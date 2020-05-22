【滴雞精】與雞精營養不一樣？感冒高血壓9種人慎服飲呢個湯更好

滴雞精產品，近年市面上有不少品牌推出，標榜從雞隻萃取精華，營養豐富，有效提神、調補身體，價錢亦比普通雞精昂貴，一般數百元才有交易，平均$30-$60一小包。 究竟滴雞精是否真的是萬用的補身養生產品？和普通雞精的營養有何不同？不同體質的人在進食時又有什麼注意事項？

滴雞精大多以不加水慢火蒸煮的方式從雞隻萃精華製成，常吃會有增強體力，強身壯體的功效。（田原香）

註冊中醫師張婉蘭表示，中醫理論認為，雞肉具有溫中益氣、補益精髓、養五臟、補虛損的功效，可以治療由身體虛弱而引起的疲倦乏力、頭暈、納差（即食欲不振）、虛勞瘦弱、消渴、水腫等症狀。

滴雞精，大多以不加水慢火蒸煮的方式從雞隻萃精華製成，常吃會有增強體力，強身壯體的功效。由於雞肉脂肪含量不是很高，所以不用擔心吃多了會發胖，適量食用對人體是好的。不過，吃補品須視乎個人身體狀況而定，並非每個人都需進補，進補過度反而會傷身。

雞精VS滴雞精（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

雞精和滴雞精都是普遍的保健食品，張醫師指出，滴雞精和雞精一樣，都是從雞隻萃取出來的精華，主要差異在於萃取方式及味道的不同。雞精是「以水燉煮」後得到的濃縮精華，而滴雞精則是「不加水」直接蒸煮後得到的精華。在味道方面，雞精的味道比較重一點，滴雞精喝起來則是比較像雞湯，所以一般人的接受度比較高。

至於營養成分，兩者差不多，主要營養有兩大類，分別是蛋白質與支鏈胺基酸（BCAA），除此之外，滴雞精通常還含有其他多種胺基酸，胺基酸是幫助維持身體機能的重要營養，有助恢復體力，改善疲勞。

哪些人較適合食用滴雞精？（按圖了解）

+ 3 + 2

一般懷孕期間、產後體虛、手術後氣血不足、或體虛食少、腸胃消化較差、體質偏弱人士，飲用滴雞精有一定幫助，同時可以增強免疫力，減少患病的機會。

服用滴雞精時，最好是空腹食用，可以選擇在早上或是下午茶時間食用。有些人睡前喝反而會精神太好難入眠，但只要不影響睡眠，睡前喝也是可以的。多數人一天最多喝1包滴雞精便已足夠，部分孕婦想要加強補充才會喝到2包。

選購滴雞精時，要留意雞隻的產地、是否天然有機、沒有用激素飼養，另外，蒸煮過程沒有添加色素或防腐劑為佳。此外，因為不少品牌的滴雞精有添加不同中藥成分，要根據自身需要及諮詢中醫師，按個人體質選擇適合自己的滴雞精。

選購及服用滴雞精注意事項：（按圖了解）

+ 8 + 7 + 6

不過，中醫講求「虛則補之，實則瀉之」的原則，張醫師稱，若是本身營養充足，身體壯實，不論男女老幼，都不適宜經常飲用。切忌以為滴雞精滋補就胡亂飲用，若普遍感覺身體有熱症，如口苦口乾、喉嚨痛、眼乾、長口瘡、暗瘡等或感冒人士都不應該喝，可選鵪鶉煲湯代替。而陰虛體質的人則適宜以烏雞煲湯飲用。

此外，市面上銷售的滴雞精可能會加入其他成分，如人蔘、蟲草、當歸、鹿茸等等，不是每個人都適合用來補身，如患感冒中有咳嗽、痰多易咳、有婦科炎症、乳腺增生或子宮肌瘤等人士都不適宜飲用，否則會令病情愈來愈嚴重。因此，飲用滴雞精前需諮詢註冊中醫師的意見，看看體質是否適合。

