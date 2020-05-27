【飲熱水】減肥排毒治便秘7大好處　凍水提升運動表現2種人不宜

酷熱天氣要多飲水補充水分，水分不足有機會中暑！飲水除了有助保持身體機能運作，更可加速新陳代謝，有助減肥；當水分不足，身體會出現不同問題，如易患尿道炎等等。飲水應該飲凍水或熱水較好？飲熱水至健康？

都市人生活忙碌，總是忘記或無遐喝水，更有些網民在Instagram出「見字飲水」貼文溫馨提醒朋友，喝水，對健康的確十分重要！

多喝水的6大好處：（按圖）

+ 3 + 2

相關文章：【飲水好處】增抵抗力緩解關節痛6大好處 飲水不足可致腦缺氧

喝水少令體內水分不足，缺水有什麼症狀？（按圖）

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【缺水】水腫肥胖黑眼圈8大症狀 每日應飲幾多水有數得計

台灣營養師趙函穎在網誌上教授「8杯水減肥法」（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

那麼經煮沸的熱水，還是雪藏過的冷水（沒有冰塊的水）較健康？有些人認為喝冷水是一種壞習慣，會損害健康。不過，綜合Medical News Today和healthline報道引述的研究，熱水和冷水都各有好壞。

冷水

了解喝冷水的影響：（按圖）

+ 11 + 10 + 9

喝冷水有壞處？

1. 喝冷水可導致頭痛

2001年一項研究調查669名婦女，顯示喝冷水可能會使某些人頭痛。研究反映有7.6％的參加者用吸管喝了150毫升冰涼的水後感到頭痛。研究更發現，患有偏頭痛的參加者有頭痛的可能性是從未偏頭痛人士的兩倍。

2. 減慢消化過程

根據印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda），飲用冷水會減慢消化過程。但在西醫學說中，幾乎沒有科學證據表明冷水對消化有害。

什麼人不應喝冷水？

鼻塞、感冒

一項1978年的研究，發現喝冷水會使鼻粘液變厚，並且更難通過呼吸道。相比之下，研究人員發現雞肉湯和熱水有助於人們更輕鬆地呼吸。如果想治療感冒或流感，喝冷水可能會使鼻塞情況加劇。

食道有問題的人

2012年的一項研究發現，喝冷水會加劇食道弛緩不能症的症狀，但是，當研究對象喝熱水時，反而有助安撫和放鬆食道管，更易吞嚥食物和飲料。

喝凍水的好處

1. 運動時喝冷水：改善運動表現和耐力

2012年一項針對45名身體健康男性的研究發現，與飲用室溫水相比，鍛鍊期間飲用冷水可顯著降低核心體溫的升高，防止身體過熱，從而改善一個人的運動表現和耐力，鍛鍊更成功。

2. 運動後更能補充水分

2013年一項小型研究，6名研究對象做輕度運動後飲用不同溫度的水，發現改變水溫會影響他們的出汗反應及喝水量。

當飲用攝氏16°C（60.8°F）的水時，研究對象喝的水更多，汗水更少，所以能補充水分的最佳溫度可能為攝氏16°C（60.8°F）。

3. 助燃燒卡路里

喝水代替含糖飲料，對消化有益，而喝冷水可幫助消化時消耗更多卡路里，因為身體必須更加努力地保持體內的核心溫度，但喝冷水並不是減肥的方法，減肥不只講求減少卡路里。

太熱的水小心灼傷喉嚨！（tipod/unsplash)

熱水

了解喝熱水暖水的影響：（按圖）

+ 13 + 12 + 11

喝熱水的好處

1. 減少便秘風險

當一個人沒有喝足夠的水時，小腸會吸收食物和飲料的大部分水分，這會導致缺水，並使排便更困難。慢性脫水可引起相應的慢性便秘，這會使腸道蠕動疼痛，並可能引起其他問題，包括痔瘡和腹脹。而喝熱水有助加快分解食物，降低便秘的風險。

2. 排出毒素，清潔毛孔

天然健康倡導者認為，熱水可以幫助身體排毒。當水熱到足以使人的體溫升高時，令人出汗，出汗時排出毒素，並有助清潔毛孔。

3. 促進血液循環

熱水是「血管擴張劑」，它可以擴張血管，改善血液循環，幫助肌肉放鬆並減輕疼痛。

儘管暫未有研究將熱水與持續改善血液循環直接聯繫，但短暫的改善亦可促進血液流向肌肉和器官。

4. 減肥

研究一直支持多喝水可以幫助減肥的說法，當中一部分是因為多喝水增加了飽腹感，水還可以幫助人體吸收營養，並沖走體內廢物。

2003年的一項研究發現，以熱水代替冷水可能會更能減輕體重。 研究人員發現，飯前喝500毫升水可使新陳代謝增加30％，如將水溫提高至攝氏37度（98.6°F），新陳代謝則增加40％，飲水後，新陳代謝會持續30至40分鐘。

5. 減輕肌肉痛

熱水可以改善血液循環，還可以改善血液流動，尤其是受傷的肌肉。

雖然沒有研究直接聯繫熱水與緩解疼痛，但人們通常使用熱水袋減輕疼痛。 飲用熱水可能會減輕內部疼痛，值得注意，熱力亦有可能會加劇腫脹。

6. 預防感冒和改善鼻竇健康

熱敷鼻部：可減輕感冒和鼻敏感引起的壓力

水蒸氣：有助於疏通鼻竇

喝熱水：可以幫助粘液更快地移動，或會使人咳嗽和用力將鼻內物質噴出，可紓緩鼻塞

7. 減輕壓力

一杯熱水可幫助緩解壓力和焦慮，較早的研究發現，食用熱的液體（例如茶、咖啡）可以減輕壓力和焦慮感。該研究還認為，某些是由於咖啡因引起的影響，但溫水對改善參與者的情緒起了作用。

熱水不太令人感口渴

同時，美國陸軍從1989年開始的一項研究發現，喝暖水（40°C）而不是冷水（15°C）可能會使人們較少感到口渴，少喝水，亦可導致脫水。

水溫別太熱！

喝熱水一定要謹慎，避免飲用接近沸騰溫度的水，小心灼傷舌頭或喉嚨。大家可選擇在體溫或以上的水溫，並且在飲用前，先淺嚐一小口。

過熱的水除了會灼傷舌頭或喉嚨，更有機會造成食道癌：（按圖）

相關文章：【食道癌】吞嚥感痛楚、有異物感為早期徵狀 常吃滾燙熱食屬高危

+ 4 + 3 + 2

（資料來源：Medical News Today、Ｍedical News Today、healthline）

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？

【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？（01製圖）