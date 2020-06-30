【腦中風】早餐竟是導致中風元兇？多吃4種食物改善腦血管健康

為了防止腦中風，很多人會定期觀測血壓、做健康檢查確認膽固醇指數。但你可能不會注意到，中風的因素，可能就藏在你的早餐裡！營養師表示，預防腦中風要看的可不只是膽固醇，還有飽和脂肪酸、鈉攝取量，包括鹽、醬油及所有調味料。

台灣衛生福利部南投醫院神經內科張嘉為主任表示，腦中風可分為出血性中風與缺血性中風兩種。前者多因長期血壓控制不良導致，後者主要為動脈硬化，造成血管逐漸阻塞所致。台灣千禧之愛營養師陳扆洵指出，中風絕對不是只有膽固醇很重要而已，大家時常會忽略，上班、上學前買的早餐，雖然方便，但其實非常不健康，長期下來會害你的血壓失控，脂肪量以及糖分也爆表。

為了防止腦中風，很多人會定期觀測血壓、做健康檢查確認膽固醇指數。但你可能不會注意到，中風的因素，可能就藏在你的早餐裡！（Heather Ford／Unsplash）

出血型腦中風最怕高血壓！中式燒餅油炸鬼鹽分油脂雙雙破錶

大約有40%的中風屬於「出血型」，也就是說血管破裂造成中風，而「血壓控制不佳」就是發病的主因，與飲食中的鹽分與調味料多寡影響最直接。

陳扆洵指出，中式早餐常會鹽分太高的問題。常見的燒餅油炸鬼，每一人份含有約45cc的油脂和逼近2公克的鹽分。如果天天吃，膽固醇指數與血壓漸漸飆高！現在外面天氣熱，室內外溫差大、高壓力、過度疲勞、情緒起伏過大及飲酒過量等，若是坐冷氣房辦公的小資族，室內外溫差導致血管異常收縮，就有可能出現出血性腦中風。

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西式早餐最愛加火腿、熱狗，配上大杯冰奶茶讓你的血管都阻塞

60%的中風則是屬於血管栓塞型腦中風（或稱缺血性中風），發生的原因就是太多高熱量、高脂肪的食物，讓血管堵住了。西式早餐搭配的熱狗、火腿、煙肉等高鹽又加工的再製品，脂肪含量也比較高，營養師建議要多加避免。

另外簡單方便的包子、蘿蔔糕、蛋餅等，則屬於黃燈區，建議偶爾吃即可；早餐的飲料則可以選無糖紅茶、無糖豆漿、無糖乳酪或低脂鮮奶，若需要提神可以選美式咖啡、拿鐵，至於奶精為基底的傳統奶茶，也是高飽和脂肪酸的食物，要盡量避免。

4種食物改善腦血管健康

為什麼吃早餐這麼挑剔呢？近日明星因腦中風驟逝，營養師認為除了先天基因缺陷，臨床上多數中風患者是因慢性病、生活習慣病（如三高、代謝症候群）引起，多是每天不好的飲食習慣累積而成。

若想要降低風險，多數人會聯想到少吃「膽固醇」食物，例如內臟、海鮮，但其實先改善飽和脂肪酸、鹽分攝取超標、改掉不良飲食，率先避開危機；營養師也建議多吃以下四種食物，進一步改善血壓及腦血管健康：（按下圖看清答案）↓↓↓

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含鎂食物／豆類、全穀類：

鎂是維持人體生命活動的必需元素，具有調節神經和肌肉活力的作用。此外，鎂也是高血壓、高膽固醇、高血糖的剋星，可多吃深綠色蔬菜、豆類、全穀類，適量進食堅果等以取得。

含鉀食物／深色蔬菜：

芹菜、菠菜、空心菜、川七、莧菜、茼蒿、山藥、韭菜、番薯葉等都是高鉀蔬菜，多吃能達到體內鈉離子和鉀離子平衡。以燙青菜形式攝取時記得少加醬料。

含鈣食物／牛奶、豆腐：

當身體缺乏鈣質時，體內鈣離子失衡，可能引起血管平滑肌細胞收縮增強，增加血管阻力（血壓）。多吃含鈣食物，如牛奶、乳酪、小魚乾、豆腐、黑芝麻等，能相對穩定血壓。

水溶性膳食纖維／秋葵、山藥：

富含水溶性膳食纖維的食物具有穩定血壓的功能，如秋葵、山藥、南瓜、海藻、蘋果、燕麥、紅蘿蔔、椰菜花、香蕉、奇異果等很豐富，可多多攝取！

「想要保護腦血管健康，明天起將NG（不良）早餐改成不加油炸鬼的紫米飯糰，或是不抹沙律醬、蔬菜加倍的總匯三文治吧！」陳扆洵建議。

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