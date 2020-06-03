【減肥】16:8斷食法真的可減肥？易致胃痛飲食失調8類人不宜試

近年興起不少斷食法，有些更標榜有助減肥，甚至能為身體排毒。其中一種較為人熟悉的飲食法，便是「16:8斷食法」。每日24小時中，16小時不進食，8小時可正常進食，方法看似簡單，令不少人躍躍欲試。可是，16:8斷食法真的有效嗎？會否對健康造成影響？進行時大家需注意什麼地方？

16:8斷食法，在特定時間內，仍可享受食物所帶來的滿足感，抹去節食時的沮喪。不過，16:8斷食法適合所有人嗎？有沒有什麼反效果呢？家營營養中心認可營養師黃鶯（Annie）為大家解開種種疑問（按圖）：

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什麼是「16:8斷食法」？

16:8斷食法，是指每日有16小時不進食，其餘8小時可進食，食物的選擇和分量沒特別限制，各種營養均有攝取便可，執行的時間長短都沒有指定。香港營養師學會認可營養師黃鶯（Annie）表示，有些人能透過此方法成功減重。這個方法短期內能見成效，因為限制進食時間，某程度上也減少總體熱量攝取。但如果在8小時內任意進食，結果熱量攝取多過身體所需的話，也無助減肥。

16:8斷食法小貼士（按圖）：

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斷食肚餓點算好？

在16小時內不能進食任何食物的守則下，若是出現飢餓感怎麼辦？Annie教大家可以飲用一些有氣飲品，例如梳打水，當中的氣體或許有助給予一些飽肚感。又或者可飲牛奶，因為牛奶到胃部時會變成半固體，也可增加飽肚感。另外，可注意有否攝取足夠的營養，即碳水化合物、蛋白質、蔬菜和水果等等，而在可進食的8小時內，都平均安排進食時間，給胃部有適量時間去消化上一餐的食物。

「5:2 斷食法」易體力虛弱、低血糖、頭暈

「5:2斷食法」是一個星期內有5天是正常飲食，然後有兩天是攝取1/4平時的熱量，例子如每日正常熱量攝取是2000 千卡（kcal）, 那1/4 便是500千卡（kcal），差不多等於一份三文治。其實這樣很難支撐一日的活動量。大多會出現體力虛弱、低血糖、頭暈的情況。

「5:2 斷食法」vs「16:8斷食法」?

「16:8 斷食法」或許比「5:2 斷食法」舒服點，因為每天都可以進食，不像「5:2 斷食法」般有兩天要捱餓，少機會出現身體很不舒服的狀態。

不建議糖尿病患者實行

飲食的健康與幾多小時內進食無關，反而與食物的選擇、分量及作息分配有關。所以建議大家應視乎自己的作息時間，平均安排一日三餐的時間。而有長期病患的人更加不建議此方法，尤其糖尿病人，因為血糖的穩定性對他們很重要，禁食期間會令他們血糖處於低水平，然後在可進食時間，血糖會上升至較高水平，不利他們病情。

以下這８類人須特別注意：

• 體重過輕者請勿嘗試 • 懷孕、哺乳者請勿嘗試 • 兒童、青少年請勿嘗試 • 健康狀況不佳的銀髮族請勿嘗試 • 正在接受癌症治療者請勿嘗試 • 如果你有糖尿病，請先向醫師確認是否適合 • 如果你曾飲食失調，無論是暴食或厭食，請先向醫師確認是否適合 • 目前有長期服藥者，請先向醫師確認是否適合

16:8斷食法或造成體力不支、飲食失調

16:8斷食法雖然似乎較易實行，不過仍會帶來不同的問題（按圖）：

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16:8斷食法主要是限制進食的時間，一天24小時有16 小時是不進食的話都會令人在較長的時間處於飢餓狀態，又或者會在可進食的8小時內進食得比較過量，會令胃部不適。

再者，只可8小時進食這方式比較難配合長時間工作的都市人，很可能大家會選擇不吃早餐，而經過一晚的消化，腦部是需要血糖供應能量去運作，不吃早餐會令人難以集中精神工作。

每個人基本所需的熱量都會隨性別、作息、日常活動量而不同， 以一個60公斤的成年男性和女性為例，所需的基本熱量分別為2300至2400千卡（kcal）及1700至1900千卡，建議在可進食的8小時內，不應攝取少過個人的基本所需。因為如果少過日常所需，容易出現體力不夠的情況。

有些人或許依賴此方法去維持體重，有機會變成8小時內暴食，只要之後16小時內不吃的這種飲食失調的情況。

其他斷食法

坊間有很多不同種類的斷食法，主要是利用限制進食的時間，間接控制熱量的攝取（按圖）：

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時間限制斷食法：以一天24小時計，自行限制某幾個時數不吃，其餘時間才進食 隔天斷食法：是一天正常飲食，一天不吃，只可飲茶/咖啡/水 改良式隔天斷食：是一天正常飲食，一天攝取僅500kcal ，梅花間竹地進行

但只留意熱量或者進食時間，其實無助身體健康，就算真的有正面效果也是短暫。反而應多注意食物上的選擇、分量及生活作息，才可真正及持續帶來健康的效果。

斷食法始終不是一個健康的飲食方法，不建議大家實行過長的時間，如果在實行期間出現身體不適或頭暈目眩情況，代表身體不夠能量，應盡快停止斷食。為確保安全，開始前，大家宜諮詢家庭醫生或營養師意見。如過去有飲食失調、血壓過低，更應該加倍小心。

香港營養師學會認可營養師黃鶯（照片由受訪者提供）

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