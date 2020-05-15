【頭痛原因】頭重重像針拮？濕熱風寒紓緩5種頭痛要飲呢啲！

壓力大、情緒激動、過勞和吹風都可引致頭痛？「頭痛」雖只有兩字，但痛的狀態不同，中醫分為5種常見類型，包括雷頭風、肝火頭痛、風濕頭痛等等，雷頭風在夏天十分常見，如果你有怕熱、煩躁、口乾、飲水多和便秘等徵狀要當心！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

「原來中醫係可以醫頭痛！我上次食完劑中藥，一個鐘後已經唔痛。估唔到中藥原來唔一定係慢慢調理，見效都可以好快！」頭痛患者這樣說。

當然啦！在沒有止痛藥的時代，古人有頭痛都只能吃中藥。而頭痛痛起來真是要人命，古人也有急速止痛的需要。而且一些外感頭痛（即感冒、或感受寒、濕等因素引起的頭痛），本來就屬於可以迅速治癒的類型，用藥恰當的話，見效非常迅速。但是如果因為臟腑受傷引起的頭痛，要完全治癒的確要花一些時間。

頭痛用藥恰當的話，見效非常迅速。（carolinahdzz/unsplash）

５種常見頭痛

你的頭痛是哪一種？（按圖）

+ 17 + 16 + 15

1. 雷頭風：痛似行雷

表現：痛時覺得腦袋內像打雷般、腦內轟轟聲、甚至面紅目赤

成因：濕熱過盛，多在炎暑夏天出現

伴隨症狀：怕熱，煩躁，口乾，飲水多，便秘，小便黃

此類頭痛建議求醫診治。

2. 肝火頭痛：頭側谷住痛

表現：頭兩側痛，以跳動、谷住痛為主，甚示感受到脈搏跳動、頭皮拉緊感、通常於發脾氣或面對壓力時出現

成因：情緒激動、高血壓、過勞

伴隨症狀：易煩躁、情緒波動大、心煩、失眠、或同時有高血壓

食療：夏枯決明茶（一人分量）

3. 瘀血頭痛：固定位置痛

表現：痛的位置固定，反覆多年發作、有時候會覺得刺痛、痛楚入夜加劇

成因：壓力大、受傷、腦部血管疾病

伴隨症狀：或有外傷史、腦血管瘤疾病史、舌頭有瘀點

食療：田七白芷魚頭湯（一人分量）

+ 3 + 2

4. 風寒頭痛：劈頭般痛

表現：忽然頭痛、「其痛如破」，痛得像有人破開頭髗般、有時候連「後尾枕」（後腦勺）、頸部、背部也會痛

成因：被冷風吹過或受寒

伴隨症狀：多數曾經受寒、怕風吹、怕冷、或出現感冒徵狀如流鼻水及噴嚏等

食療：紫蘇大蔥薑糖茶（一人分量）

5. 風濕頭痛：頭重兼痛

表現：忽然頭痛、頭重重，總是像被濕布包裹、昏昏沉沉、思維不清晰。頭重又痛，總是想搖頭揮走什麼似的

成因：寒濕天氣吹到冷風、洗頭後沒有吹乾頭髮就吹冷風、本身體質濕重兼受寒

濕重體質：舌苔較厚、易水腫、常覺身體沉重乏力

件隨症狀：口淡淡、食慾差、皮膚易出油、易水腫、天氣濕時易反覆發作

食療：荊芥茯苓茶（一人分量）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

相關文章：【頭痛】壓力、鼻竇炎或三叉神經痛皆可致頭痛 了解3種頭痛病徵

頭痛唔簡單（01製圖）