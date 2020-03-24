【便秘】糞便7種形狀知腸胃狀況　 似堅果代表什麼？附防便秘飲食

便秘問題困擾不少人，什麼形狀的糞便是便秘抑或肚瀉所致，多吃泡茶有效治便秘？大家會否每次「辦大事」後回望自己的大便？原來糞便的形狀反映了你的身體狀況，從而得知自己有否便秘的問題！糞便形狀可分為7種，便秘的人又該吃什麼幫助腸道蠕動？

你的大便是什麼形狀？不妨上廁所後觀察它們，看看是否正常和健康的糞便。

什麼是健康的糞便顏色、大小、尺寸、排便時間以及頻率？（jankolar／unsplash）

什麼是健康的糞便？

綜合Healthline和MedicalNewsToday的報道，健康的糞便顏色、大小、尺寸、排便時間和頻率應如下：

顏色：啡色

正常健康的糞便應是啡色，因為糞便含有「膽紅素」，是由體內紅血球分解而形成的色素化合物。

尺寸：幾吋長

在正常情況下，糞便應為幾吋長，並且容易排出，不應是一小塊一小塊的。

排便時間：15分鐘內

健康的糞便應該容易排出，或者只需1分鐘便可排出，而正常排便的時間不應超過10至15分鐘。

排便頻率：一星期最少3次

大部分人每天排便一次，有些人每天排便3次或隔天1次，但正常的排便頻率應為一星期最少3次。

糞便形狀人人各異，並非只有一種形狀。（sincerelymedia／unsplash）

７種糞便形狀反映健康

healthline和webm報道引述了「布里斯托大便分類法（Bristol stool scale）」介紹糞便形狀。布里斯托大便分類法是國際認可的糞便分類方法，當中將糞便依照大小和質地等分成7種類型，反映不同的健康狀況。

+ 18 + 17 + 16

總括而言，糞便形狀一和二須大可能是因便秘所致，而形狀五、六及七則是腹瀉，最健康的糞便形狀是三和四，沒有便秘和腹瀉的問題。便秘和腹瀉的人士應如何改善？中醫師及營業師提出數個貼心的建議。

改善便秘要點做？

營養師黃凱詩曾在本報撰文分享改善便秘的飲食，有助腸道蠕動。（按圖）

+ 5 + 4 + 3

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改善腹瀉建議

註冊中醫師潘咨遐表示，腹瀉（中醫稱泄瀉）的人士應注意飲食，在腹瀉期間及後，可參考下列的飲食調理方法，還提供預防及紓緩的穴位。

腹瀉期間及後的飲食調理：

1. 腹瀉時需注意腹部保暖

2. 嚴重腹瀉：及時補充液體及飲用鹽糖水，先鹽後糖

做法：先落一匙鹽於約250毫升的水、其後落一匙糖便可飲用

作用：補充能量（電解質）

3. 腹瀉中或後期（恢復食慾後）：可飲用熟蘋果水

做法：可將蘋果切片或原隻加入適量水中煮沸，一天１-2次

作用：潤肺開胃、益脾止瀉

紓緩腹瀉４大穴位的位置：（按圖）

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