【飲茶宜忌】飲太多易焦慮減鐵質吸收　9大壞處你一定要知！

飲茶，不但可抗氧化、清熱解毒、消滯去膩，甚至可散寒除濕。雖然功效多多，不過原來飲太多茶會帶來反效果。過量飲茶，可能會造成情緒問題，連營養吸收也可能會受影響。究竟飲太多茶會有什麼後果呢？怎樣才算是過量？

茶含有茶多酚、兒茶素等，都對人體十分有益；加上，有不少人喜歡喝茶後那股生津止渴的尾韻，並養成喝茶的習慣。但是愈飲會愈有益嗎？還是飲太多茶會帶來反效果？《Healthline》報道列出了飲太多茶可能會出現的9大問題（按圖）：

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1）減少鐵質吸收

茶含有單寧（Tannins），並可在某些食物中和鐵質結合，令鐵質在消化道變得難以吸收。如你缺鐵，或鐵質水平低的話，飲用過多茶可能會令情況惡化。

2017年有研究指，不同類型的茶和準備方法，會影響茶中的單寧含量。對大部分人來說，一般每日飲用3杯（約710毫升）或以下的茶，最為安全。

如你鐵質水平較低，而又喜歡喝茶，建議在餐與餐之間飲用，將對鐵質吸收的影響減至最低。

2）焦慮、壓力及心神不定

茶葉一般都含有天然的咖啡因，不論從茶或其他飲品中攝取過多咖啡因，或可令焦慮、壓力及心神不定的情緒增加。

2008年的研究指，一杯240毫升的茶，大約含有11至61毫克咖啡因，視乎種類及沖泡方法有所差異。2012年的研究發現，紅茶一般都相比綠茶和白茶，含有較多咖啡因。將茶葉浸得愈久，咖啡因含量會更高。

焦慮症的常見反應（按圖了解）：

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2017年的研究發現，大部分人每日攝取200毫克咖啡因或以下，通常都不會造成焦慮。不過仍有一些人對咖啡因的反應更敏感，如你發現飲茶令你感到緊張或心煩意亂，就可能是飲太多茶的症狀，或需減少飲茶的分量，以舒緩相關症狀。

除了減少飲茶外，你也可考慮飲用不含咖啡因的草本茶。草本茶由不含咖啡因的材料所製成，例如花、草本植物和水果，因此也不被視作真正的茶。

3）睡眠差

茶含有咖啡因，飲用過多的茶，或會打亂你的睡眠周期。褪黑激素是一種通知大腦應該睡眠的荷爾蒙，而2018的研究指，咖啡因或抑制身體制造褪黑激素，導致睡眠質素變差。

睡眠不足和不同健康問題有關，包括疲勞、記憶受損和減低專注時間等。但不同人代謝咖啡因的代謝率不一樣，所以較難預測咖啡因對所有人的影響。

如你規律飲茶，並出現和睡眠質素變差的症狀的話，或可考慮減低茶的攝取量，尤其是如果你同時攝取其他含有咖啡因的飲品或營養補充品。

4）噁心

茶含有某些化合物可能會導致噁心，尤其是當空肚飲用大量茶的時候。茶葉中的單寧是造成乾澀味道的原因。單寧的澀味或會刺激消化組織，並導致噁心或肚痛。

不同人士即使攝取同等分量的茶，也不一定有相同的影響。一些較敏感的人，可能只飲用1至2杯茶（約240至480毫升）就可能會出現噁心或肚痛的症狀。不過，有些人可能飲用超過5杯茶（約1.2升），也不一定會出現不適。

除了減低每次飲用茶的分量外，你也可嘗試在茶中加入牛奶或食物。單寧可和食物中的蛋白質和碳水化合物結合，也可減少對消化的剌激。

5）胃灼熱

茶含有的單寧或會導致火燒心，或令胃酸倒流的症狀加劇。2017年的研究指，咖啡因或會增加總胃酸製造量。不過，飲茶並不一定會導致火燒心。如你定期飲用大量茶，並經常出現火燒心的話，或可嘗試減低茶的攝取量，看看有否減緩火燒心的症狀。

8招紓緩胃酸倒流（按圖）：

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6）孕期併發症

孕期中大量攝取咖啡因，或會增加出現併發症的機會，例如流產，和初生嬰兒體重不足等。雖然現時對於孕期攝取咖啡因，仍未有統一的發現；可是大部分研究指出，如你每日的咖啡因攝取量維持在200至300毫克以下，出現併發症風險相對較低。

不同茶的咖啡因含量不一，一般每杯約240毫升的茶，含約20至60毫克的咖啡因。因此，建議最好不要飲多於3杯（約710毫升）的茶。

有些人可能會傾向飲用不含咖啡因的草本茶，以避免攝取過多咖啡因。不過並不是所有草本茶都適合在孕期中飲用。孕期中應避免飲用如含有黑升麻（black cohosh）或甘草（licorice）的草本茶，以避免促使早產。

孕婦如對攝取咖啡因或草本茶有疑慮，應先諮詢醫生的意見。

7）頭暈

雖然喝茶後較少出現頭暈，不過從茶中攝取過多咖啡因，的確可導致頭暈。2018年的研究指，一般出現頭暈，都和攝取高劑量咖啡因有關。通常飲用了6至12杯（約1.4至2.8升）的茶，或攝取多於400至500毫克咖啡因後，才會出現頭暈的症狀。不過對咖啡因較為敏感的人，可能攝取少就已出現頭暈。

一般都不建議一次性飲用過多的茶，如你發現自己在喝茶後，會出現頭暈，可嘗試飲用咖啡因含量較低的茶，或直接諮詢醫生的意見。

部分常見頭暈成因（按圖了解）：

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8）頭痛

間歇性攝取咖啡因，或能有助舒緩某些頭痛。不過2008年研究發現，當長期使用，就可能會造成反效果。規律地飲茶或會導致頭痛反覆出現。2002年的研究指出，每日只要攝取100毫克的咖啡因，已可造成每日反覆出現頭痛。不過造成頭痛的咖啡因攝取量，就因人而異。

茶一般相比其他受歡迎的飲品，例如咖啡和梳打，所含的咖啡因較低；不過2008年的研究發現，仍有一些茶，每240毫升就已含高達60毫克咖啡因。如你有反覆出現頭痛，並認為和喝茶有關的話，可嘗試減少或完全不喝茶，看看過一段時間後，情況有否好轉。

9）依賴咖啡因

咖啡因是一種易産生依賴性的興奮劑，而定期飲用茶或其他飲品攝取咖啡因，或會造成依賴咖啡因。2020年的研究發現，在連續攝取咖啡因3日後，就已經有機會依賴咖啡因，攝取咖啡因時間愈長，依賴性愈高。而戒咖啡因時，可能會出現頭痛、易怒、心率增加及疲勞，但情況亦因人而異。

飲茶小貼士

除了要注意飲用分量外，大家也可根據自己的體質，飲用不同類型及的功效的茶（按圖）：

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寒底：青茶（烏龍茶、鐵觀音）、紅茶（大吉嶺、錫蘭）、黑茶（普洱茶） 熱底：綠茶（碧螺春、龍井茶）、白茶（白毫銀針、白牡丹） - 適量喝茶（建議每日飲用約710毫升或以下） - 不要空肚飲用大量茶 - 不要長期將濃茶當開水飲用 - 不要一次飲用過多的茶 - 如對咖啡因較敏感，可考慮飲不含咖啡因的草本茶或花茶

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（資料來源：《Healthline》）

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