【立夏】夏天易肺虛心煩易怒消化弱　清熱解暑5大食療忌太補！

立夏，標誌着夏天正式來臨，明天便是立夏（5月5日），代表氣溫開始逐漸升高，晝長夜短，日夜溫差較大。不少人喜歡在夏天食雪糕、飲凍飲，藉此消暑；但其實很可能誤傷脾胃，得不償失！炎炎夏日究竟有什麼消暑方法或需注意的地方？不妨參考中醫師的建議，學習夏天養生之道。 撰文：註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿

天時暑熱，飲食上也需根據季節轉變，作出相應的調整，以免令腸胃消化能力減弱、四肢困倦等。究竟有什麼需要大家留意？又有什麼養生食療？（按圖）：

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夏日飲食宜忌

夏天的主氣是暑和熱，暑熱使腠理毛孔張開，若汗出過多，容易造成傷津耗氣，使人疲倦精神欠佳。暑也必夾濕，令到腸胃消化能力減弱，表現為胃納不佳、四肢困倦，腹瀉、腹痛大便爛等症狀，而且夏天一般人都喜歡凍飲、食雪糕，令本來已較弱的脾胃更弱，所以，夏天都要額外注重脾胃，健脾化濕，可以食薏苡仁、生薑、陳皮等。

夏天屬火，對應的臟腑是心臟，心火容易上炎，令人心煩易怒，容易口舌生瘡，多夢，睡得不好，所以要食一些幫助清心火清熱安神的食物，例如麥冬、赤小豆、竹葉、苦瓜、黃瓜、西瓜等。

除此之外，火克金，肺屬金，所以夏天還要特別注意肺臟，勿令肺虛，肺不好則容易患上呼吸道和皮膚的疾病，可以多吃一點益肺脾之氣的白色的食物，如杏仁、山藥、蒜頭等。

腸胃敏感要小心

平時腸胃素來易敏感的人， 容易出現腹痛、腹瀉的人特別要注意，因為夏天容易滋生細菌，生冷的食物很容易受感染。夏天陽氣走往體表，相反體內腸胃相對虛寒，食生冷的食物更容易腸胃不適。

夏天暑邪容易夾濕，令脾胃運化功能失常，所以要戒生冷食物，即未經煮熟的食物，例如魚生、壽司，凍飲，例如啤酒、汽水。

另外，不要以為夏天屬火，則要猛進寒涼的食物以瀉火解毒。正如之前所提及到，因為夏天人體內的陽氣走往體表，體內腸胃相對虛寒 ，猛進食寒涼的食物會傷脾胃，所以夏天宜飲食清淡，性質平和、易於消化，勿進食太過寒涼之品，也不需要進食鹿茸等大補之品。

「察便觀色」了解自己的身體狀況（按圖）：

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冷氣勿開太凍 忌和室外溫差太大

夏天要注意室內的氣溫，不能和室外的氣溫相差太多。有人喜歡將冷氣機溫度調得很低，室內調至18至20度，但室外則有30多度！在室外時，身體毛孔張開，幫助排汗，以調節體溫，可是這時突然間進入一個相差10多度的空調環境中，汗孔突然收縮，之前的汗液未及時蒸發，加上冷氣的風和寒氣，這樣很容易造成感冒。即使當刻未有感冒症狀出現，但這些風寒濕氣凝滯在經絡當中，之後會演變為其他疾病，例如頸椎病、頭痛、風濕骨痛等等。

所以建議冷氣不要調校得太冷，室外和室內的溫度相差5至10度範圍內。

立夏養生茶飲及食療

夏天可透過以下茶飲及食療養生，有助清熱消暑，及健脾益肺等（按圖）：

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1）燈心草甘草清心茶

功效：燈心草有清心降火，清熱除煩之功用， 生甘草清熱解毒，對於失眠夢多、容易口舌生瘡，或心煩易怒的心火盛人士有作用。

材料：燈心草3克、生甘草5克

做法：以上材料洗淨後，加入500毫升，沸水焗30分鐘即可。

2）陳皮生薑茶

功效：陳皮生薑有健脾化濕和胃的作用，對於脾胃差、容易胃氣脹、胃頂、腹瀉、大便爛的人，有預防和調節作用。

材料：陳皮9克、生薑3片

做法： 以上材料洗淨後，加入500毫升，沸水焗30分鐘即可。

3）太子參杏仁麥冬茶

功效：太子參養脾肺之氣，益氣生津，麥冬潤肺清心，杏仁宣降肺氣，此茶可避免心火太盛，而使肺氣虛的情況出現，有保護呼吸道和皮膚的作用。

材料：太子參10克、杏仁10克、麥冬12克

做法：以上材料洗淨後，加入500毫升，沸水焗45分鐘即可。

4）赤小豆冬瓜薏米粥

功效：赤小豆能利水解毒，冬瓜清熱解暑利水，生薏米利濕。心火可用利小便的方法去清，所以此方能利水，清心解暑，很適合夏天養生。

材料：赤小豆20克、生薏米30克、冬瓜半斤、白米適量

做法：將所有材料洗淨，冬瓜去皮切粒，赤小豆和生薏米用水浸1至2小時。將赤小豆、生薏米、白米和水加入煲裏以中火煮約一小時，最後加入冬瓜粒再煮半小時加鹽調味即成。

5）茯苓山藥南北杏瘦肉湯

功效：茯苓和山藥有健脾、益肺氣的作用，白扁豆健脾化濕消暑，南北杏潤肺宣肺，所以此方能健脾益肺化濕消暑。

材料：茯苓15 克、山藥15 克、 南北杏各12克、生白扁豆20克、瘦肉半斤

做法：先將所有材料洗淨，茯苓、山藥、南北杏用水浸半小時，瘦肉汆水備用。將所有材料用5至6碗水以大火煮滾後，用中火煲45分鐘即可。

註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿（由撰文者提供）

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