【凍齡食物】豆腐蘋果8種食物抗衰老　未老先衰8大原因你中幾多？

任何年齡都想維持良好的健康狀態，充滿活力。日常的一些習慣，分分鐘加速老化，令你未老先衰。想要愈活愈年輕，除了要適當攝取不同的維他命和礦物質外，更要戒掉這些壞習慣，才能內外都能抗衰老。

衰老是自然又無可逃避的過程，不過平日的一些習慣，有機會令老化加速，令你外表看來比同齡的人年老，例如皺紋、痛症較多、記憶易衰退等。下面就為大家盤點8大加速衰老的壞習慣（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

1）吸煙：白髮、皺紋

吸煙除了對肺部，或其他器官造成影響外，還會影響你的外表。《香港吸煙與健康委員會》的資料指出，吸煙十分鐘已可減少身體及皮膚近一小時之供氧量，加速老化。

另外，吸煙會抑制保持皮膚彈性的骨膠原增生。尼古丁對皮膚血管有收縮作用，令吸煙者臉部皮膚出現鬆弛及皺紋。四十歲吸煙者的皺紋可與六十歲非吸煙者比擬。除此以外，吸煙可導致頭髮枯黃和早年白髮。男性吸煙者早年禿頭的人數近乎非吸煙者的兩倍，出現早年白髮的現象也高出3至6倍。

2）睡眠不足：爆瘡皮膚差

失眠除了會令精神不足外，還可能會加速老化。由於肌膚在晚上11點左右開始進入修復狀態，若是長期熬夜會打亂內分泌及神經系統；導致皮膚粗糙、失去彈性等老化現象，而且面色變得黯淡無光，可能爆發暗瘡。

熬夜損害身體什麼部位？（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

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根據《睡眠基金會》資料，成年人（18至64歲）每日應睡7至9小時，而65歲以上的長者，就應睡7至8小時。想一夜好眠？（按圖）：

+ 32 + 31 + 30

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3）運動不足：影響免疫系統

運動不足可能影響認知能力，2018年研究指出，適量運動可預防及改善認知能力，並可改善情緒。2018年，University of Birmingham及King's College London的研究人員發現，定期運動的參加者肌肉量及肌肉力量都沒有減退。同時，這些參加者隨著年紀增加，也沒有增加體脂或膽固醇水平，而免疫系統也似乎沒有老化。這些人中，男性參加者的睪酮（testosterone）也維持在高水平，可見規律運動對提防老化十分重要。

另一個2019年德國研究，找了124名健康但缺乏運動，年齡30至60歲的參加者，並隨機分成4組。其中一組維持本來缺乏運動的狀態，而剩餘3組的人則每星期進行45分鐘，不同強度的運動，為期26周。結果發現，進行有氧耐力訓練（aerobic endurance training－AET, continuous running）的參加者，以及HIIT的參加者，都享受到運動所帶來的抗衰老功效；相反，無運動或進行阻力訓練（resistance training）的參加者就沒有達到抗衰老的效果。

《衛生署》建議，每星期進行5天或以上，每天累積至少60分鐘或以上中等或劇烈強度的體能活動。中等強度的運動，例如快步行、水中有氧運動、打網球（雙打）、在平路上踏單車、包含接與投的運動（例如排球和棒球）；劇烈強度的運動則包括緩步跑、快速游泳、跳快舞、跳繩、打網球（單打）、打籃球、踢足球。另外，每星期進行最少2天強化肌肉的體能活動，如提舉重物或做橡筋帶運動，或掌上壓。

4）常喝含糖碳酸飲料：增中風風險

University of California曾在2014年發表研究指，飲過多含糖碳酸飲品，會加速端粒（telomere）縮短的速度，令細胞加速老化。研究人員更指，定期飲用含糖碳酸飲料，增加患糖尿病、心臟病及中風風險。每日飲用20安士汽水，會令大腦細胞的壽命縮短4.6年。

如想抗衰化，大家可多吃以下食物（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

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5）沒有適當減壓

壓力其實可改變腦部功能，2011年研究發現，減壓可助你預防認知障礙（cognitive impairment），保持大腦年輕。另外，壓力而產生的荷爾蒙，能讓決定頭髮顏色的黑色素幹細胞離開毛囊，而產生白髮。再者，在我們的染色體末端有個像帽子的東西保護DNA，稱為「端粒」。隨著年齡增長，端粒會逐漸縮短。壓力可能會使端粒提早縮短，加速身體老化。

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6）飲酒：皮膚乾、脂肪肝

飲酒會加速老化，《WebMD》報道指出，本來隨著年紀增長，身體水分就會流失。皮膚也會變得愈來愈薄，和愈來愈乾，而飲酒會令更多水分流失，更易造成缺水，令皮膚變得更乾。

加上，飲酒也會令某些器官老化得更快。經常飲酒的人，患肝硬化的機會更高。即使適量飲酒也可能會導致脂肪肝。此外，酒精也可能令大腦受損，並有機會導致某種認知障礙症（dementia）。

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不飲酒或者可以改飲抹茶，抹茶含豐富的兒茶素，能增強人體積累維生素的能力，減少血液和肝臟中脂肪的積聚，對高血壓、冠心病等有很好的功效。同時，茶葉中的茶氨酸亦有助放鬆心神和紓解壓力，對抗游離基以及促進神經細胞的活化。

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7）飲水不足：影響記憶力、情緒

水可以活化細胞、加速身體代謝以及排毒。而且肌膚的彈性也要靠水分來支撐，所以每天喝足夠的水分，就能有助於修復皮膚更顯年輕。多喝水可以幫助降低血液的黏稠度，減少血栓、高血壓以及心血管疾病的發生率。

飲水益處多，記得多飲水！（按圖）：

+ 3 + 2

身體有足夠水分，就能加速體內的新陳代謝、幫助排毒減肥。另外，水是維持腦部正常功能運作的關鍵之一，它與大腦記憶力、情緒、視覺專注力是有相關的，因為血裡有高達90%是水，而血水承載氧氣進入大腦，只要一缺水，就會缺血，導致腦缺氧。而大腦佔了體內氧氣消耗的20%，有充足的氧氣才能讓腦袋運轉更快、更靈活。

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8）不防曬：皺紋色斑、白內障

雖然大家可透過曬太陽吸收維他命D，但假如不防曬的話，可能會曬傷皮膚、催生皺紋、導致皮膚提早老化，亦會增加患上皮膚癌和白內障的風險。2013年研究發現，防曬有助防因紫外線侵害形成的皺紋、斑，甚至失去彈性等問題。研究找了900個參加者，分為不同組別，有些被要求每日正確防曬，包括在戶外逗留幾小時後，補搽防曬產品；另一些人則沒有得到任何有關防曬的資訊。研究人員在追蹤參加者4年後，發現正確防曬的參加者，出現老化徵狀的風險降24%。

因此，如須待在陽光下，市民應該採取以下的防曬措施（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

• 留意最新的紫外線指數及預測 • 選擇可遮蔭的地方 • 利用傘子 • 穿長袖的寬鬆衣物 • 戴闊邊帽 • 使用能阻隔紫外線的太陽眼鏡 • 多塗點防曬系數為15或以上的廣譜防曬液。在陽光下停留超過兩小時後，以及在游泳、流汗或以毛巾抹身後，再次塗上防曬液。

（資料來源：《香港吸煙與健康委員會》、University of Birmingham及King's College London、University of California、《WebMD》、《衛生署衛生防護中心》、《衛生署》、《康文署》、《睡眠基金會》）

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