅光輝註冊中醫師撰文指，此徵狀有可能因食滯所致。 他舉出常見的5種腸胃病，包括久坐冷氣房及愛食生冷可致寒濕困脾、愛食辛辣食物可致腸胃濕熱、脾胃不適更會影響肝臟，引致口乾口苦、月經失調等。不如看看有什麼食療及穴位保健！ 撰文：註冊中醫師羅光輝

都市人生活節奏緊迫，消化系統問題尤為多發。除了常見的便秘之外，經常腹痛腹瀉也令人苦不堪言。

腸胃病的表現不止腹瀉，更有可能令人感到口苦口乾、打嗝等等。（giorgiotrovato/unsplash）

腹瀉的成因

腹瀉的常見原因是飲食不潔，由細菌或病毒引起的急性腸胃炎，嚴重者足以致命。

另一種常見的原因是由不良飲食習慣導致的慢性胃炎，發病率在各種胃病中居第一位。患者可出現上腹痛或不適、上腹脹、早飽（吃的食物份量較平時少便感到飽）、噯氣（打嗝）、噁心等消化不良症狀，大部分患者在幽門螺旋桿菌（一種常見寄生在胃黏膜的細菌）檢測呈陽性，且長期的炎症反應可能導致癌變，絕不容忽視。

藥物應根據體質、病情

筆者臨床上常遇到因胃部檢測出幽門螺旋桿菌而求診的胃炎患者，他們往往提出疑問：「中藥是否可以殺滅幽門螺旋桿菌？」其實大眾對中醫治病的方法仍不太了解。

中醫治病著重的是顧護人體正氣，透過增強其自身免疫力而達到治病強身之效。雖然科學研究早已發現，超過30種中藥被證明對幽門螺旋桿菌有顯著抑制作用，例如：（按圖）

+ 8 + 7 + 6

但這是否意味著患者盡量服用這些藥物便能痊愈？當然不是。藥材中既有寒性的，也有溫性的，所以醫師需通過辨證論治、患者的體質、病情而選用對應的藥材，不論患者的消化系統疾病是否由病菌引起，是何種病菌引起，都能藥到病除。

腸胃病有不同範疇

５種常見的腸胃病證型及治療方法

1. 食滯腸胃：飽餐後胃脹、腹痛

如患者平時並無任何腸胃不適，只是偶爾因飽餐之後出現持續的胃脹，反酸（胃酸倒流），噯氣（打嗝），腹痛，大便黏臭不成形，甚至夾雜不消化之物，這是食滯腸胃的表現。

治療：消食導滯

中醫治法以消食導滯為主，方劑可選用「保和丸」加減治療；症狀較輕微者，可自行製作「三仙消積茶」紓緩不適。

三仙消積茶（1人分量）：

2. 寒濕困脾：糞便水樣、或伴有鼻塞

如患者在短期內出現腹痛腹瀉，胃脹腸鳴（胃腸蠕動聲響頻繁），糞便水漾，可伴隨惡寒（自覺怕冷）、鼻塞、頭痛、肢體痠痛等外感症狀，這是寒濕困脾的表現。

受寒易引致腹瀉

在香港此類患者尤為常見，由於人們久坐冷氣房、缺乏戶外活動，導致體內陽氣受遏。加上飲食習慣，偏好食用水果、魚生、雪糕、飲用冰凍飲料等生冷寒涼之物，致使腸胃中寒濕偏盛。這種體質的人一旦吹了風受了寒，便很容易引致洩瀉（腹瀉）。

治療：芳香化濕

中醫治法以解表散寒，芳香化濕為主，一般以「藿香正氣散」加減治療（近來新型肺炎肆虐，寒濕體質的人尤其容易受到感染，因此適量服用「藿香正氣散」也有一定的預防作用）；症狀輕微者，可以自行製作「藿香醒胃茶」緩解不適。