哪些人較不適合食用滴雞精？（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

以下人士要特別小心，包括：

1.本身營養充足，身體壯實者

2.普遍感覺身體有熱症：如口苦口乾、喉嚨痛、眼乾、長口瘡、暗瘡等或感冒人士都不應該喝

3.感冒、咳嗽、發炎患者：由於雞屬於比較溫燥的肉類，有補益作用，感冒發熱、喉嚨痛或有發炎情況，不要吃雞比較好。

4.乳腺增生及子宮肌瘤患者：進食補益之物可能會令肌瘤變大及乳腺過度增生

5.慢性腎病患者：蛋白質還有鉀離子的攝取量皆須限制，但是滴雞精含過高的鉀離子及蛋白質等成分，可能使腎臟的負擔更重。

6.高血壓患者：控制血壓除了藥物，飲食也是影響關鍵的一環。鈉含量偏高的滴雞精，會令血壓升高，不利於控制。

7.痛風患者：普林含量的攝取非常重要，而滴雞精是中普林類的食品，喝太多可能會讓尿酸升高，不利於控制。

8.楓糖尿症病患者：這是因染色體異常的罕見疾病，患者沒辦法將白胺酸、異白胺酸以及纈胺酸等支鏈胺基酸代謝，而滴雞精含有豐富的胺基酸，可能使疾病惡化。

9.幼童：過度食用補品不但身體無法吸收，反而造成身體更多負擔，尤其幼童腎臟要到12歲才發育完成，若從小就把這類蛋白營養品當水喝，易造成幼童腎臟負擔。

中醫師張婉蘭指，體質偏燥熱者飲用滴雞精容易出現口乾口苦、暗瘡、口瘡、大便秘結等等俗稱上火的情況。（受訪者授權提供）

張醫師特別指出，不論是雞精或滴雞精都只能當營養補充品，不能取代天然食物，「雞精和滴雞精並不包含雞的全部精華，只是雞肉的部分營養而已，但因為都是水溶性養分（胺基酸），沒有粗蛋白，所以好吸收，食用方便，但不能取代天然食物。」

她建議，能自己正常進食的人，如果平常易累，要額外補充一些補養品是可以喝滴雞精，但因患病而進食困難的人，建議不要把這類補充品當成主食或藥物來用，因為這些只能補充營養，並不能提供足夠熱量以供人體正常生理消耗。

此外，有些家長認為，好的補品就要讓小孩每天當水喝，張醫師表示，過度食用補品不但身體無法吸收，反而造成身體更多負擔，尤其幼童腎臟要到12歲才發育完成，若從小就把這類蛋白營養品當水喝，易造成幼童腎臟負擔。

富含氨基酸的食物（按圖了解）

+ 3 + 2

張醫師說，人體所需的營養素，以天然食物為主較好，不應以營養補充品來補充身體所需的全部營養。補品須視個人身體狀況而定，並非每個人都需進補，以免進補過度反傷身。

如果你的消化機能正常，又想要用便宜省錢的方法補充營養，那還是直接喝雞湯、吃雞肉。另外，黃豆類制品，例如豆腐、豆乾、黑豆、青豆、雞蛋、鴨蛋、魚肉、豬肉、牛肉、大蒜、番茄、洋蔥和乳酪等都是富含氨基酸的食物、可以改善疲乏症狀。

另外，張醫師亦提供了一款補氣養胃、改善疲勞的食療供大家參考。

食療：五指毛桃淮山豆腐魚湯（按圖了解）

功效：補氣養胃、改善疲勞

材料：五指毛桃20克、豆腐2塊、芡實25克、淮山25克、蜜棗4個、陳皮適量、魚尾1條、生薑3片,

做法：材料洗淨，用生薑起鍋，把魚煎至兩邊金黃，再加水和其他材料，煲1小時後加鹽調味。

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