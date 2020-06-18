【心臟病】心跳無故快感胸頸跳動？心律不整常見胸痛氣喘或致猝死

心律不整是心臟病的一種，一旦病發可致休克甚至猝死！心律不整成因很多，血壓高、甲狀腺有問題甚至新冠肺炎都是其中之一，至於它有甚麼明顯病徵，又有哪些診斷治療方法呢？不妨細心了解。 撰文：心臟科專科醫生高耀鈞

心律不整是心跳異常的總稱，是一種常見卻常被忽略的心臟病。心律不整包括心跳過快、過慢或是不規律跳動，也有許多病人的心律不整不是持續的，而是偶發或陣發性的。

心律不整可導致心跳過快或過慢的，也可以是偶而不規則的抑持續完全不規則的亂跳。（shutterstock）

心律不正知多啲？（按圖）

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心臟無故亂跳是徵兆！

心跳的感覺人人都有過，若某些情況下如運動、攝入了刺激性食物或緊張時心跳加速乃屬正常表現，但如果經常沒原因地心跳加速或自覺心撲撲跳，就要注意有沒有同時出現以下症狀，審視是否心律不整：

1. 感到胸部或頸部跳動 2. 胸痛或喘不過氣 3. 昏厥或快要暈倒

心律不整可致休克猝死

以為心跳少許偏差無大礙？事實上心律不整在最嚴重的情況下有機會導致休克甚至心臟猝死，而且心律不整可影響所有年齡層的人，風險更會隨着年齡增加。

心律不整可以發生在心房或心室，部分情況下由其他心臟疾病引起，例如冠心病、心臟衰竭、心瓣疾病等；也有些原發性心律不整，例如心肌肥厚症、布加達綜合症等。

新冠肺炎可併發心律不整！

除了心臟本身的問題外，心律不整也可由其他疾病引致，包括近月肆虐全球的新冠肺炎！美國心臟專科學院最近的一項研究就發現，新冠肺炎有機會引致心肌炎，併發各種心律不整，故治療時加強心跳的管理顯得非常重要。

肆虐全球的新冠肺炎也可以併發各種心律不整！（資料圖片）

心律不整可斷尾？

要確認是否患有心律不整，並不是簡單數一下心跳就可以，而是需要透過不同的心臟檢查，包括24小時心電圖檢查、踏板運動心電圖，也可進行微創電生理檢查，即利用心導管的技術，將多條電極導管放到心臟內，以記錄心臟電波的傳導路徑和時間及會否誘發心律不整，以幫助醫生決定治療方式。

如果患者在電生理檢查時能引發心律不整，並發現到異常組織，或可接受導管消融術，即啟動導管前端的加熱裝置，燒灼異常位置，從而消除心律不整。手術中，醫生可配合高清3D 造影技術，提升手術準確度及成功率，並縮短手術時間。

日常管理預防心律不整

最後，我們日常生活的行為、情緒都會影響心跳，所以保持良好的生活習慣對改善心臟健康和預防心律不整都有很大幫助，以下有幾項貼士可參考（按圖）：

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- 保持情緒穩定，尤其要注意調適壓力 - 保持適當體重 - 避免經常攝取刺激性飲食如酒精、含咖啡因飲料及辛辣食物等 - 均衡飲食預防三高，如多吃蔬果，避免糖分、紅肉、加工製品待 - 慢性病患者應依指示用藥，和定期到診所檢驗跟進

心臟科專科醫生高耀鈞（撰稿人授權提供）

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