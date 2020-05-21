【血栓症狀】腳腫無力久坐氣喘6大警號　最常堵塞3個部位或致命

40歲郭小姐因工作經常久坐，約一個月前開始左腳就有腫脹和抽筋的問題，直到某天發現左腳走路不舒服，才發現已經腫得厲害，起初以為是骨科問題，至骨科治療後無效，隔天因左腳腫脹及呼吸困難，被家屬緊急送至急診，經超音波檢查發現左腳栓塞嚴重，透過導管手術治療後，目前左腳已慢慢消腫。主治醫生表示：靜脈血流若太過緩慢時，容易產生血栓……

血栓是什麼？

血栓是一種凝結的血塊，當飲食和生活習慣造成血液中的脂肪和膽固醇增加時，會使清澈的血液變得混濁，致使血栓形成。而血栓分解的效率變慢，就會讓血栓堆積在血管壁上，當血栓過大時或是從血管壁上脫落時，就會造成血管堵塞。由於人體會透過血液將養分輸送至全身，因此血栓也就跟著血流堵塞在以下的3個部位，造成心肌梗塞、腦中風和靜脈栓塞及高血壓等疾病。

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腦栓塞：房顫患者容易有血栓的原因為，心房無法正常的收縮，導致心臟腔室中的血流緩慢形成血栓，特別是左心房的血栓脫落後，經由血液循環運經腦部，容易造成腦栓塞，引發腦中風。 心臟栓塞：當體內凝結的血塊塞住血管時，會使血液無法流通身體內的組織器官，最常見的症狀就是心臟血管的動脈栓塞，所導致的心肌梗塞和冠心病。 肺栓塞：臨床上顯示，靜脈血栓容易堵塞在肺部，形成肺栓塞。因為靜脈血栓的患者通常不會有知覺和症狀，所以發生後致命性極高，也被稱為「沉默的殺手」！此外，常見的靜脈血栓病症還有下肢靜脈血栓。

身體有血栓的6個訊號！（按圖看清）↓↓↓

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1. 腿部腫脹疼痛：若民眾像郭小姐這樣一側腿部忽然脹痛，走路時疼痛感加劇或是站著的時候，感到有沉重感，就有可能是罹患下肢靜脈血栓。此時要避免隨意走動以防血栓脫落堵塞心血管或腦血管，需抬高患肢，盡速至醫院就診。

2. 說話不清、流口水：當有高血壓、高血脂及糖尿病的中老年人，有說話不清、流口水，甚至是吃飯時筷子常掉下來的情形發生時，就可能是腦血管栓塞的現象，此時應至醫院作檢查。

3. 胸悶、胸痛的現象：臨床上的急性心肌梗塞，約有3~4成的病患，會在發病前3~7天內有心慌憋悶、胸痛、無力等前兆。但自覺就醫患者不到3成，因此提醒有這這樣現象，特別是中老年人，有胸悶胸痛現象時，要立刻就醫。

4. 忽然頭暈、視線模糊：當腦梗塞時，大腦會供血不足，引起視網膜缺血，所以會造成忽然頭暈、視線模糊，甚至是短暫幾秒的失明！但此現象可能在幾十秒內恢復正常，容易被民眾誤認為貧血，需要注意。

5. 久坐後喘不上氣：臥床或久坐後突然發生呼吸困難的現象，在深呼吸後得到緩解，而在日常活動或輕微活動後明顯加重，要小心是肺栓塞的徵兆，需趕快到醫院的呼吸科就醫。

6. 手腳無力：忽然感到手腳無力，一條腿忽然抬不起來，或是走路時步態失穩或踏空跌倒，單側的上肢或下肢有麻痺現象，甚至舌頭、嘴唇感到麻木。

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