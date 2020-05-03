【恐怖醫學】失平衡易跌倒與耳朵有關？1個超簡單動作3天改善平衡

平衡差經常絆倒、跌倒？聽上去好笑，但其實會導致身體損傷、骨折，尤其長者跌倒更是可大可小。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，當中一集便提及易絆倒的問題，並教大家一個非常簡單的動作，檢測自己是否平衡差，是肌力影響還是其他問題？參與試驗的觀眾更透過超簡易動作，三天後神速地得到改善。

Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，提到預防絆倒、跌倒是延長壽命的重要健康議題，而過往一般認為容易跌倒是因雙腳肌力下降所致，應可透過加強鍛練肌肉、防止肌力再下降而得到改善，但節目引述奈良縣立醫科大學教授北原糺的調查團隊指，調查發現大多數人跌倒，其實是與身體另一部位——耳朵——有關！

易跌倒不是小事，尤其長者跌倒很易造成骨折。（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

耳朵如何導致易跌倒？

北原教授指出，人的耳朵裡有一個叫內耳的部位，裡頭有一個器官「耳石器」，負責掌管身體的平衡力；耳石器就好像一個碟般的基座，上面佈滿幾萬顆細小的耳石，當身體斜向一邊時，耳石也會隨之傾向身體的重心，耳石器就會感應到身體處於傾斜動作，然後向大腦傳遞相關訊息，大腦就會幫助身體平衡，令人就算傾斜都不至於跌倒，而耳石器的細胞常見會隨年紀漸長出現衰退，就有機會無法感應身體的傾斜。

耳石器是掌管身體平衡力。（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

耳石器就好像一個碟般的基座，上面佈滿幾萬顆細小的耳石。（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

兩個測試找出易跌倒原因

節目邀請了5位年齡介乎60至79歲的測試者，透過兩個簡單小動作，測試他們有沒有肌力及耳石器問題，以找出可能導致他們跌倒的原因，大家不妨一起嘗試（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

手指圈測試

方法：

利用雙手的食指及姆指，在小腿部分圍一個圈

結果：

圍不住小腿：腳部肌肉量充足，比較少機會是由於肌力不足而跌倒

圍得住小腿：腳部肌肉量不足！

直線站立測試

方法：

1. 找一個地方立正站好

2. 把其中一隻腳放在另一隻腳的正前方，腳跟碰着腳尖，兩腳需呈直線

3. 合上雙眼維持平衡

結果：

維持到30秒：合格

維持不到30秒：耳石器可能有問題！

節目中的5位測試者都無法通過直線站立測試。（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

耳石器30秒訓練

節目中，5位測試者都能通過手指圈測試，但就在直線站立測試下敗陣，顯示他們的確更可能是因為耳石器問題而容易跌倒！

不過，無論是任何人，年紀變大都是不可逆轉的因素，那豈不是逃不過常跌倒的問題？非也，據節目引述，我們其實可以通過鍛煉耳石器，令身體回復平衡力，預防及改善易跌倒、絆倒的問題。訓練非常簡單，只要把以下動作早晚各做兩次（按圖）：

+ 3 + 2

1. 找一條連接地面的直線做標準，例如柱、門 2. 站在直線前面，把頭側向一邊，維持15秒 3. 再把頭側向另一邊，維持15秒

節目引述醫生解釋，當頭打側時，耳石器就會感應到身體傾斜，然後透過神經把訊息傳到腦部，而多次重複這個動作，不但可刺激到出現衰退的耳石器，還可以順帶刺激到連接腦部的神經，達至改善平衝力的效果。

頭打側時，耳石器會感應到身體傾斜，透過神經把訊息傳到腦部，多次重複這個動作可同時刺激耳石器及連接腦部的神經，改善平衝力。（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

節目兩名測試者，最初在直線站立測試分別只堅持到8秒及4秒，但在進行三天的「耳石器訓練」後，竟然能在同一測試中堅持到2分鐘及2分鐘19秒，可謂進步神速！如果同樣有經常跌倒、絆倒的問題，不妨一試。

奈良縣立醫科大學教授北原糺（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

（參考資料︰ViuTV《恐怖醫學》）

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