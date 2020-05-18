【脫髮】碧咸都難逃脫髮危機？11大脫髮成因按穴位改善M字額！

脫髮問題令不少人受困擾，近日碧咸被拍攝到頭髮稀疏的照片，令人震驚，難道男神也不能避免脫髮的危機嗎？皮膚及性病專科林旭強醫生表示脫髮成因眾多，包括貧血、頭皮真菌感染等，當中有部分是可逆性的脫髮（即頭髮會重新生長），部分則須接受不同的治療。其實常見的脫髮類型包括漸進脫髮類型，以及俗稱「鬼剃頭」 的班禿；而要解決脫髮問題，就要先了解背後的成因，才能對症下藥。

碧咸在社交平台上載跑步片，跑起來頭髮毫無稀疏感。（IG: Davidbeckham）

除了大家知道基因會影響脫髮可能性外，日常生活中有不同的因素也可能會導致脫髮（按圖）：

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正常頭髮生長分為三大階段，包括生長期（長達2年至6年）、退化期（長達2至6星期）、休止期（長達3至4個月）。在休止期時，毛髮的毛囊會逐漸萎縮，頭髮及後脫落，然後再生長新的毛髮，這是一個循頭不息的過程。而一般人會有大概九成的頭髮處於生長期，其餘頭髮分別處於退化期及休止期。

林醫生解說，其實正常人每天會脫落約50至100根頭髮，但倘若頭髮脫落的數量多於100根，並漸漸變得幼小，即為脫髮現象。常見的脫髮可歸納三大類，當中成因各異：

1. 雄激素性脫髮

雄激素性脫髮是較常見的漸進脫髮類型，可分為男性型脫髮及女性型脫髮。此類型脫髮可在很早期出現如青春期，常見於20至30歲人士。了解更多雄激素性脫髮（按圖）：

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男性雄激素脫髮：始初會出現前額的髮線向後移、Ｍ字額，後期頭頂部分漸漸變得稀薄及頭髮脫落，最後演變成「地中海」，嚴重地可以導致大面積的禿頭。

女性型脫髮：一般從頭頂開始，頭頂的頭髮變得稀疏。更年期後的患者，脫髮情況更明顯。

在藥物治療方面，女性一般用外用的生髮藥水。而男性除了用外用的生髮藥水外，更會考慮採用口服的生髮藥物。除了藥物治療，亦可考慮激光治療、植髮或配戴假髮。

2. 斑禿（俗稱鬼剃頭）

任何年紀的人士均可能出現斑禿情況，常見於青少年和年輕的成年人。斑禿可在短時間內出現，幾天或幾星期就可見禿髮的現象。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。了解更多斑禿（按圖）：

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斑禿在醫學角度上，成因未明。主要因身體免疫系統出現問題，皮膚毛囊受免疫系統影響，從而攻擊頭髮的生長。斑禿一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大片面積的脫髮。除了頭髮以外，甚至多於一個地方出現脫髮現象。

3. 休止期脫髮

正常人有一成頭髮處於休止期，當休止期脫髮出現，休止期的頭髮比例可增至3成或以上，使頭髮密度下降。了解更多休止期脫髮（按圖）：

休止期脫髮與雄激素性脫髮和斑禿不盡相同，休止期脫髮沒有特定形狀的脫髮面積或區域，其脫髮的面積廣泛。大部分患者會於幾個月內逐漸生長頭髮，回復正常狀況，毋須過於擔心。

4. 其他

脫髮成因芸芸，當中較常見有貧血及頭皮真菌感染等。這些因素不屬於休止期脫髮，但只要改善脫髮源頭，同樣可自行痊癒。林醫生引例，如貧血致脫髮，當貧血情況改善，頭髮生長亦會隨之回復正常。而藥物導致脫髮，當停止服用藥物時，脫髮情況亦會改善。其他脫髮因素（按圖了解）：

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8大改善脫髮的方法

當然有脫髮問題應求醫，找出背後的成因，對症下藥。下面就為大家列出常見8大改善脫髮的方法。（按圖了解）：

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6大穴位按摩

按摩頭頂太陽穴、百會穴、四神聰穴、前額頭維穴、神庭穴、耳後風池穴皆可促進頭皮血液循環，改善頭髮生長。不同穴位更能針對改善M字額、地中海。按下圖放大了解:

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