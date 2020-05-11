【咖啡】最新研究飲呢款咖啡死亡率降15%！營養師教飲得健康6貼士

咖啡，不但可令人保持清醒，還有助提起精神，提供一天工作所需的能量，因此許多人都愛在早上喝一杯，甚至一天喝兩三杯咖啡。不過，咖啡對健康造成的影響，究竟是好是壞呢？瑞典一項新的研究報告發現，飲用過濾咖啡有助減低死亡風險。原來咖啡沖泡方法也會對健康造成不同的影響？

咖啡種類各有不同，大家平日又喜歡喝哪一種呢？你又知道哪一款咖啡熱量最高？究竟大家應如何選擇？飲咖啡又有什麼要注意呢？（按圖）：

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一日可以飲幾多杯？

咖啡含有咖啡因，過量攝取會對身體造成負面影響，例如心跳加速、手震、失眠、腸胃不適、流失鈣質等，因此大家要適量飲用。家營營養中心認可營養師（香港營養師學會）陳筠霖（Krista）表示，成年人建議每日攝取不超過300至400毫克咖啡因，即大約3至4杯，每杯250毫升的咖啡，而咖啡因含量，會因不同種類咖啡而有所差異。而咖啡因至少會在體內停留3-4小時，應該避免在晚上飲用，以免影響睡眠素質。

哪一種咖啡口味熱量最高？

下面列出４種常見的咖啡口味的熱量排行榜（由低至高）：

1）美式咖啡（Americano）

- 不加糖或奶

- 濃縮咖啡加水而成

- 熱量最低

2）泡沫咖啡（Cappuccino）

- 鮮奶加奶泡加濃縮咖啡而成

- 由於牛奶比例較少，奶泡比例較多，所以熱量比鮮奶咖啡低

3）鮮奶咖啡（Latte）

- 鮮奶加咖啡而成

- 熱量和脂肪含量比美式咖啡高

- 如果有加味道(例如榛子或焦糖味)，會令糖含量增加

4）朱古力咖啡（Mocha）

- 鮮奶，加濃縮咖啡，加朱古力糖漿而成

- 糖含量較高，熱量通常比鮮奶咖啡和泡沫咖啡高

- 如果加上忌廉，脂肪和熱量會更高

沖咖啡手法都會影響健康？

刊登在《European Journal of Preventive Cardiology》新的研究報告發現，飲用過濾咖啡的參加者，相比完全不飲用咖啡的參加者，在研究期間，任何死因造成的死亡風險下降15%；而死於心血管疾病的參加者中，飲用過濾咖啡的男性，相比完全不飲用咖啡的，死亡風險下降12%，而女性的死亡風險更下降 20%。而每日飲用1至4杯過濾咖啡中參加者，死亡率最低；每日飲用9杯或以上未經過濾的咖啡的參加者，死亡率則最高。不過研究作者之一Dag S Thelle強調，是次研究是根據觀察型數據，因此未來仍需進行不同研究，以肯定其結果。

《Chalmers University of Technology》也曾於2019年12月發表研究，發現飲用過濾咖啡或有助減低患上第二型糖尿病的風險。每日飲用2至3杯過濾咖啡的人，相比每日飲用少於1杯過濾咖啡的人，患第二型糖尿病的風險，減低了60%。研究作者之一Rikard Landberg強調，咖啡對健康的影響，不單只依靠有否過濾作衡量標準，咖啡豆和飲品管理，也會有影響。

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現時，仍未能百分百肯定過濾咖啡的益處，不過研究推論過濾咖啡（filtered coffee）， 靠濾紙沖泡後，可能過濾了一些物質，令咖啡變得更健康。

什麼人飲咖啡要特別注意？

- 焦慮人士：應減少飲用，咖啡因會刺激中樞神經，而過量攝取會加重焦慮病情

- 患有骨質疏鬆的人士：應減少飲用，咖啡因有機會增加骨質流失

- 孕婦、餵哺母乳中的婦女：應避免飲用，咖啡因會透過胎盤或母乳傳遞給嬰兒，有機會影響嬰兒發育

-兒童：不應飲用咖啡，攝取咖啡因可能會令他們亢奮和容易產生緊張、焦慮感覺

飲咖啡小貼士

Krista就為大家提供以下小貼士（按圖）：

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１ 盡量挑選細杯裝，每日不超過1杯含奶咖啡 ２ 以脫脂奶，或低脂奶，代替全脂奶，減少脂肪攝取 ３ 不加忌廉 ４ 盡量飲用原味咖啡，避免挑選用糖漿調味的咖啡，減少糖攝取量 ５ 使用代糖，代替砂糖或咖啡糖 ６ 部分即溶三合一咖啡會比較高糖分和脂肪，所以建議大家挑選低脂、 無糖版或純咖啡粉

香港營養師學會（HKNS）認可營養師陳筠霖（照片由受訪者提供）

（資料來源：《European Journal of Preventive Cardiology》、《Medical Xpress》、《Chalmers University of Technology》、《Medical Xpress》）

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