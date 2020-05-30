【每日3分鐘】腰背痛久坐唔運動？蜥蜴伸展1招紓緩坐骨神經痛

髖關節周圍有許多大血管、淋巴結，久坐又缺乏運動的人，很容易在這邊堆積許多廢物及疲勞物質，而在髖關節周圍的肌肉中，「髂腰肌」有著重要的地位。髂腰肌是由腰大肌及髂肌兩條肌肉所組成，位置在骨盆兩側，有維持人體姿勢和使髖關節屈曲的作用，同時也扮演了穩定骨盆以及緩衝腹部臟器的角色。

久坐的人「髂腰肌」較緊繃，因此也會使身體腰痠背痛、容易疲勞。那要如何放鬆、伸展髂腰肌呢？蜥蜴姿勢就是個很好的伸展動作，這個動作能幫助開啟髖部，促進骨盆區域的血液循環，並伸展大腿、臀部肌肉，預防肌肉僵硬，緩解腰背痛及坐骨神經痛。以下就分解成6步驟來告訴你該怎麼伸展。

蜥蜴姿勢6步驟（點擊下圖看清！）

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蜥蜴姿勢怎麼做，6個步驟跟著做

步驟1. 準備動作，首先拉伸阿基里斯腱，來放鬆整體腿部肌肉，兩腿都要記得做伸展哦。 步驟2. 再來打開前後腿，後腳膝蓋墊上毛巾抵地，腳跟抬起。 步驟3. 接下來將兩手貼地放於前腳膝蓋內側。 步驟4. 慢慢移動後腿，使大腿前側有伸展的感覺。前腳慢慢往前，同時放下臀部。 步驟5. 接著垂下頭部並深呼吸10次。 步驟6. 也可將上半身放在床上或椅子上，感受伸展。

以上的動作記得兩腳都要做哦！

用「蜥蜴姿勢」伸展，有效預防腰痛、消除疲勞！（Heho健康授權使用）

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