藿香醒胃茶（1人分量）：

3. 腸胃濕熱：煩熱口渴、瀉後不爽

如患者瀉下急迫、伴有腹痛或瀉後不爽、大便黃褐而臭、肛門灼熱、煩熱口渴、小便短赤（量少、色深黄，甚至帶紅），這是腸胃濕熱的表現。

飲過量涼茶清熱 傷脾胃

香港氣候炎熱潮濕，我們體內濕氣較重，如果濕邪積聚日久沒有及時治療，又或者飲食上過於辛辣肥膩，便會化熱，形成濕熱體質。這種體質的人十分普遍，尤為難治，因這類人表面上熱症明顯，但若其過量飲用清熱解毒之品如涼茶，卻會損傷脾胃。

治療：清利濕熱

由於脾胃是化濕的重要臟腑，若脾胃功能受損，會加劇體內濕濁堆積。而濕重又會再化熱，如此惡性循環，纏綿難癒。因此，此類患者腹瀉發作時，中醫會採用「急則治其標」的原則，治法以清利濕熱為主，方劑可選用「葛根芩連湯」治療；當患者腹瀉症狀緩解，宜以健脾化濕，佐以清熱之法繼續調理，可自行製作「粉葛土茯苓老鴨湯」。

粉葛土茯苓老鴨湯（2人分量）：

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4. 肝氣乘脾：口乾口苦、月經失調

另有一類證型稱為肝氣乘脾（即肝失疏泄、脾失健運），常常被人忽視。在中醫角度，很多脾胃疾病都與肝氣不舒關係密切。中醫理論的「肝」並非一個器官，而是一個系統名稱。

都市人生活壓力巨大，身心都難以舒暢，經常感到煩躁、鬱悶，導致肝的功能失常，表現為偏頭痛、兩側脅肋脹痛、口乾口苦、月經失調等症狀。當肝氣不調，會影響相鄰臟腑的功能。在五行中肝屬木，脾屬土，木克土，所以肝氣不舒常常會侵犯脾胃。

抑鬱、惱怒和緊張時便腹痛

有一類人，每次抑鬱惱怒或者情緒緊張時就立即腹痛，非要如廁排便不可（西醫上稱為腸易激綜合症）患上此病的人社會交際深受影響，苦不堪言。

治療：疏肝健脾

中醫治法上以疏肝健脾為主，一般以「痛瀉要方」加減治療。但要注意療程相對漫長，要盡量疏導情緒，亦可自行製作「痛瀉要方加味湯」作保健。

痛瀉要方加味湯（1人分量）：

+ 2

5. 脾胃虛弱：糞便夾雜未消化的食物

無論是何種洩瀉，或多或少都夾雜著脾胃虛弱的因素，嚴重者會出現糞便經常夾雜未消化之物，稍進油膩便腹瀉不止，日久還會面色萎黃，神疲乏力。

治療：健脾益胃

中醫治法上，健脾益胃是大前提，主要以「參苓白朮散」加減治療。所謂「胃病三分治七分養」，對於慢性胃炎和洩瀉患者的調理，堅持飲用小米粥是最佳選擇。

但很多人不得其法，小米粥起效的關鍵是必須熬煮至軟綿綿的程度，否則粗糙的顆粒反而會阻礙脾胃消化，甚至損傷胃壁！亦有人貪圖便利將小米摻進大米中一同煮食，口乾堅硬，並不養胃。

而腹瀉症狀較劇者還可在小米粥中適量加入山藥、芡實、熟薏米，加強健脾止瀉功效。

穴位按壓

除了藥療和食療，醫師會適當利用針灸、拔罐等配合治療脾胃疾病，選取的穴位包括中脘、下脘、天樞等穴，遠端可取足三里、梁丘等穴，大家時常按壓、熱敷這些穴位也有一定功效。

按圖找穴位：

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最重要的是，飲食定時，避免過飢過飽，少食辛辣、生冷和肥甘厚膩的食物，還要保持情志舒暢，才能從根本源頭上免於患上脾胃病。

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