【頭痛原因】頭重重像針拮？濕熱風寒紓緩5種頭痛要飲呢啲！

壓力大、情緒激動、過勞和吹風都可引致頭痛？「頭痛」雖只有兩字，但痛的狀態不同，中醫分為5種常見類型，包括雷頭風、肝火頭痛、風濕頭痛等等，雷頭風在夏天十分常見，如果你有怕熱、煩躁、口乾、飲水多和便秘等徵狀要當心！
撰文：註冊中醫師倪詠梅
「原來中醫係可以醫頭痛！我上次食完劑中藥，一個鐘後已經唔痛。估唔到中藥原來唔一定係慢慢調理，見效都可以好快！」頭痛患者這樣說。
當然啦！在沒有止痛藥的時代，古人有頭痛都只能吃中藥。而頭痛痛起來真是要人命，古人也有急速止痛的需要。而且一些外感頭痛（即感冒、或感受寒、濕等因素引起的頭痛），本來就屬於可以迅速治癒的類型，用藥恰當的話，見效非常迅速。但是如果因為臟腑受傷引起的頭痛，要完全治癒的確要花一些時間。
頭痛用藥恰當的話，見效非常迅速。（carolinahdzz/unsplash）
５種常見頭痛
你的頭痛是哪一種？（按圖）
1. 雷頭風：痛似行雷
表現：痛時覺得腦袋內像打雷般、腦內轟轟聲、甚至面紅目赤
成因：濕熱過盛，多在炎暑夏天出現
伴隨症狀：怕熱，煩躁，口乾，飲水多，便秘，小便黃
此類頭痛建議求醫診治。
2. 肝火頭痛：頭側谷住痛
表現：頭兩側痛，以跳動、谷住痛為主，甚示感受到脈搏跳動、頭皮拉緊感、通常於發脾氣或面對壓力時出現
成因：情緒激動、高血壓、過勞
伴隨症狀：易煩躁、情緒波動大、心煩、失眠、或同時有高血壓
食療：夏枯決明茶（一人分量）
3. 瘀血頭痛：固定位置痛
表現：痛的位置固定，反覆多年發作、有時候會覺得刺痛、痛楚入夜加劇
成因：壓力大、受傷、腦部血管疾病
伴隨症狀：或有外傷史、腦血管瘤疾病史、舌頭有瘀點
食療：田七白芷魚頭湯（一人分量）
4. 風寒頭痛：劈頭般痛
表現：忽然頭痛、「其痛如破」，痛得像有人破開頭髗般、有時候連「後尾枕」（後腦勺）、頸部、背部也會痛
成因：被冷風吹過或受寒
伴隨症狀：多數曾經受寒、怕風吹、怕冷、或出現感冒徵狀如流鼻水及噴嚏等
食療：紫蘇大蔥薑糖茶（一人分量）
5. 風濕頭痛：頭重兼痛
表現：忽然頭痛、頭重重，總是像被濕布包裹、昏昏沉沉、思維不清晰。頭重又痛，總是想搖頭揮走什麼似的
成因：寒濕天氣吹到冷風、洗頭後沒有吹乾頭髮就吹冷風、本身體質濕重兼受寒
濕重體質：舌苔較厚、易水腫、常覺身體沉重乏力
件隨症狀：口淡淡、食慾差、皮膚易出油、易水腫、天氣濕時易反覆發作
食療：荊芥茯苓茶（一人分量）
註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）
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