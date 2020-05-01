【涼茶功效】飲錯涼茶下火變損脾胃　中醫教自製涼茶適合3大體質

當感到「熱氣」、喉嚨痛、或生痱滋時，不少人都可能會飲用涼茶「下火」，以紓緩「熱氣」所帶來的不適。市面上的涼茶有很多，到涼茶舖飲涼茶，或自己購買涼茶時，有什麼要注意？加上涼茶類繁多，像廿四味、五花茶、火麻仁等，到底應該怎樣挑選？不同體質又應該注意什麼？

日常飲食不節，經常進食辛辣、飲酒、煎炸、烘焗、或熱氣食物，例如薯片、餅乾等，都可能造成「熱氣」。另外，生活習慣差，如睡眠作息不正常，經常熬夜，令肝火旺；或是工作壓力大、情志不調，出現急躁、焦慮、惱怒等情緒，也會加重「熱氣」的情況。不少人在感到自己熱氣時，會習慣飲涼茶，但是涼茶真的適合每個人飲用嗎？（按圖）：

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涼茶功效及3大原則

涼茶主要的作用為清熱解毒、解表疏風、祛濕、通利小便等等的功效。適用於以下的症狀，濕熱引起的粉刺、痤瘡、口苦、噁心、納呆、便秘、小便短赤及大便秘結等。

飲用涼茶時，也應「因時」、「因地」、「因人」制宜，才可發揮其最大功效。

因時

大家之所以稱為「涼茶」，就是因為其性偏寒涼，夏天飲用較為合適，暑熱潮濕的時節飲用，效用更佳。不過有些涼茶可清熱潤燥，所以，也可在初秋季較燥熱的時節飲用部分涼茶。

因地

涼茶起源自南方地區，針對廣東地區多雨潮濕，天氣炎熱的氣候特徵，或未必適合在北方地區飲用。

因人

涼茶為中藥的一種，因此一定要注意體質，並不能長期服用，否則會損陽氣和脾胃。較適合飲用涼茶的體質為「熱底」和「濕熱」，如體質較虛或寒涼的人飲用涼茶，有機會愈飲愈寒，或愈飲愈虛。

三大體質飲用涼茶建議

註冊中醫師鄧蕙盈指，不同體質適合飲用的涼茶種類和功效各有不同，下面針對三大體質（熱底、濕熱、虛熱或虛火），建議可飲用以下不同的涼茶（按圖）：

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1）熱底（可以適當飲用）

症狀：口乾舌燥、眼乾澀、頭痛、便秘、舌紅苔黃

建議飲用：夏枯草

功效：清火明目

材料：夏枯草15克、甘草5克

做法：將夏枯草及甘草放入鍋內, 加水沖洗, 浸泡5分鐘，再沖洗。倒入1.5公升水，煮30分鐘至45分鐘。

2）濕熱（可適當飲用，配以祛濕）

症狀：無胃口、胃脹、眼屎多、大便溏、口乾苦、舌紅苔黃膩

建議飲用：土茯苓薏米赤小豆

功效：清熱解毒、祛濕

材料：土茯苓30克、薏米30克、赤小豆30克

做法：土茯苓、薏米及赤小豆浸洗15分鐘，將全部材料放入煲內，倒入1.5公升水，煮45分鐘至1小時。

3）虛熱或虛火（不適合大量飲用涼茶）

症狀：潮熱盜汗、手足心發熱、眩暈耳鳴、舌咽乾燥、舌紅少苔

建議飲用：花旗參麥冬石斛茶

功效：滋陰益氣

材料：花旗參15克、麥冬15克、石斛10克

做法：花旗參、麥冬及石斛浸泡10至15分鐘，將全部材料放入煲內，倒入1.5公升水，煮30至45分鐘。

飲用涼茶要注意

如你不肯定自己為哪一種體質，卻想飲涼茶的話，建議可先飲用較溫和的涼茶，涼茶寒涼排行榜（按圖）：

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另外，在外面的涼茶舖飲用涼茶時，也要小心，因為不清楚其使用的藥材分量，因此不同店舖所煮的涼茶，寒涼程度也有所不同。而支裝或罐裝的涼茶，也許其偏性相對溫和，不過有部分較甜，要留意其糖分含量，以免攝取過多糖分。

最後，涼茶的藥力雖然不如湯藥那麼強，但不宜長期飲用，因為過分寒涼的飲品會傷及人體陽氣、脾胃受損，對於體質虛弱、經常手腳冰冷等寒性體質人士，兒童、老人、懷孕婦女都不適合飲用涼茶。 如對個人體質有任何疑問，請諮詢註冊中醫師的意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（照片由受訪者提供）

（資料來源：中醫動）

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